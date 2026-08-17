Defensa busca una compañía de handling para los aviones de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil por 140 millones de euros

El Ala 45, responsable del traslado de autoridades, será la principal usuaria del contrato, aunque beneficiará a todas las unidades en misiones internacionales.

El contrato incluye suministro de combustible, catering y otros servicios necesarios para las misiones de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

El acuerdo cubrirá el periodo de 2027 a 2030, proporcionando servicios de apoyo en aeropuertos civiles y bases donde el Ministerio no dispone de medios propios.

Defensa licita un contrato de handling para las aeronaves militares y de la Guardia Civil por 140 millones de euros, con posibilidad de alcanzar los 245 millones.

El Ejército del Aire y del Espacio, a través de la Dirección de Sostenimiento y Apoyo Logístico Operativo, ha publicado una oferta pública para contratar los servicios de apoyo operacional de las aeronaves adscritas al Ministerio de Defensa —incluidas las del Ejército de Tierra y la Armada— y a la Guardia Civil.

Se trata de un acuerdo marco que prestará este servicio desde 2027 y hasta 2030. Cuenta con un presupuesto base de licitación de 140 millones de euros y valor estimado que podrá alcanzar los 245 millones de euros.

Este contrato de apoyo operacional surge para atender las necesidades que tienen las tripulaciones y aeronaves militares cuando estas se desplazan a aeropuertos civiles —nacionales o internacionales— y a bases militares donde el Ministerio de Defensa no tiene personal ni medios para atender los servicios de handling requeridos.

Dentro de ellos se encuentra el suministro de combustible y el servicio de catering para el abastecimiento de las aeronaves de comida y bebida a bordo.

"Supone una importante herramienta y una ayuda inestimable para la consecución de las misiones que se encomiendan al Ministerio de Defensa", según se recoge en la documentación.

El Ministerio de Defensa también indica que el Ala 45 "es la principal usuaria del contrato de apoyo operacional", unidad participante en "misiones muy delicadas" al encargarse del "traslado de autoridades, tanto del Gobierno de España como de la Casa Real".

"En este tipo de misiones se hace más patente la necesidad de un contrato de apoyo operacional, y con empresas muy solventes dentro del sector", apuntan.

El resto de unidades "también son usuarias de este contrato de apoyo operacional, siendo especialmente importante para aquellas aeronaves que se desplazan a los diferentes destacamentos que tiene o apoya el Ejército del Aire", con hincapié en Europa, África y Asia.

"Debido al incremento de las misiones y de los vuelos de las aeronaves del Ejército del Aire, se produce cada vez una mayor necesidad de los expedientes que apoyen estas misiones y las hagan posibles".

Con todo esto sobre la mesa, la Dirección de Sostenimiento y Apoyo Logístico Operativo señala la necesidad de que la compañía adjudicataria debe poseer una solvencia económica importante, pues debe pagar muchos servicios que se le demandan en unos plazos muy cortos de tiempo".

Actualmente, y hasta este año, existe un acuerdo marco activo otorgado en 2023 a la compañía emiratí Miracle Flight Support. El último contrato basado en ese mismo acuerdo marco se adjudicó el pasado 11 de agosto por 11 millones de euros.