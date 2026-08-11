EEUU y Marruecos estrenan un centro de ensayo de armamento frente a Canarias lanzando un misil de largo alcance

El centro incluye un área de entrenamiento, una academia de drones y un centro de innovación, con la meta de estar plenamente operativo en 2030.

La creación del AMTEC refuerza la alianza militar entre Washington y Rabat, permitiendo pruebas conjuntas, validación de nuevas tecnologías y formación de mandos marroquíes.

El nuevo Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio (AMTEC) busca consolidarse como referencia en innovación militar y cooperación estratégico-industrial.

Estados Unidos y Marruecos inauguraron un centro de ensayo de armamento en Tan-Tan, a poco más de 200 km de Lanzarote, con el lanzamiento de un misil de largo alcance.

Las relaciones diplomáticas y de defensa entre Estados Unidos y Marruecos continúan estrechándose. Washington D.C. ve a Rabat como aliado preferente en África y, como parte de la cooperación, los americanos han comenzado a probar armamento de largo alcance en el país de Mohammed VI.

Personal militar estadounidense y de las Fuerzas Armadas Reales marroquíes ejecutaron la "primera demostración de fuego real utilizando los recursos del Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio" (AMTEC, por sus siglas en inglés), según han explicado en un comunicado.

Las instalaciones de experimentación se encuentran en la ciudad de Tan-Tan, situada a poco más de 200 kilómetros de la isla canaria de Lanzarote y a 50 kilómetros al norte del límite con el Sáhara Occidental.

Esta última colaboración, consagrada el pasado julio a través de un memorando de entendimiento bilateral, es tan solo un paso más en la estrecha e histórica alianza militar que mantienen Estados Unidos y Marruecos, que ha tenido en los dos mandatos de Trump un impulso importante.

El primer gran acontecimiento se produjo a finales del 2020, coincidiendo con el final de su primera legislatura, cuando Marruecos firmó los Acuerdos de Abraham y normalizó sus relaciones diplomáticas con Israel.

Fue en ese momento cuando Washington reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y Rabat anunció una batería de adquisiciones de sistemas militares estadounidenses.

La relación experimentó un importante enfriamiento durante el mandato de Joe Biden, principalmente con el bloqueo —o suspensión— de algunos de esos programas de compras de tecnología armamentística. Pero el momento dulce regresó con la vuelta de Trump a la Casa Blanca.

El movimiento reciente más importante se produjo hace menos de cuatro meses. El subsecretario para políticas de Defensa de EEUU, Elbridge Colby, se reunió con el ministro delegado de Defensa Nacional marroquí, Abdelatif Loudiyi, y con el teniente general Mohammed Berrid, inspector general de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos, para firmar una nueva hoja de ruta en materia militar para los próximos 10 años.

En el documento quedaron reflejados los compromisos con la industria de defensa y la ciberseguridad como los dos grandes pilares de la renovada asociación.

Elbridge Colby, subsecretario de Defensa para Políticas de Estados Unidos, posa con el ministro delegado de Defensa Nacional marroquí, Abdelatif Loudiyi, durante el encuentro en Washington. Embajada de Marruecos en EEUU

También destaca el papel estadounidense en la formación de los mandos militares marroquíes, el intercambio de conocimientos o la organización de maniobras conjuntas.

La apertura del Centro de Experimentación supone un paso más en la alianza entre ambos países y llega en un momento crítico para España tras experimentar el asalto masivo de migrantes a la frontera entre Marruecos y Ceuta.

Fuentes de inteligencia consultadas por EL ESPAÑOL afirmaron que la pasividad marroquí a la hora de frenar el paso de los 72.000 inmigrantes constituyó, de facto, una maniobra deliberada para impulsar el flujo migratorio hacia la Ciudad Autónoma.

La instrumentalización de los migrantes responde a una operación en la zona gris, un concepto de la estrategia militar que se sitúa entre la paz formal y la guerra abierta.

Además, es patente la nefasta relación entre Trump y Pedro Sánchez, al que ha acusado directamente de la crisis en Ceuta por tener leyes demasiado laxas en materia de inmigración.

Todo esto ocurre mientras la idea de un nuevo intento masivo de cruzar la frontera el próximo sábado 15 de agosto comienza a cobrar forma y ha puesto en alerta a los servicios de inteligencia españoles.

Prueba de lanzamiento

El ensayo lo ha llevado a cabo una compañía -no revelada- del tejido industrial estadounidense en el marco de las pruebas de capacidad de ataque de precisión de largo alcance durante unas maniobras realizadas entre los días 3 y 7 de agosto.

Este ejercicio, afirman desde el Mando África de EEUU (Africom), ha supuesto un hito importante en la cooperación en materia de defensa entre Washington y Rabat.

Estas prácticas han permitido evaluar en profundidad las capacidades y acelerar la entrega de nuevas tecnologías a la fuerza conjunta (el mencionado AMTEC).

"La visión es consolidar a AMTEC como un centro regional de innovación, cooperación estratégica y desarrollo industrial, así como un centro de excelencia dedicado a la experimentación, validación, evaluación y desarrollo de tecnologías avanzadas", según ha declarado el coronel Zouhair El Hamdani, oficial de las Fuerzas Armadas Reales a cargo de la coordinación.

Esta primera demostración con fuego real, prosigue El Hamdani, "marca un hito importante para convertir esa visión en realidad".

Personal estadounidense y marroquí establecieron un campo de pruebas expedicionario y realizaron una demostración con fuego real. En el ejercicio, según explican, trabajaron ingenieros y técnicos de la industria para validar los sistemas de comunicación, evaluar la maniobrabilidad de las alas, los neumáticos y los componentes del tren de aterrizaje.

Además, también se recopilaron datos meteorológicos y de puntería. El lanzamiento "generó información operativa valiosa para la experimentación futura, el desarrollo de capacidades y su aplicación".

Sistema de armas probado en Marruecos por parte de EEUU Jordan Beagle / US Army

El protagonista del experimento empleó un sistema de misiles de crucero de largo alcance y bajo coste, diseñado para proporcionar opciones de ataque de precisión asequibles y escalables.

"El ejercicio de fuego real dentro del AMTEC demuestra hacia dónde se dirige el entrenamiento multinacional, integrando tecnologías emergentes con las fuerzas asociadas en entornos operativos realistas", dijo en esta ocasión el coronel del Army Michael M. Gacheru, jefe de la división de participación regional en Africom.

Nuevo centro experimental

Otro de los objetivos estipulados dentro del AMTEC pasa por fortalecer la "alianza estratégica entre Estados Unidos y Marruecos" con el empleo de un espacio especializado para que militares y actores industriales puedan poner a prueba nuevas capacidades.

Asimismo, para el Africom, el centro experimental ha consolidado su posición como centro multinacional líder en experimentación, esencial para acelerar el desarrollo de capacidades y mantener una ventaja táctica frente a futuras amenazas.

"La colaboración con Marruecos proporciona un escenario crucial que acelera la preparación de las fuerzas conjuntas estadounidenses y de nuestros socios africanos", ha explicado el general de la USAF Dagvin Anderson, comandante del AFRICOM.

"El AMTEC no sólo fortalece nuestra cooperación en materia de seguridad e impulsa la innovación, sino que demuestra que las alianzas de confianza son clave para afrontar juntos los desafíos de seguridad comunes".

El pasado 13 de julio, las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos y el Comando África de Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de establecer el centro.

Según indicaron, está compuesto por tres elementos principales: un área de entrenamiento multidominio, una academia de drones y un centro de innovación y experimentación ubicados en Tan-Tan.

El objetivo de EEUU es tener toda la infraestructura lista para el año 2030 pero, mientras tanto, las compañías estadounidenses podrán hacer uso -como acaban de demostrar- de los campos de tiro para la experimentación de armamento.

"La preparación de Marruecos, demostrada por nuestras instalaciones existentes y nuestro personal cualificado, garantiza un rápido progreso desde el concepto hasta la realidad operativa y proporciona a las industrias marroquí y estadounidense una base fiable para la innovación conjunta y las oportunidades de exportación", declaró el general Mohammed Berrid, inspector general de las Fuerzas Armadas marroquíes.

El ejercicio African Lion del próximo año servirá como "prueba de concepto para AMTEC", aseguran desde el Africom. Estas maniobras, que se celebran anualmente en Marruecos, son realmente un "campo de pruebas para integrar tecnologías de vanguardia directamente en entornos operativos".

Los socios de la industria, explican, trabajan junto con los miembros de las fuerzas armadas para probar sistemas habilitados para IA, plataformas autónomas y herramientas de comunicaciones avanzadas, acelerando la transición del concepto a la capacidad armamentística real.