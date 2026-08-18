Integrasys logra dos contratos de defensa en Luxemburgo para proteger satélites y comunicaciones militares

Estos contratos refuerzan la posición de Integrasys en el desarrollo de tecnologías europeas de defensa espacial y comunicaciones seguras.

Participa en el proyecto HYDRA junto a LMO Space y LIST para proteger satélites geoestacionarios mediante sensores ópticos, radiofrecuencia y enlaces seguros.

La empresa lidera el proyecto DEPCON para desarrollar un sistema inteligente capaz de detectar y responder automáticamente a amenazas en comunicaciones críticas.

Integrasys ha conseguido dos contratos de defensa en Luxemburgo valorados en 2,89 millones de euros para proteger satélites y comunicaciones militares.

Integrasys, compañía española especializada en comunicaciones y redes satelitales, se ha adjudicado en Luxemburgo dos contratos de defensa por un importe conjunto de 2,89 millones de euros para desarrollar nuevas tecnologías destinadas a proteger las comunicaciones militares y reforzar la seguridad de satélites estratégicos.

La empresa liderará uno de los proyectos y participará como socio tecnológico en el segundo. Ambos han sido seleccionados en una convocatoria promovida conjuntamente por los ministerios luxemburgueses de Defensa, Economía e Investigación.

Para Álvaro Sánchez, CEO de Integrasys, la adjudicación “demuestra nuestra capacidad para desarrollar tecnologías punteras en colaboración con algunos de los principales centros europeos de investigación” y permite “acelerar la innovación y contribuir al ecosistema europeo de defensa con soluciones avanzadas para proteger comunicaciones y activos espaciales”.

Los dos programas permitirán desarrollar capacidades que van desde la detección y respuesta automatizada frente a interferencias en redes terrestres, radio y satélite hasta la protección de satélites estratégicos mediante tecnologías avanzadas de vigilancia y defensa espacial.

Uno de los contratos corresponde a DEPCON (Defence Communications Protection), liderado por Integrasys junto al Instituto Luxemburgués de Ciencia y Tecnología (LIST). El objetivo es desarrollar un sistema inteligente capaz de detectar amenazas contra las comunicaciones críticas y responder automáticamente ante ellas.

Esta capacidad cobra especial importancia en escenarios militares en los que las redes de comunicaciones pueden convertirse en objetivo de ataques electrónicos destinados a interferir, degradar o interrumpir los sistemas de mando y control.

El segundo contrato, denominado HYDRA, reúne a LMO Space, Integrasys y LIST y está orientado a proteger satélites estratégicos situados en órbita geoestacionaria.

El proyecto combinará sensores ópticos y de radiofrecuencia, procesamiento inteligente a bordo y enlaces seguros entre satélites para identificar y responder en tiempo real ante amenazas, entre ellas las interferencias electrónicas o la presencia de satélites potencialmente hostiles.

La iniciativa se enmarca en el creciente peso de las capacidades espaciales para las operaciones militares. Las comunicaciones por satélite, la navegación, la observación de la Tierra y los servicios de inteligencia dependen de infraestructuras cada vez más expuestas a acciones de guerra electrónica y otras formas de interferencia.

Refuerza su presencia europea

Con estos dos contratos, Integrasys refuerza su posición en el desarrollo europeo de tecnologías para comunicaciones seguras y defensa espacial, áreas en las que cuenta con experiencia en seguridad satelital, gestión del espectro radioeléctrico y protección de infraestructuras críticas.

La compañía ha concurrido a la convocatoria a través de su filial en Luxemburgo, donde dispone de uno de sus cinco Centros de Excelencia en Europa. Integrasys cuenta además con centros especializados en Reino Unido, Francia, Ucrania y Alemania, país en el que ha reforzado recientemente su presencia.

Los proyectos desarrollados desde estos centros, en colaboración con organismos europeos como la Agencia Espacial Europea (ESA), permiten posteriormente trasladar parte de estas capacidades al conjunto del ecosistema europeo mediante procesos de transferencia tecnológica.

En el caso de España, estas tecnologías pueden contribuir al desarrollo de nuevas capacidades nacionales en ámbitos como las comunicaciones seguras y la defensa espacial.