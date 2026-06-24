Navantia y Lockheed Martin reúnen en España a los usuarios internacionales del radar SPY-7, que equiparán las fragatas F-110

El radar SPY-7, que equipará a las futuras fragatas F-110 españolas, destaca por su capacidad de detección simultánea de múltiples amenazas y su arquitectura digital actualizable por software.

El foro fomenta la colaboración y el intercambio de experiencias operativas entre operadores actuales y futuros del radar SPY-7, clave en defensa antiaérea y sistemas navales.

Navantia y Lockheed Martin organizan en San Fernando (Cádiz) la segunda reunión internacional de usuarios del radar SPY-7, con delegaciones de España, Japón, Canadá y Estados Unidos.

Las instalaciones de Navantia en San Fernando (Cádiz) se convertirán este miércoles y jueves en el epicentro de la cooperación tecnológica naval a nivel internacional con la celebración de la segunda reunión de usuarios del radar SPY-7.

Este foro de alto nivel, organizado de manera conjunta por la Armada, Navantia y estadounidense Lockheed Martin, congrega a delegaciones procedentes de España, Japón, Canadá y Estados Unidos, incluyendo a representantes de la Marina de Estados Unidos y de la Agencia de Defensa de Misiles (MDA, por sus siglas en inglés).

Junto a ellos, participan activamente los responsables de las principales organizaciones e industrias directamente vinculadas a este programa de defensa, con el firme propósito de compartir conocimientos fundamentales, analizar los últimos avances del sector y estrechar la colaboración ligada al sistema de defensa antiaérea.

Esta cita supone la segunda edición presencial del Grupo Internacional de Usuarios del SPY-7. Se trata de una iniciativa concebida específicamente para reunir a los operadores actuales y futuros de esta tecnología, facilitando un entorno propicio para fomentar la colaboración, el intercambio de experiencias operativas y la detección de sinergias estratégicas.

Los grupos de trabajo centrarán sus esfuerzos en áreas críticas para la operatividad militar, tales como el despliegue de capacidades, el sostenimiento logístico, los procesos de certificación, la realización de pruebas complejas, la estandarización de la documentación técnica y la gestión anticipada de la obsolescencia de los componentes.

Participantes del encuentro en San Fernando (Cádiz) Armada

A lo largo de las dos jornadas de conferencias, las delegaciones internacionales participantes abordarán de manera pormenorizada la evolución de sus respectivos programas nacionales asociados al SPY-7. Asimismo, se debatirán las nuevas oportunidades de cooperación que se vislumbran en el horizonte y los retos comunes que plantea el ciclo de vida de un sistema de estas características.

La intensa agenda del foro incluye sesiones de trabajo específicas entre los usuarios gubernamentales y la industria militar, diversas actividades orientadas a la formación avanzada y reuniones de carácter bilateral.

El encuentro se completará con una visita técnica de gran valor al sitio de pruebas terrestres de las futuras fragatas F-110, ubicado en la Base Naval de Rota, y al Centro de Integración de Sistemas en Tierra.

En estas instalaciones gaditanas, los asistentes internacionales tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las metodologías de integración y los rigurosos ensayos asociados al programa nacional español.

Fragatas F-110

La estrecha colaboración que mantienen la Armada, Lockheed Martin y Navantia para el desarrollo del programa de las futuras fragatas F-110, que da continuidad al éxito cosechado previamente en el programa de las F-100, permite a España disponer de una capacidad de defensa aérea y antimisiles integrada que resulta completamente única en el contexto europeo.

En este esquema defensivo, el radar SPY-7 se erige como el sensor principal de los nuevos buques españoles, constituyendo uno de los elementos tecnológicos más revolucionarios y avanzados de todo el proyecto.

Botadura de la fragata F-111 Bonifaz

Su diseño digital y definido por software le confiere la capacidad de evolucionar de manera constante a lo largo de su vida útil mediante actualizaciones de programas, lo que evitará la necesidad de realizar costosas reformas físicas en la estructura de los navíos.

Esta versátil arquitectura asegura una adaptabilidad óptima frente a las amenazas emergentes y garantiza la relevancia operativa de las fragatas durante las próximas décadas.

El rendimiento del SPY-7 destaca por su aptitud para detectar, realizar el seguimiento y discriminar de forma simultánea múltiples amenazas en entornos saturados y de alta complejidad táctica. Gracias a su avanzado procesamiento digital, el radar puede ejecutar misiones simultáneas que abarcan desde la vigilancia aérea de largo alcance hasta la defensa frente a misiles balísticos.

Del mismo modo, el sistema está plenamente preparado para cooperar en el rastreo de amenazas hipersónicas y en la vigilancia espacial, asegurando la conducción paralela de operaciones en los dominios aéreo y de superficie, una cualidad imprescindible para neutralizar ataques coordinados masivos con misiles, aeronaves convencionales y sistemas no tripulados.