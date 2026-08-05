Industria modificará el calendario de pagos del Eurodrone para ajustarlo a los retrasos que ha experimentado

Una medida similar de ajuste de pagos se ha aplicado al programa de modernización de los helicópteros Tigre MkIII, afectando a la reasignación de fondos y a los hitos técnicos.

Dassault, la empresa francesa involucrada, ha reclamado una compensación económica a Airbus Defence and Space por la reducción de su carga de trabajo en el programa.

La decisión responde a vicisitudes técnicas y a la falta de consenso entre los países implicados, especialmente tras la suspensión francesa de la adquisición hasta 2035.

El Ministerio de Industria modificará el calendario de pagos del programa Eurodrone para ajustarlo a los retrasos acumulados en su desarrollo.

El fracaso del FCAS por el desencuentro entre Francia y Alemania tiene una segunda oportunidad de éxito colaborativo con el Eurodrone. Este último programa, impulsado por esos dos países junto a España e Italia, también ha sido objeto de dudas por la inexistencia de consenso sobre cómo llevar a cabo el desarrollo.

Con este escenario tan complejo sobre la mesa, los retrasos llevan mucho tiempo acumulándose, tanto que desde el Ministerio de Industria español ya han anunciado una reasignación económica de las anualidades presupuestarias comprometidas.

A través de un proyecto de Real Decreto publicado en la página de participación pública, la cartera liderada por Jordi Hereu quiere modificar las condiciones de la concesión directa del préstamo a Airbus Defence and Space relacionado con el programa.

En particular, quieren cambiar "el calendario de pagos" vigente para "alinearlo con la realidad de la ejecución del programa, desplazando las anualidades sin alterar el importe total del préstamo".

También indican que este movimiento está provocado por "diversas vicisitudes técnicas sufridas por el programa" —retrasos en la ejecución, fundamentalmente— y que el calendario previsto "ha quedado desactualizado respecto a las necesidades actuales".

La situación del Eurodrone, en estos momentos, es muy delicada. Francia anunció antes del verano que suspendía la adquisición de las aeronaves hasta, al menos, el año 2035. Un jarro de agua fría a un programa que pretende reducir la dependencia de Estados Unidos e Israel de este tipo de plataformas en Europa.

Este cambio en los planes por parte de París trajo consigo un reajuste en las cargas de trabajo previstas, de forma que Dassault —la compañía que lidera la parte francesa— vio reducido su peso en el desarrollo de la aeronave.

No satisfecha con los cambios, la compañía reclamó en junio una compensación económica a la rama alemana de Airbus Defence and Space —como contratista principal— por esa misma reducción en la carga de trabajo.

Reasignación del Tigre MkIII

A mediados de julio, el Ministerio de Industria autorizó igualmente un cambio del calendario de pagos al programa de modernización de los helicópteros Tigre MkIII por parte de Airbus Helicopters.

"La ejecución del programa ha experimentado un retraso que afecta al calendario de cumplimiento de los hitos técnicos que condicionan la liberación de los fondos por parte del Ministerio de Industria y Turismo", afirmaron entonces desde la cartera de Hereu.

Airbus Helicopters es la encargada de modernizar un total de 18 helicópteros del Ejército de Tierra español y 42 helicópteros franceses.

"Para adaptar la financiación al nuevo calendario de ejecución resulta necesario modificar previamente el RD 1009/2022 y, posteriormente, la correspondiente Orden Ministerial, para que los desembolsos públicos se ajusten a las necesidades reales del programa". Un planteamiento muy similar al del Eurodrone.

La urgencia se fundamenta en la "necesidad de liberar durante 2026 los créditos inicialmente previstos para este programa y reasignar temporalmente dichos recursos a otros programas prioritarios de defensa", concluyeron.