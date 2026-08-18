El ministro de Defensa de Japón califica de "vital" la cooperación con Corea del Sur y EEUU para la seguridad de la región

Corea del Norte realizó recientemente un lanzamiento de misil balístico hacia el mar de Japón, alimentando la preocupación regional pese a los mensajes de distensión de Trump hacia Pyongyang.

Las maniobras Ulchi Freedom Shield simulan respuestas ante ataques con drones y ciberataques, ante la creciente tensión por el envío de misiles norcoreanos a Rusia.

La declaración llega tras el anuncio de Trump sobre la reducción de maniobras militares conjuntas entre Seúl y Washington.

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, considera "vital" la cooperación con Corea del Sur y Estados Unidos para la seguridad regional.

Tras el acercamiento público de Trump a Kim Jong-un, el tablero geopolítico y el equilibrio de fuerzas en la región Asia-Pacífico se encuentra tambaleándose en busca de nuevas alianzas y apoyos.

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, ha declarado hoy que la cooperación con Corea del Sur y Estados Unidos es "vital" para la seguridad de la región. Unas palabras que coinciden con el anuncio por parte de Trump de la "reducción sustancial" de maniobras militares conjuntas entre Seúl y Washington.

Durante una visita a Australia, Shinjiro Koizumi ha expresado su firme apoyo a la alianza en materia de seguridad con EEUU como principal aliado, pero también con Corea del Sur.

"Ante el entorno de seguridad más complejo y difícil que enfrenta Japón en tiempos de posguerra, la cooperación entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur es crucial para la paz y la estabilidad de la región", ha asegurado durante una rueda de prensa.

Trump, por su parte, destacó ayer sus lazos con el líder norcoreano Kim Jong-un, y criticó la falta de ayuda por parte de Seúl a Estados Unidos en el marco de la ofensiva contra Irán.

Las palabras del presidente estadounidense llegaron poco antes del comienzo de los ejercicios anuales con Seúl, conocidos como 'Ulchi Freedom Shield (UFS)'.

Se trata de 11 días de maniobras militares en los que se iban a ensayar respuestas a posibles ataques con drones y ciberataques, en vista del envío de tropas y armamento balístico de Corea del Norte a Rusia, según recoge Europa Press.

Estas maniobras, que según Seúl se están llevando a cabo sin imprevistos, son consideradas un pilar estratégico fundamental en la región, pero envían una señal "totalmente inapropiada y hostil a un país", aseguró Trump refiriéndose a Corea del Norte.

El presidente de EEUU aseguró que Pyongyang se ha mostrado recientemente "pacífico y respetuoso", en un claro acercamiento que ya quedó patente en su primer mandato en la Casa Blanca.

Sin embargo, Corea del Norte ha realizado recientemente varios ensayos armamentísticos. El último de ellos el pasado día 12 de agosto, con el lanzamiento de un misil balístico hacia el mar de Japón.