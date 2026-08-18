Indra demuestra cómo la IA puede anticipar amenazas y mejorar la toma de decisiones en operaciones militares

Las soluciones integran la supervisión humana en la IA, incrementando la confianza y transparencia en operaciones críticas, y refuerzan la autonomía tecnológica europea en defensa.

Indra ha liderado casos de uso que mejoran la interpretación de imágenes y la identificación de amenazas, apoyando la toma de decisiones en tiempo real y la seguridad del personal.

El proyecto apuesta por una IA frugal, robusta y explicable, capaz de operar con recursos limitados y bajo condiciones inciertas en operaciones militares.

Indra participa en el proyecto europeo FaRADAI para desarrollar inteligencia artificial avanzada en defensa, financiado por el Fondo Europeo de Defensa.

La compañía tecnológica española forma parte del proyecto de investigación y desarrollo FaRADAI (Frugal and Robust AI for Defence Advanced Intelligence), financiado a través del Fondo Europeo de Defensa, con el objetivo de desarrollar capacidades avanzadas de IA en el ámbito de la defensa.

En particular, se trata de una inteligencia artificial frugal (capaz de operar con recursos limitados), robusta y explicable, según señalan.

El proyecto FaRADAI se creó en 2022 y en él participan un total de 38 socios de 13 países europeos con el liderazgo del Centro de Investigación y Tecnología de Grecia (CERTH) y entre las que se incluyen las principales instituciones tecnológicas del Viejo Continente.

Según indican en un comunicado, numerosos representantes de los Ministerios de Defensa de los miembros de la Unión Europea se dieron cita en Tesalónica (Grecia) para conocer las conclusiones de esta iniciativa que aborda desafíos fundamentales en este segmento.

Por ejemplo, señalan, la toma de decisiones en condiciones inciertas, la resiliencia de los sistemas o la colaboración hombre-máquina.

En el marco de este proyecto, Indra ha liderado el desarrollo de casos de uso crítico que demuestran el potencial de la IA en operaciones de gran complejidad.

Uno de estos casos de uso ha puesto a prueba "la robustez y la recuperación de los sensores en condiciones engañosas, mediante un desarrollo que permite mejorar significativamente la capacidad de los sistemas para interpretar escenas complicadas a partir de imágenes terrestres.

Otra aplicación es la identificación de elementos relevantes como vehículos, personal o infraestructuras, así como el análisis de las relaciones entre estos objetos con el fin de evaluar amenazas.

Esta solución "integra funcionalidades para la generación dinámica de rutas seguras ante situaciones imprevistas, apoyando la toma de decisiones en tiempo real", afirman.

Las funcionalidades desarrolladas incorporan la visión human-in-the-loop de Indra, por la que la IA actúa como un habilitador de decisión humana, incrementando la confianza, la transparencia y la seguridad de los procesos durante su uso en operaciones críticas, pero sin perder la capacidad de supervisión humana.

El trabajo de la compañía liderada por Ángel Simón en el área de inteligencia artificial "se inscribe en una estrategia más amplia orientada al desarrollo de capacidades soberanas europeas".

Para llevar esto a cabo, Indra apuesta "por soluciones avanzadas de IA para mejorar la superioridad cognitiva, la resiliencia y la eficiencia operativa en entornos cada vez más complejos, con IndraMind como plataforma de inteligencia artificial soberana y ciberresiliente y gran apuesta de la compañía".

Indra ya aplica la IA en el ámbito de la defensa, por ejemplo, en los sistemas de visión 360º para vehículos de uso militar, tanto en sus sensores LSAS (Local Situational Awareness System) como en las gafas de Visión 360º 'See-Through', afirman.

La capa de inteligencia que aporta la plataforma de inteligencia soberana IndraMind permite al sistema de visión analizar imágenes en tiempo real para detectar e identificar personas y plataformas, discriminar entre amigas y enemigas, y evaluar el nivel de amenazas para la tripulación.

Con iniciativas como FaRADAI, Indra Group continúa impulsando el desarrollo de tecnologías disruptivas que marcarán el futuro de las operaciones en defensa, contribuyendo al fortalecimiento de la base industrial y tecnológica europea y al avance hacia una mayor autonomía estratégica.