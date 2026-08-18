La ministra de Defensa visita Líbano cuando se cumplen 20 años de la presencia española en la misión de la ONU

La visita coincide con un aumento de la actividad militar en el sur del Líbano y la petición de prorrogar la misión de la ONU, considerada esencial para la estabilidad regional.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, viaja este miércoles a Líbano en una visita de dos días a las tropas españolas cuando se cumplen 20 años de la participación de España en la misión de paz de la ONU (FINUL), cuyo final está previsto para 2027.



Robles visitará la base Miguel de Cervantes, cerca de la localidad de Marjayún, que alberga el Cuartel General del sector Este, liderado por España y donde se encuentra el grueso del contingente español. También hay tropas españolas en el Cuartel General de la misión en Naqoura. En total, operan alrededor de 650 militares españoles.



La visita coincide con el repunte de la actividad militar israelí en el sur del Líbano —FINUL registró una media de 137 proyectiles diarios entre el 5 y el 16 de agosto— y con la petición del presidente libanés, Joseph Aoun, de prorrogar el mandato de la misión de la ONU, que considera un pilar de la "estabilidad", frente a la creación de una nueva fuerza internacional.

Los 'cascos azules' españoles desplegaron en Líbano en septiembre de 2006 integrados en FINUL y desde entonces su labor es realizar patrullas a pie y en vehículo, para vigilar permanentemente la llamada 'Blue Line', una línea fronteriza de unos 120 kilómetros entre el sur de Líbano y el norte de Israel.



También establecen observatorios y realizan otras actividades en colaboración con las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF), todas dirigidas a garantizar el cumplimiento de la resolución 1701 de Naciones Unidas y evitar que se llegue a situaciones que puedan conducir a una escalada de tensión entre las partes.

Convoy de UNIFIL Emad

La misión de la ONU insiste en que esa resolución del Consejo de Seguridad continúa siendo el marco para restablecer la estabilidad en la zona y subraya la necesidad de que todas las partes renueven su compromiso con sus principios para evitar un nuevo deterioro de la situación.



La resolución 1701, aprobada en 2006 tras la guerra entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, establece, entre otras cuestiones, el cese de las hostilidades y el respeto de la soberanía e integridad territorial del Líbano.



El contingente español, que llegó a contar con un máximo de 1.100 militares, se mantiene desde 2012 entre 600 y 700. A día de hoy, hay alrededor de 650 militares desplegados en ese país.

A lo largo de los años, la participación de España en la misión de Naciones Unidas en el Líbano se ha consolidado como una muestra firme de su compromiso con la paz, la seguridad y el bienestar de la región.

Además de sus labores militares, el contingente español ha desarrollado múltiples acciones de cooperación civil-militar, fortaleciendo los lazos con la población local.



Desde el inicio de la misión, han fallecido en Líbano quince cascos azules españoles, según los datos de Defensa.