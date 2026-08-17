Aurea Avionics y GMV desarrollarán un sistema de navegación autónomo para los drones de las Fuerzas Armadas

El objetivo es dotar de navegación autónoma incluso a drones pequeños y garantizar la producción en masa para cubrir necesidades tácticas del campo de batalla.

El dispositivo será compacto, de pequeño tamaño y plug and play, permitiendo su integración en cualquier dron de las Fuerzas Armadas españolas.

El sistema estará basado en sensores inerciales, visión artificial y medidores de distancia, y será resistente a interferencias electromagnéticas y ataques de guerra electrónica.

Aurea Avionics y GMV desarrollarán un sistema de navegación autónoma para drones militares, adjudicado por el Ministerio de Defensa por 617.000 euros.

Los proyectos asignados al programa Coincidente del Ministerio de Defensa correspondientes con este 2026 ya han comenzado a adjudicarse en la plataforma de contratación del Estado.

Además de munición merodeadora, la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (DIGEID) también está impulsando el desarrollo de tecnologías para la navegación dentro del proyecto SISNAVIS.

Para ello, ha adjudicado a las compañías Aurea Avionics y GMV un servicio de I+D para la integración de un sistema compacto de navegación autónoma, habiendo sido asignado a Aurea Avionics y GMV.

Tal y como se describe en la documentación, estará basado en sensores inerciales, visión artificial y medidores de distancia. Además, estará optimizado para entornos abiertos sin navegación satelital y adaptado a plataformas en uso por las Fuerzas Armadas.

El contrato formal cuenta con un importe de 617.000 euros antes de impuestos y una duración prevista de 32 meses.

Tal y como ha explicado a EL ESPAÑOL Alberto Nieto, director de operaciones de Aurea Avionics, se trata de un sistema de navegación especialmente diseñado para integrarse en drones que vuelan en espacios aéreos degradados desde el punto de vista electromagnético.

Se centra en responder a situaciones tácticas donde la señal de posicionamiento convencional se ha perdido o está alterada por técnicas de guerra electrónica, tanto en escenarios con interferencias (jamming) como con suplantación de señal (spoofing).

El núcleo del proyecto de investigación SISNAVIS pasa por crear un dispositivo compacto, de muy pequeño tamaño y autocontenido.

A diferencia de los sistemas de guiado ya en servicio, la tecnología en la que trabajarán no depende de ninguna infraestructura ni servicio externo para completar la misión.

"Está principalmente basado en tecnologías de visión, empleando algoritmos avanzados y un conjunto de sensores y cámaras", explica Nieto. Todo para "suplir esa falta de señal GPS".

Para lograr la máxima resistencia frente a ese tipo de ataques de guerra electrónica, el sistema tomará una aproximación "multimodo".

Dron Seeker.png Aurea Avionics

En lugar de depender de una única técnica para volar en estas condiciones degradadas, combinará distintos métodos de navegación independientes —como los inerciales— para lograr "una envolvente de operación lo más robusta posible".

El objetivo final de este desarrollo busca aplicaciones directas en el campo de batalla y "no quedarse en un plano puramente teórico o de laboratorio". El último paso del proyecto será la validación del sistema desarrollado en una plataforma aérea militar real.

Miniaturización

Uno de los puntos clave de este proyecto es la miniaturización del sistema de navegación y su compatibilidad con las aeronaves.

El equipo se diseñará como un dispositivo plug and play para que pueda ser integrado en cualquier plataforma aérea de las que tienen en servicio las Fuerzas Armadas españolas, sin limitaciones del modelo y "totalmente agnóstica".

Así lo ha explicado a este periódico el propio Alberto Nieto: "donde ahora conectas un sistema de navegación GPS, ahora podrás integrar este pequeño equipo".

Para conseguir que este módulo pueda instalarse tanto en grandes drones como en los pequeños, Aurea Avionics se apoya en tecnologías ya desarrolladas y aplicadas en sus propios sistemas.

Seeker UAS Aurea Avionics

Uno de los retos técnicos más importantes que abordará el proyecto será, precisamente, la miniaturización. "Apuntaríamos a algo del tamaño similar a un paquete de tabaco", revela Nieto.

Esto permitirá dotar de capacidades de navegación autónomas incluso a los drones más pequeños y ligeros que ya han cambiado para siempre el campo de batalla convencional.

Hilado con esto último, el director de operaciones de la compañía madrileña asegura que los aspectos económicos y de escalabilidad se tendrán en cuenta desde el principio del proyecto.

El control de costes y la agilidad industrial posibilitará la fabricación en masa de equipos, un aspecto fundamental para drones kamikaze, por ejemplo.

"Estamos en un escenario en el que nos hemos dado cuenta de que es necesario tener mucha cantidad de elementos para mostrar una cierta capacidad de disuasión", apunta el directivo de la compañía.