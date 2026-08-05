Los cazas españoles desplegados en Rumanía también podrán interceptar amenazas en espacio aéreo búlgaro

Durante cuatro meses, unos 200 militares españoles, cazas F-18 y helicópteros NH90 estarán desplegados en Rumanía para reforzar la defensa aérea aliada.

La medida responde a la creciente tensión en la región, especialmente por incursiones de drones en el espacio aéreo rumano tras el inicio de la guerra en Ucrania.

Este acuerdo, el primero de su tipo en la OTAN, facilita misiones transfronterizas dentro del Sistema Integrado de Defensa Aérea y de Misiles de la Alianza.

España, Bulgaria y Rumanía han firmado un acuerdo que permite a los cazas españoles desplegados en Rumanía operar también en el espacio aéreo búlgaro.

España, Bulgaria y Rumanía han suscrito un acuerdo trilateral por el que las aeronaves de combate del Ejército del Aire y del Espacio desplegadas en el marco del Destacamento Aéreo Táctico 'Paznic' puedan realizar operaciones en el espacio aéreo búlgaro.

Dadas las necesidades de defensa aérea de la zona, los tres países han acordado esta medida para que, en caso necesario, los cazas españoles no tengan la restricción de volar únicamente en espacio aéreo rumano, donde se encuentra desplegado el 'Paznic'.

Según ha explicado el Estado Mayor de la Defensa, se trata de la primera vez que se firma un acuerdo de este tipo en el seno de la Alianza Atlántica y en el marco del Sistema Integrado de Defensa Aérea y de Misiles de la OTAN (NATINAMDS).

"Coincidiendo con el despliegue del destacamento español, que ha asumido formalmente la misión de Policía Aérea Reforzada (eAP-72) de la OTAN en Rumanía, ha entrado en vigor este acuerdo que permite que las aeronaves españolas puedan realizar misiones transfronterizas", indican.

En el marco de NATINAMDS de la OTAN, prosiguen desde el EMAD, los aviadores españoles reforzarán la disuasión aliada, protegerán la integridad del espacio aéreo de la Alianza y contribuirán a la estabilidad en el flanco este, en una región de especial relevancia estratégica para la seguridad euroatlántica.

"Todo ello sucede en un momento de especial tensión, debido a las entradas de vehículos aéreos no tripulados que se han producido en espacio aéreo rumano, y que ha motivado la respuesta de los medios de defensa aérea rumanos y de la Alianza", indican.

Al mando de la misión está el teniente coronel Alberto Borja Calvo López, quien se encarga de liderar una operación clave para garantizar la vigilancia del espacio aéreo aliado en una región especialmente sensible desde el estallido de la guerra en Ucrania.

Durante los próximos cuatro meses, cerca de 200 militares españoles, cazas F-18 y, por primera vez, helicópteros NH90 estarán desplegados hasta diciembre en Rumanía, para actuar como policía aérea de la OTAN en este país y encargarse de la seguridad del espacio aéreo del flanco este.

Además de mantener la vigilancia permanente, el DAT 'Paznic' desarrollará ejercicios y actividades de adiestramiento junto a otras fuerzas aéreas aliadas para incrementar la interoperabilidad y fortalecer la postura de defensa colectiva de la Alianza.

La participación española en esta operación consolida la cooperación con Rumanía y vuelve a evidenciar la capacidad del Ejército del Aire y del Espacio para desplegar y sostener un destacamento de combate integrado en la estructura de mando de la OTAN.