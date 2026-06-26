EEUU emplea un sistema láser de alta potencia de su Cúpula Dorada para derribar drones y misiles de crucero

El coste real del proyecto podría ascender a 1,2 billones de dólares, siete veces más de lo previsto inicialmente por la Administración Trump.

La Cúpula Dorada incluye varias capas de defensa, destacando interceptores espaciales y satélites, además de sistemas láser y microondas de alta intensidad.

El sistema utiliza tecnología de energía dirigida y Defensa Dinámica Autónoma, permitiendo la neutralización autónoma de amenazas aéreas.

EEUU ha probado con éxito un sistema láser de alta potencia dentro de su programa de defensa Cúpula Dorada para derribar drones y misiles de crucero.

La Cúpula Dorada de América (Golden Dome for America, GDA) es uno de los programas estrella del segundo mandato de Donald Trump. Presentado oficialmente hace poco más de un año, el objetivo del presidente estadounidense es crear un sistema de defensa aérea multicapa.

Durante estos meses, desde el Departamento de Guerra —antes conocido como Departamento de Defensa— han ido impulsando ciertas capacidades que han permitido la primera prueba de la tecnología hace pocas horas.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado a través de su cuenta en la red social X que este test ha sido "un éxito rotundo".

Según describe, se aprovechó la tecnología de energía dirigida (láser) de vanguardia y el sistema de Defensa Dinámica Autónoma (DDAD, por sus siglas en inglés) para detectar, apuntar y eliminar "de forma impecable y autónoma" multitud de amenazas aéreas.

También apunta que "esta prueba se ejecutó según lo previsto y neutralizó dinámicamente todas las amenazas".

"Observé cómo nuestros combatientes de élite se integraban con la tecnología de última generación para frenar en seco los drones y misiles de crucero que se aproximaban", ha afirmado.

Se trata de una apuesta conjunta de la Administración Trump por el trabajo colaborativo entre los contratistas principales tradicionales y los emergentes, que “compiten, colaboran y ganan”, y cumplen “con la prioridad del presidente”.

Hegseth ha aprovechado la ocasión para afirmar que este "hito histórico solo ha sido posible gracias al proyecto de ley One Big Beautiful Bill", que proporcionó "la financiación necesaria para crear el escudo definitivo que proteja a Estados Unidos".

Este sistema láser es solo una de las capas de las que se compondrá el Golden Dome for America una vez esté completamente desplegado y en funcionamiento.

De hecho, la protección contra amenazas aéreas comienza a cientos de kilómetros de altura respecto a la superficie.

Las capas de la Cúpula Dorada

La capa más externa es la que está formada por los interceptores espaciales (SBI o Space Based Interceptors), encargados de detectar y neutralizar un misil intercontinental miles de kilómetros antes de alcanzar siquiera su objetivo.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, se calcula que el Pentágono necesitará unos 7.800 satélites para mantener la constelación plenamente operativa y poder así neutralizar cualquier tipo de amenaza.

Estos satélites irán equipados con misiles interceptores que emplearán la información recopilada en tiempo real por una segunda constelación de detección y seguimiento de amenazas.

Trump durante la presentación de la Cúpula Dorada EFE

Las estimaciones de esta última apuntan a unos 108 satélites en órbita baja y otros 27 satélites en órbita media.

Un escalón más abajo se sitúan tres capas endoatmosféricas, diseñadas para la interceptación de misiles intercontinentales en fases de vuelo más tardías, así como de misiles balísticos de corto y medio alcance.

Estas instalaciones se compondrán de radares de largo alcance y lanzadores de misiles interceptores, con el objetivo puesto en neutralizar amenazas más cercanas al territorio estadounidense que combinan radares y lanzadores.

Los sistemas como el láser que acaban de probar se establecen en una capa todavía más interna, casi como la última o penúltima oportunidad para derribar las amenazas aéreas.

Dentro de esta fase terminal se integra la capacidad contra misiles de crucero y todo tipo de drones a los que se pueden interceptar empleando métodos más novedosos y baratos.

Por ejemplo, además del láser, Estados Unidos también está invirtiendo en sistemas generadores de microondas de alta intensidad que, literalmente, funden los circuitos eléctricos, tanto para misiles como drones.

Las cuentas del paraguas de Trump

Más allá del tecnológico, uno de los aspectos más delicados de la Golden Dome for America es el económico.

Según explicó el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el coste total se estima —o estimaba— en unos 175.000 millones de dólares.

Diseño de la Cúpula Dorada según L3Harris L3Harris Omicrono

Esta cifra, ya de por sí astronómica, parece que se ha quedado muy corta respecto a las previsiones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) del país americano.

Las estimaciones de la CBO apuntan a que la cifra real estaría en unos 1,2 billones de dólares, aproximadamente 7 veces más de la promesa de Trump.

Otro dato relevante es que ese mismo montante es 15 veces la cantidad que la Administración Trump planeaba invertir en el Golden Dome durante los próximos cinco años, tal y como apunta Defense One.

Además, según indican en la misma agencia federal, "el sistema proporcionaría capacidades defensivas significativamente ampliadas, pero no sería impenetrable, especialmente contra ataques a gran escala de adversarios de igual nivel".