El Ejército del Aire utiliza la realidad aumentada de Indra para el mantenimiento de los cazas en zona de operaciones

El soporte remoto funciona 24/7, agiliza el mantenimiento, reduce la huella logística en despliegues y permite la colaboración internacional sin barreras idiomáticas gracias a la traducción simultánea.

La solución cumple con los requisitos de seguridad militar, operando en entornos aislados sin conexión a internet y garantizando comunicaciones seguras y cifradas.

El sistema permite que operadores y mecánicos compartan en tiempo real lo que ven con expertos a distancia, quienes pueden dar instrucciones visuales y anotaciones directamente en las gafas.

El Ejército del Aire y del Espacio, junto a Indra, ha desarrollado un asistente remoto basado en gafas holográficas de realidad aumentada para facilitar el mantenimiento de cazas en zonas de operaciones.

El Ejército del Aire y del Espacio, en colaboración con la tecnológica Indra, ha desarrollado un avanzado asistente remoto basado en unas gafas holográficas de realidad virtual y mixta para facilitar el mantenimiento de sus aeronaves en zona de operaciones.

El asistente, según recogen desde la compañía liderada por Ángel Simón, facilita el trabajo de los operadores y mecánicos desplazados, que pueden solicitar ayuda de compañeros en remoto para llevar a cabo las reparaciones necesarias en momentos de despliegue.

Mediante esas gafas, el operador puede compartir en tiempo real lo que está viendo con otros especialistas que se encuentren a cientos o miles de kilómetros de la zona de operaciones y, de esta forma, llevar a cabo "reparaciones de forma conjunta como si se encontrasen en el mismo lugar".

Gracias a la realidad aumentada, explican, el especialista que presta ayuda en remoto puede realizar anotaciones e introducir instrucciones que el operador desplegado visualiza directamente en la proyección de la información en sus gafas y sobre los sistemas en los que está trabajando.

"Este sistema es el primero de este tipo en estar preparado para prestar asistencia en el entorno PERAM (Publicación Española de Requisitos de Aeronavegabilidad Militar), cumpliendo con la normativa exigida para realizar reparaciones en aeronaves militares".

Más seguridad

El sistema desarrollado por Indra con la colaboración del Ejército del Aire proporciona una "seguridad completa" en las comunicaciones. Tal y como indican, "al realizar la transmisión en un entorno aislado, sin conexión a internet" se evita cualquier tipo de riesgo en el ámbito del ciberespacio.

Además, "demuestra la capacidad de ambas organizaciones para llevar al entorno militar las tecnologías más avanzadas, adaptándolas a los requisitos militares".

Sistema de mantenimiento en remoto de Indra

La evolución continua que los ingenieros han estado aplicando a este sistema ha permitido la incorporación de "funcionalidades cada vez más avanzadas con el objetivo de facilitar el mantenimiento de las plataformas y aumentar su operatividad".

"El sistema contribuye a reducir al mínimo la huella logística en los despliegues y agilizar los trabajos", prosiguen. Lo que evita, "siempre que sea posible, que la aeronave tenga que desplazarse a su base en España para ser reparada".

Asimismo, este tipo de sistemas "resultan imprescindibles hoy en día dado que las aeronaves incorporan tecnologías cada vez más avanzadas y su mantenimiento se vuelve también más complejo".

Además de tener como cliente al Ejército del Aire, Indra también puede aplicar esta misma tecnología a otro tipo de plataformas y sistemas de la propia compañía, tal y como anunciaron hace poco menos de un año.

Soporte técnico remoto

El sistema de soporte remoto de la multinacional española proporciona acceso directo, las 24 horas del día y los siete días de la semana, a expertos altamente cualificados, explicaron.

Los técnicos desplegados sobre el terreno pueden conectarse en tiempo real, mediante comunicaciones seguras y cifradas, con los especialistas que les ofrecen apoyo para diagnosticar y resolver cualquier incidencia.

El objetivo es claro: resolver problemas de manera rápida, precisa y eficiente, sin necesidad de desplazar personal de un punto a otro del planeta.

No obstante, la solución va más allá del simple contacto a distancia e incorpora un servicio de traducción simultánea multilingüe que elimina por completo las barreras idiomáticas, permitiendo la colaboración directa entre técnicos y expertos internacionales.

"El sistema de soporte remoto experto no solo agiliza el mantenimiento y elimina barreras geográficas, también permite trabajar de forma mucho más ordenada y eficaz", subrayó el director de Desarrollo de Negocio en el área In Service Support (ISS) de Indra, Rafael Molano.

Molano también explicó que permite la mejor planificación de intervenciones y el registro de todas las acciones para "generar una inteligencia compartida que refuerza el conjunto de operaciones".

Desde Indra señalan que este nuevo desarrollo refuerza su apuesta por la transformación digital del mantenimiento militar, apoyándose en tecnologías de última generación y aplicando la exigencia y fiabilidad que requieren los sistemas de defensa más críticos.

En este sentido, la compañía ya desempeña un papel clave en proyectos estratégicos para las Fuerzas Armadas españolas, como el de la Base Logística del Ejército de Tierra y el sistema SILPRE, concebido como el núcleo central de dicha infraestructura.