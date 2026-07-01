España adjudica a Lockheed Martin trabajos de ingeniería y compras a largo plazo para la MLU de las F-100 de la Armada

El coste total del programa de modernización se estima en 3.200 millones de euros, con la primera fragata entrando en astillero en 2028 y la última finalizando en 2035.

La actualización contempla la compra de sistemas de combate AEGIS, radares de nueva generación y otros equipos avanzados para modernizar cinco fragatas.

El contrato inicial, valorado en 103,9 millones de dólares, incluye adquisición de materiales críticos, apoyo de ingeniería y establecimiento de un lugar de ensayos.

España ha adjudicado a Lockheed Martin el inicio del programa de actualización de media vida de las fragatas F-100 'Álvaro de Bazán'.

El programa de actualización de media vida (Mid Life Upgrade) de las fragatas F-100 avanza con la adjudicación de un nuevo contrato a Lockheed Martin, un contratista y proveedor crítico para los sistemas a bordo de los buques.

El contrato, de precio fijo no definitivo, se ha cerrado temporalmente en 103,9 millones de dólares "para la adquisición de los esfuerzos iniciales críticos para la obtención de materiales de largo plazo, el apoyo de ingeniería inicial y el establecimiento de un lugar de ensayos".

Según explica la documentación del Departamento de Guerra estadounidense —antes conocido como Departamento de Defensa—, el contrato "contempla ventas militares al Reino de España" y los trabajos se harán en un 98% en Estados Unidos, mientras que el otro 2% restante se ejecutará en Madrid.

En el mismo texto también se explica que ya se han liberado 51,4 millones de dólares del fondo que España ha dispuesto para este fin.

Dentro de las fragatas F-100, Lockheed Martin cuenta con una participación crítica a través del sistema de combate AEGIS, que se erige como el corazón de la capacidad de detección y respuesta antiaérea de las embarcaciones de la clase.

Al parecer, el reciente contrato asignado a Lockheed Martin apunta a trabajos de ingeniería previos, mientras que la adquisición de equipos se llevará a cabo con contratos paralelos.

A principios de año, España recibió la aprobación del Departamento de Estado de Estados Unidos para la compra de 1.420 millones de euros en sistemas y armas para este mismo programa MLU para las F-100.

El Gobierno de España solicitó la compra de cinco sistemas de combate AEGIS, seis procesadores digitales de señales, cinco sistemas de lanzamiento vertical MK 41 Baseline VIII y otros tantos radares de superficie de nueva generación.

El paquete incluye también otros artículos de defensa como sistemas de comunicaciones satelitales, receptores GPS, actualización de los tubos lanzatorpedos, sistema de armas de cañón Mk 45 Mod 2, consumibles y varios servicios de apoyo técnico y logístico.

Fragata F-102 Navantia

Por su parte, "el comprador utilizará los artículos y servicios para modernizar cinco fragatas de su flota equipadas con AEGIS, lo que mejorará su capacidad para llevar a cabo misiones de defensa e interoperar con los aliados de EEUU y la OTAN en la defensa antimisiles balísticos en el teatro de operaciones", según se recogía en la documentación de la venta.

En cuanto al papel de España, el Ministerio de Defensa y la Armada se encuentran trabajando en la planificación de la actualización de mitad de vida (MLU) de las fragatas F-100 clase Álvaro de Bazán.

Según la última información disponible, el coste total de esta actualización profunda de los sistemas alcanza los 3.200 millones de euros a repartir entre las 5 fragatas que conforman actualmente la flota del modelo.

Se espera que la primera embarcación entre en el astillero para esta MLU en 2028 y la última de ellas termine en 2035.