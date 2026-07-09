Aesmide alcanza los 100 asociados y refuerza la voz de las pymes en defensa

La asociación ha creado una Comisión de Innovación para impulsar la digitalización y el desarrollo de tecnologías de uso dual en el sector.

Desde junio de 2025, Aesmide ha sumado 23 nuevas empresas, fortaleciendo la representación de la cadena de suministro y las pymes en la política industrial de defensa.

La incorporación de Industrias Ferri como socio número 100 refleja el crecimiento sostenido y la diversidad de la organización.

Aesmide alcanza los 100 asociados, consolidando su papel como principal interlocutor de pymes en los ámbitos de defensa, seguridad e industria.

La Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide) ha alcanzado los 100 asociados, un hito que refuerza su representatividad y afianza su posición como punto de encuentro de las empresas que operan con el sector público, especialmente en los ámbitos de defensa, seguridad e industria.

La incorporación de Industrias Ferri como socio número 100 refleja el crecimiento sostenido de la organización, que ha situado a sus empresas en el centro de su actividad.

Este incremento de socios refuerza su papel como interlocutor clave de la industria, impulsando la representación empresarial y la colaboración con las Administraciones Públicas en un entorno cada vez más exigente.

El crecimiento de la asociación se ha acelerado en el último año. Desde junio de 2025, Aesmide ha incorporado 23 nuevas empresas, consolidando una red empresarial diversa y especializada, comprometida con el desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas.

Alcanzar el centenar de asociados refuerza, además, el peso de las pymes y de la cadena de suministro en el debate sobre la política industrial de defensa.

Aesmide, presidida por Gerardo Sánchez Revenga, agrupa a compañías de sectores como logística, ingeniería, tecnología, servicios, equipamiento, alimentación e infraestructuras, todos ellos esenciales para transformar las decisiones públicas en capacidades operativas.

Impulso a la innovación

Este hito coincide con una nueva etapa para la asociación tras la reciente Asamblea General, en la que se aprobó la creación de una Comisión de Innovación, la actualización de los estatutos y el nombramiento de Carlota Sánchez-Cuenca como directora general.

La nueva comisión tiene como objetivo impulsar la innovación aplicada, la digitalización y el desarrollo de tecnologías de uso dual dentro del ecosistema empresarial de Aesmide.

Entre sus prioridades figuran fomentar la colaboración entre empresas, promover consorcios, identificar capacidades industriales y alinear las necesidades de la Administración con las soluciones existentes en el tejido empresarial.

Con este avance, la asociación refuerza su papel como interlocutor de referencia ante las Administraciones Públicas y como plataforma común para las empresas que contribuyen al desarrollo industrial y estratégico de España.