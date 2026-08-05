Santa Bárbara Sistemas mantiene contactos con Eslovenia con el blindado ASCOD sobre la mesa

El blindado ASCOD, que ya ha tenido éxito en Letonia con la entrega de vehículos Hunter, aspira a consolidar su presencia en otros países europeos.

El Gobierno esloveno pausó la adquisición de nuevos blindados hasta las elecciones de marzo, y busca mayor participación de la industria local y sistemas contra drones en los nuevos vehículos.

En la Feria Internacional de Muestras de Asturias, la compañía exhibió un prototipo ASCOD 42 equipado con la torre remota Mangart 30, desarrollada por la eslovena Valhalla Turrets.

Santa Bárbara Sistemas mantiene contactos comerciales con Eslovenia para ofrecer el blindado ASCOD en un programa de vehículos de combate de infantería.

Tras el éxito de los Hunter para Letonia, Santa Bárbara Sistemas se encuentra trabajando para llevar el blindado ASCOD a más países europeos.

El último en sumarse a la lista es Eslovenia, con quien la compañía mantiene contactos comerciales para un programa de vehículos de combate de infantería, según han explicado fuentes industriales a EL ESPAÑOL.

De hecho, en la actual edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), que se celebra estos días en Gijón, Santa Bárbara Sistemas ha colocado un prototipo del ASCOD 42 equipado con una torre de armas de fabricación eslovena.

Se trata de una torre remota Mangart 30, desarrollada y fabricada por la empresa Valhalla Turrets, como uno de los sistemas más destacados del país en el área de las estaciones de armas.

La integración de la Mangart 30 sobre la plataforma es una declaración de intenciones de GDELS para acercar su modelo a un potencial programa de compra por parte de Liubliana, aunque todavía no se ha publicado oficialmente la intención de adquisición.

La rama terrestre de las Fuerzas Armadas eslovenas ha apostado en los últimos años y en exclusiva por plataformas sobre ruedas.

En 2006 encargaron 135 blindados AMV 8x8 de la finlandesa Patria y a principios de 2025 firmaron un acuerdo de intenciones para la adquisición de un segundo lote del mismo modelo.

Sin embargo, el pasado diciembre, el Gobierno esloveno pausó la adquisición de los nuevos 106 blindados hasta las elecciones que se celebraron el pasado marzo. Por el momento, el programa no ha obtenido más novedades.

Además de la vertiente política, desde el Ministerio de Defensa del país se quiso incluir nuevos requisitos técnicos y sistemas contra drones en la plataforma fruto de las lecciones aprendidas en la guerra de Ucrania.

Por último, también buscaban un mayor peso de la industria local, fundamentalmente con la integración de torres producidas en el país por Valhalla, el mismo fabricante al que ha recurrido Santa Bárbara Sistemas para el vehículo expuesto en Gijón.

El ASCOD, además de servir como base a la familia de blindados Pizarro del Ejército de Tierra español, ha cosechado recientemente un importante éxito internacional con los vehículos Hunter para Letonia.

El Ministerio de Defensa de Riga adquirió un total de 84 vehículos ASCOD a Santa Bárbara Sistemas y recibió la primera unidad el pasado junio, cumpliendo el calendario pactado.

Según fuentes industriales consultadas por este periódico, se espera que la cadencia de entregas continúe ejecutándose según el programa para que Letonia pueda integrar la torre de armas de Elbit Systems en el país antes de entrar en servicio.