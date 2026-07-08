Sánchez y Trump hablaron "sin tirantez" del Mundial y de golf tras la embestida del presidente de EEUU contra España

El presidente español reafirmó que España mantendrá su contribución al gasto en Defensa en el 2,1% del PIB y que el futuro de las bases de Morón y Rota depende de decisiones soberanas estadounidenses.

Trump ordenó cortar las relaciones comerciales con España y cancelar visitas diplomáticas, calificando al país como un "socio terrible" de la OTAN por no aumentar el gasto en Defensa.

Pedro Sánchez y Donald Trump mantuvieron una charla informal y cordial sobre el Mundial de Fútbol y golf, evitando temas tensos tras las críticas de Trump a España.

En lugar de escalar la tensión, Pedro Sánchez se ha esforzado este miércoles en restar importancia a la nueva y brutal embestida de Donald Trump contra España por su negativa a subir al 5% del PIB el gasto en Defensa y por haber impedido el uso de las bases de Rota y Morón para la guerra de Irán.

El presidente del Gobierno ha desvelado que, justo después de estos ataques, mantuvo una conversación informal "sin ningún tipo de tirantez" con el presidente de EEUU en la que no hablaron de la OTAN ni de defensa sino del Mundial de Fútbol que se celebra en Estados Unidos y también de golf.

"Ha sido una charla informal, coloquial en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez. Al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos", ha explicado Sánchez en la rueda de prensa final de la cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara.

En esa rueda de prensa, Trump ha ordenado en directo al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que corte todas las relaciones comerciales con España y ha dado instrucciones a su equipo para que se cancelen las visitas diplomáticas tras tachar a España de "terrible", "caso perdido" o "mala gente".

"Hemos hablado solamente de fútbol y del éxito del desarrollo del propio Mundial en EEUU. Algo hemos hablado de golf también, porque Trump es un aficionado a este deporte. Yo no lo practico tanto, pero bueno, hemos estado hablando de estas cosas. Ha sido una conversación absolutamente informal, en buen tono y muy cordial", ha insistido.

El presidente del Gobierno asegura que se toma "con calma y con paciencia" la nueva andanada contra España del inquilino de la Casa Blanca. "Cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre EEUU y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy positivas".

Sánchez ha destacado también que España "sufre un déficit comercial" con EEUU y recuerda que la política comercial está en manos de la Unión Europea y no de los Estados miembros individuales. "Yo soy socialdemócrata, pero las relaciones comerciales se tejen entre empresas, y no entre gobiernos o entre Estados", ha apostillado.

"España es un país que quiere y trabaja por tener las mejores relaciones con todos los países, sobre todo con países aliados con los que tenemos lazos muy consolidados, que han trascendido la orientación ideológica de las administraciones que han estado en España o en EEUU a lo largo de las décadas", ha insistido.

En cuanto a las acusaciones concretas de Trump, el presidente del Gobierno sostiene que España se ha presentado en la cumbre de Ankara "con los deberes hechos", ya que ha pasado con buena nota el primer examen de la OTAN sobre el cumplimiento de las capacidades militares prometidas.

En todo caso, el presidente del Gobierno ha rechazado de nuevo el objetivo del 5% por considerarlo incompatible con el mantenimiento del Estado de bienestar y ha reiterado que España se plantará en el 2,1%, un porcentaje que a su juicio es suficiente para pagar las capacidades militares prometidas a la Alianza Atlántica.

Con esta oposición de principio, Sánchez admite que el futuro de las bases de Morón y Rota es una decisión soberana de EEUU, después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth haya anunciado una revisión de seis meses de la presencia militar norteamericana en Europa y haya sugerido que castigará a los países que se opusieron a la guerra de Irán.

"Respecto a lo que haga EEUU con sus tropas desplegadas en Europa, es una decisión soberana que corresponde al gobierno de EEUU y al análisis de seguridad que haga las Fuerzas Armadas estadounidenses. Nosotros ahí no tenemos nada que decir", responde el presidente del Gobierno.

"Lo que sí que puedo trasladar es que, desde el punto de vista de la cooperación militar y desde la cooperación de los responsables de defensa, la colaboración es óptima. No hay en absoluto ningún tipo de dificultad, sino todo lo contrario. Un aprecio y una colaboración muy positiva entre las Fuerzas Armadas estadounidenses y las españolas", ha concluido.