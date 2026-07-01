Satlantis promete multiplicar por 40 la eficacia de la observación de la Tierra con sus nuevos satélites 'Elcano'

El despliegue de Elcano está previsto para 2027 y se fabrica íntegramente en Vizcaya, fortaleciendo la industria y la especialización tecnológica en el País Vasco.

La constelación inicial de cinco satélites podrá cubrir hasta 400 km en un minuto, realizando tareas que antes requerían 40 satélites convencionales o 40 días de operación.

Satlantis presenta Elcano, su nueva generación de satélites FlexSat, que integran múltiples sensores avanzados en una sola plataforma para revolucionar la observación de la Tierra.

Satlantis ha presentado oficialmente Elcano, su más reciente e innovadora generación de satélites bajo la tecnología FlexSat, diseñada para transformar por completo las reglas de la observación de la Tierra, uniendo la integración de múltiples sensores de última generación con capacidades analíticas sumamente avanzadas dentro de una sola y unificada plataforma espacial.

Durante el acto, que tuvo lugar en el Cuartel General de la Armada, el consejero delegado de la compañía, Juan Tomás Hernani, ha explicado que el propósito fundamental del proyecto reside en "fusionar una mirada histórica con una mirada presente-futuro”.

Hernani ha detallado que la constelación inicial de cinco satélites proporcionará una disrupción mayúscula en el mercado internacional, pues estos ingenios mecánicos "ofrecen una nueva tecnología, una nueva mirada desde el espacio" con la que, en última instancia, se resolverán “problemas de los ciudadanos y las Fuerzas Armadas”.

El nombre escogido para la nueva gama de satélites no es un hecho casual, sino una estudiada declaración de intenciones que vincula el esplendor de la navegación española con los retos que depara la exploración del cosmos.

En este sentido, el capitán de navío Carlos Posada Novoa, miembro del Instituto de Historia y Cultura Naval, ha asegurado que Satlantis se ha consolidado como una "compañía referente en el ámbito de la observación de la tierra y cuya actividad representa un magnífico ejemplo de innovación tecnológica, industria regional y capacidad española para afrontar los nuevos retos del espacio”.

Asimismo, el representante de la Armada ha destacado la idoneidad de haber escogido el nombre del célebre navegante para este ambicioso programa espacial, señalando que tal denominación "conecta con uno de los símbolos más queridos de la Armada": el buque escuela Juan Sebastián de Elcano. y remató su intervención afirmando categóricamente que

"Ambos representan plataformas desde las que España proyecta conocimiento y capacidades hacia nuevos espacios", ha insistido Posada.

Tecnología FlexSat

Los pormenores operativos del nuevo paradigma que implican estos satélites han corrido a cargo de Alejandro Barraza, director de Negocio Internacional y Marketing de la empresa, y de Jon Paul Babio, responsable de Sistemas Espaciales.

Ambos expertos han desgranado el funcionamiento de la tecnología FlexSat, el auténtico núcleo de ingeniería que confiere a Elcano la capacidad de cubrir una franja de hasta 400 kilómetros de territorio en apenas un minuto de tiempo en órbita.

Este rendimiento superlativo posibilita que un solo dispositivo efectúe misiones operativas equivalentes a las que en la actualidad requerirían el concurso de hasta 40 satélites convencionales trabajando de manera coordinada, o bien un periodo de 40 días ininterrumpidos de operación por parte de una plataforma estándar.

La gran revolución radica en su singular arquitectura multipayload, que resulta completamente inédita en este tipo de categorías industriales.

En lugar de requerir múltiples lanzamientos con propósitos específicos, un solo vector de la familia Elcano es capaz de integrar y operar armónicamente sensores para la captura de imágenes de altísima resolución, grabación de vídeo en tiempo real, capacidades en el espectro infrarrojo cercano, visión térmica avanzada, herramientas de polarimetría sofisticada y sistemas dedicados en exclusiva a la vigilancia del propio espacio exterior.

El sistema acoge en su seno instrumentos desarrollados y perfeccionados por Satlantis, destacando los modelos de cámaras iSIM-90 e iSIM-170, junto con Casper, el telescopio de última generación que se especializa en la observación del espectro térmico.

Con un horizonte temporal de despliegue fijado para el año 2027, Elcano se diseña y fabrica íntegramente en las instalaciones que Satlantis posee en Leioa y Astrabudua (Vizcaya), fortaleciendo el tejido industrial del País Vasco y propiciando la retención de talento altamente especializado.

La compañía ofrece además una solución integral de tipo fast-track que abarca tanto el segmento espacial como el terrestre, la capacitación y la transferencia directa de conocimiento, posibilitando a gobiernos e instituciones aliadas la edificación de auténticas capacidades soberanas de observación espacial de manera autónoma.