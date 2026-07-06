Robles pone en valor "la labor callada y profesional" de las Fuerzas Armadas allí donde se las necesita

Robles subraya la importancia de invertir en la industria de Defensa para mejorar la seguridad nacional y generar empleo, ante el contexto global de amenazas y conflictos.

Actualmente, casi 4.000 militares españoles participan en misiones internacionales de paz, como la de los cascos azules en el Líbano.

El CIS sitúa a las Fuerzas Armadas como la institución que genera mayor confianza entre los españoles, con una calificación media de 6,96 sobre 10.

La ministra Margarita Robles ha rendido homenaje a los 120.000 integrantes de las Fuerzas Armadas, destacando su labor profesional y comprometida.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha aprovechado su intervención en el curso de verano CEU María Cristina en El Escorial (Madrid) para rendir un homenaje a los 120.000 hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas.

Este reconocimiento coincide con la publicación este lunes de la cuarta edición del estudio "Calidad de la Democracia" del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un informe que sitúa a las Fuerzas Armadas como el organismo que genera mayor confianza entre la ciudadanía española.

Con una calificación media de 6,96 puntos sobre 10, se alzan como la única institución que obtiene un aprobado claro y rotundo, distanciándose de manera muy notoria de otros estamentos del Estado, como los gobiernos autonómicos, los tribunales de justicia, el Parlamento o los partidos políticos, estos últimos situados en la franja más baja de la valoración demoscópica.

Este sólido respaldo popular es el resultado directo de una trayectoria basada en el servicio público y la fiabilidad. Según ha señalado la ministra, "esa labor callada y profesional, a la que además le ponen corazón, es lo que hace que los ciudadanos confíen en los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y que estas sean la institución más valorada por la sociedad".

El prestigio alcanzado a nivel interno se complementa con una intensa actividad en el escenario internacional. Actualmente, cerca de 4.000 militares españoles se encuentran desplegados en diversas misiones de paz por todo el mundo.

Un esfuerzo que Robles ha ejemplificado a través de la labor de los cascos azules en el Líbano, donde "todos demuestran, cada día, su compromiso con la paz y la defensa de los valores democráticos”.

Esta proyección exterior resulta fundamental en un contexto geopolítico volátil y complejo, marcado por conflictos de gran intensidad como la guerra en Ucrania, la inestabilidad en Oriente Medio y la expansión del yihadismo en la región del Sahel.

Ante este panorama de vulnerabilidad global, la ministra ha insistido en la necesidad de fortalecer el sector industrial nacional relacionado con la seguridad, argumentando que "una situación que cuenta con el despliegue de casi 4.000 militares españoles en misiones de paz y que requiere de inversiones para mejorar nuestras capacidades que, a su vez, generan empleo".

Para la responsable de la cartera de Defensa, la inversión en este ámbito no solo dinamiza la economía y el mercado laboral, sino que responde a una necesidad imperativa de protección colectiva.

En sus propias palabras, resulta crucial impulsar la industria de Defensa y anteponer siempre el interés general "porque la paz está siendo atacada y tenemos que tener medios para la disuasión y seguridad".