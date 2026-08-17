Ucrania mide con DELTA la eficiencia de sus ataques: cada dólar invertido provoca casi cinco en pérdidas a Rusia

El sistema ayuda a identificar qué operaciones ofrecen mayor impacto con menor coste, factor clave en una guerra de desgaste y alta tecnología.

DELTA registra y analiza más de 50.000 misiones y 230.000 informes semanales, permitiendo optimizar tácticas y reducir el riesgo para los militares ucranianos.

Ucrania utiliza el sistema DELTA y su módulo Mission Control para medir la eficiencia económica de sus operaciones militares contra Rusia.

Las Fuerzas de Defensa de Ucrania están utilizando el análisis de datos para medir con precisión el rendimiento de sus operaciones en el campo de batalla. El Ministerio de Defensa ucraniano asegura que por cada dólar empleado para atacar objetivos rusos durante el pasado mes de junio, las pérdidas infligidas al enemigo alcanzaron casi cinco dólares.

Los datos proceden de Mission Control, un módulo integrado en el sistema de gestión del campo de batalla DELTA, que permite registrar, analizar y evaluar económicamente cada misión ejecutada por las unidades ucranianas.

La herramienta fue puesta en marcha hace seis meses y, según el Ministerio de Defensa de Ucrania, ya procesa 50.000 misiones y más de 230.000 informes cada semana. El objetivo no es únicamente conocer qué objetivos han sido atacados, sino determinar qué tácticas funcionan, cuáles no y cuánto cuesta cada operación frente al daño causado al adversario.

Mission Control incorpora una dimensión económica al análisis de las operaciones militares. El sistema registra el coste de las acciones emprendidas por las fuerzas ucranianas y lo compara con el valor de los equipos, infraestructuras y efectivos rusos puestos fuera de combate.

Los datos correspondientes a junio muestran una notable diferencia entre ambos conceptos. Cada dólar invertido por Ucrania en ataques generó cerca de cinco dólares en pérdidas para Rusia, según las cifras difundidas por el Ministerio de Defensa ucraniano.

El sistema contabiliza objetivos de muy distinto valor, desde equipos de telecomunicaciones valorados en alrededor de 100 dólares hasta sistemas de defensa aérea cuyo precio puede ascender a cientos de miles de dólares.

Durante el pasado mes de junio, el coste medio de las operaciones militares ucranianas se situó en 3.032 dólares por cada baja infligida en el personal ruso, 2.674 dólares por cada pieza de equipamiento enemigo alcanzada y 1.487 dólares por cada objetivo de infraestructura atacado.

Interfaz del sistema ucraniano DELTA en una computadora portátil que muestra el objetivo del dron y el mapa del campo de batalla. Ministerio de Defensa de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ucraniano compara estas cifras con el coste que supone para Rusia mantener a sus efectivos en el frente. Según sus estimaciones, Moscú destina aproximadamente 65.000 dólares para sostener a cada militar ruso, lo que amplía todavía más la diferencia entre el coste de la acción ucraniana y las pérdidas económicas provocadas al adversario.

Más allá de la cifra concreta de rentabilidad, el sistema busca proporcionar a los mandos una herramienta para determinar qué operaciones generan un mayor efecto con un menor consumo de recursos, un factor especialmente relevante en una guerra de desgaste.

Convertir los datos en decisiones

Mission Control registra cada operación y la clasifica según su naturaleza —desde misiones de reconocimiento y ataque hasta operaciones logísticas o de evacuación— y también según la profundidad a la que se desarrolla.

El sistema permite analizar las acciones realizadas a más de 20 y más de 50 kilómetros, así como determinar qué unidades participaron, qué armamento emplearon, cuánto costó la operación y qué daños consiguió provocar en las fuerzas rusas.

La herramienta también permite analizar el resultado desde el otro lado de la ecuación: qué material ucraniano quedó inutilizado, en qué circunstancias y a qué profundidad se produjo la pérdida. De esta manera, los responsables militares pueden identificar patrones y modificar rápidamente sus tácticas cuando una determinada forma de operar deja de resultar eficaz.

La filosofía es convertir cada misión en una fuente de información para la siguiente. En lugar de repetir de forma automática una operación que no ha funcionado, los datos permiten estudiar las causas del fracaso y adaptar la planificación.

Esta capacidad resulta especialmente importante en un conflicto en el que drones, guerra electrónica, artillería, misiles y sistemas de defensa aérea evolucionan constantemente, obligando a ambos contendientes a modificar sus tácticas a gran velocidad.

Menos riesgo y más precisión

El Ministerio de Defensa ucraniano sostiene que el empleo de estas tecnologías permite aumentar progresivamente la precisión de las operaciones y, al mismo tiempo, reducir la exposición de sus militares a situaciones de riesgo.

La lógica es trasladar parte del esfuerzo desde las acciones más costosas o peligrosas hacia operaciones mejor planificadas, apoyadas en inteligencia y datos y capaces de producir un efecto equivalente o superior.

DELTA se ha convertido así en una de las piezas centrales de la digitalización del campo de batalla ucraniano. El sistema integra información procedente de diferentes fuentes para proporcionar a los militares una representación común de la situación operacional.

Según datos publicados anteriormente DELTA registra más de 6.600 objetivos rusos alcanzados cada día, una cifra que refleja la enorme cantidad de información generada por las operaciones y la importancia creciente de procesarla para convertirla en decisiones tácticas.

En una guerra en la que el consumo de munición, drones y otros sistemas se mide por miles de unidades, la capacidad para saber cuánto cuesta cada ataque y qué efecto produce puede convertirse en un factor decisivo de eficiencia militar. Para Kiev, la apuesta pasa por utilizar los datos no solo para saber dónde golpear, sino también para determinar cuándo, cómo y con qué recursos hacerlo.