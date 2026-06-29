Muere un paracaidista del Ejército de Tierra durante un lanzamiento nocturno de entrenamiento en Huesca

La BRIPAC, unidad a la que pertenecía, es la fuerza de respuesta inmediata del Ejército de Tierra español, especializada en operaciones paracaidistas y de asalto aéreo.

Mallo había recibido la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco y medallas por la Operación Balmis y la DANA.

El militar estaba destinado en el Batallón de Zapadores de la Brigada "Almogávares" VI de Paracaidistas y tenía experiencia en misiones internacionales, como en Irak.

Un cabo del Ejército de Tierra, Edgar Mallo Baena, falleció durante un salto paracaidista nocturno de entrenamiento en Huesca.

Un paracaidista del Ejército de Tierra ha fallecido durante un lanzamiento nocturno durante el ejercicio "Tormenta Alada 26" en Huesca, según ha informado este lunes la fuerza terrestre a través de un comunicado.

El fallecido es el cabo Edgar Mallo Baena, destinado en el Batallón de Zapadores de la Brigada "Almogávares" VI de Paracaidistas y encuadrado en la Compañía de Reconocimiento Avanzado (CRAV).

Mallo, quien ingresó en el Ejército en 2018, participó en numerosas misiones en el extranjero, por ejemplo en Irak, y también dentro del territorio nacional.

El efectivo fue condecorado con las Medallas Conmemorativas de la Operación Balmis y de la DANA.

Asimismo, el militar se encontraba en posesión de la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco.

El #EjércitodeTierra lamenta profundamente el fallecimiento del cabo Edgar Mallo Baena, destinado en el Batallón de Zapadores VI de #Paracaidistas #BRIPAC y encuadrado en la Compañía de Reconocimiento Avanzado (CRAV), ocurrido durante un lanzamiento paracaidista nocturno en el… pic.twitter.com/AYyqqgftXu — Ejército de Tierra 🇪🇸 (@EjercitoTierra) June 29, 2026

"En este momento de inmensa tristeza para todos los componentes del Ejército de Tierra, queremos expresar nuestro más sincero pésame y el apoyo incondicional a sus familiares y compañeros de la Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas", han señalado desde la fuerza.

"Su memoria y entrega a la Patria quedarán siempre presentes en nuestros corazones", han destacado.

El fallecimiento de Baena se da días después de la muerte del legionario Kevin Parra Mejía, en Ceuta. Mejía, perteneciente al Tercio Duque de Alba 2º de la Legión, sufrió una parada cardiorrespiratoria tras una sesión de instrucción física fuera del acuartelamiento.

El soldado fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de la ciudad, donde ingresó en la UCI, pero los facultativos no pudieron hacer nada por salvar la vida del joven legionario de 23 años.

La BRIPAC

La Brigada "Almogávares" VI de Paracaidistas (BRIPAC) se erige como la auténtica punta de lanza del Ejército de Tierra español. Su misión primordial es actuar como fuerza de respuesta inmediata y de entrada inicial ante crisis globales, lo que le permite desplegarse con extrema rapidez para contener amenazas antes de que escalen o se consoliden.

Como unidad de infantería ligero-protegida e interarmas, está diseñada para operar de forma autónoma y flexible, siendo capaz de asegurar el acceso a zonas clave y restringidas para facilitar la posterior proyección de otras fuerzas.

La principal característica de la BRIPAC es su especialización en operaciones paracaidistas y de asalto aéreo, coordinándose estrechamente con el Ejército del Aire y del Espacio y la Aviación de Ejército para alcanzar objetivos en profundidad.

Su estructura destaca por una alta modularidad que le permite generar agrupaciones tácticas adaptables a cualquier escenario, integrándose con facilidad en estructuras conjuntas y combinadas junto a la Armada y a unidades aliadas.

Además de proporcionar la capacidad paracaidista del Ejército, sirve como apoyo fundamental a las operaciones especiales, consolidándose por su mera existencia como un poderoso elemento de disuasión y soberanía.