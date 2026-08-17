Ucrania halla chips de IA de EEUU fabricados por Nvidia en el nuevo misil de crucero S-71M 'Monochrome' de Rusia

Procesadores similares ya fueron detectados en drones y municiones rusas, mostrando una tendencia creciente en la integración de inteligencia artificial occidental en armamento ruso.

El uso de microchips occidentales evidencia la dependencia de la industria militar rusa de tecnología extranjera, pese a las sanciones y los intentos de sustitución nacional.

El procesador Nvidia está vinculado a una cámara óptica en el misil, permitiendo procesar imágenes en tiempo real y mejorar la autonomía en la identificación de objetivos.

Ucrania ha hallado un chip de inteligencia artificial Nvidia Jetson Orin, de origen estadounidense, en el nuevo misil de crucero ruso S-71M 'Monochrome'.

La presencia de tecnología avanzada de origen estadounidense en el armamento ruso ha dejado de ser una excepción para convertirse en un patrón constante dentro del conflicto en Ucrania. El más reciente y revelador episodio de esta dinámica ha quedado al descubierto tras la inspección realizada por Kiev sobre los restos del nuevo misil de crucero S-71M Monochrome del Kremlin.

Durante el análisis, llevado a cabo por la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, un módulo informático Nvidia Jetson Orin ha sido hallado en las entrañas del proyectil, descubrimiento que expone la capacidad de Moscú de evadir las sanciones internacionales e incorporar inteligencia artificial desarrollada en Occidente en sus sistemas de armas más modernos con el fin de optimizar su precisión.

De acuerdo con los informes de la inteligencia militar ucraniana, la integración del procesador de Nvidia está directamente vinculada a una cámara óptica alojada en el fuselaje del misil. Esta combinación permite alimentar algoritmos de visión artificial durante la fase terminal del vuelo, dotando al arma de la capacidad de procesar imágenes en tiempo real.

Mediante este procesamiento digital, el vector puede reconocer de forma autónoma las formas y características del objetivo designado, guiándose hacia él con un grado inédito de autonomía operativa.

La utilización de una plataforma informática como la serie Jetson Orin, diseñada originalmente para gestionar tareas pesadas de inteligencia artificial en robótica industrial y vehículos autónomos, sugiere que la industria militar rusa está aprovechando la potencia de cálculo de estos microchips para eludir las interferencias de guerra electrónica mediante la navegación visual y la identificación autónoma de blancos.

El S-71M es uno de los más recientes y tecnológicamente avanzados misiles del arsenal de las fuerzas armadas rusas. Utilizado en cantidades reducidas desde principios de este año, el proyectil destaca por su diseño concebido para operar en entornos altamente disputados.

Con una ojiva explosiva de unos 250 kilogramos, alcanza velocidades que oscilan entre los 500 y 600 kilómetros por hora, ofreciendo un alcance operativo estimado de hasta 400 kilómetros.

Chip Nvidia hallado en el misil S-71M de Rusia Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania

Además, ha sido configurado para ser desplegado desde las bodegas internas del caza furtivo de quinta generación Su-57.

Esta integración se ve complementada por una estructura externa de baja detectabilidad radar que le otorga una sección eficaz equivalente a apenas cero coma cero cero siete metros cuadrados en un ángulo de irradiación estrecho, lo que dificulta enormemente su interceptación por parte de los sistemas de defensa aérea convencionales.

La cadena de suministro rusa

La recopilación de estas evidencias ha sido plasmada formalmente en la plataforma oficial de inteligencia ucraniana dedicada a documentar los componentes extranjeros recuperados en el campo de batalla.

El informe técnico, que detalla decenas de piezas electrónicas de procedencia internacional halladas en el S-71M, forma parte de un esfuerzo continuo por desmantelar la cadena de suministro que abastece a la maquinaria de guerra del Kremlin.

Para Kiev y sus aliados occidentales, esta labor analítica no solo aporta claridad sobre el rendimiento técnico del enemigo, sino que constituye el insumo fundamental para ajustar las sanciones económicas y cerrar las grietas en los controles de exportación que permiten el desvío de microelectrónica sensible de doble uso hacia territorio ruso.

Los análisis acumulados a lo largo de varios años por el proyecto de inteligencia ucraniano demuestran de manera inequívoca que la industria de defensa rusa padece una profunda dependencia estructural de la tecnología occidental.

A pesar de la imposición de sanciones severas y de los reiterados anuncios de Moscú sobre programas de sustitución de importaciones, las empresas estatales rusas continúan siendo incapaces de fabricar alternativas locales de semiconductores, sensores, procesadores y sistemas de procesamiento de imagen que igualen el rendimiento de los componentes diseñados en EEUU.

La cifra total de elementos extranjeros catalogados por los investigadores ucranianos en cientos de sistemas de armas rusos supera con frecuencia los miles de componentes individuales, lo que ratifica que la producción militar de vanguardia de Rusia sigue atada a las redes globales de distribución.

Uso en drones kamikazes

La presencia de procesadores de la firma americana Nvidia en el misil S-71 no es un evento aislado, sino la evolución lógica de un proceso de experimentación previa en otras plataformas no tripuladas.

Tiempo atrás, la inteligencia ucraniana ya había identificado la inclusión de módulos pertenecientes a la misma familia de procesadores Jetson Orin en las municiones merodeadoras conocidas como V2U, considerados los primeros vehículos aéreos no tripulados rusos dotados de capacidades operativas autónomas en el frente.

De forma similar, la tecnología de visión artificial de la compañía estadounidense había sido localizada en los drones de ataque Shahed-236 y en sistemas no tripulados de la serie Klyn, donde se emplearon procesadores de la familia Jetson TX2. En desarrollos aún anteriores, como la línea de drones suicidas Lancet, se registró el uso de procesadores de la serie TE de la misma marca.

Al probar el comportamiento de estos módulos comerciales en entornos repletos de contramedidas electrónicas, camuflajes tácticos y estructuras de protección física, los ingenieros rusos perfeccionaron el software de reconocimiento visual antes de integrar esta misma tecnología de inteligencia artificial en vectores de mayor alcance y poder destructivo, como el S-71M.