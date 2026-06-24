España y Portugal refuerzan su cooperación espacial con un acuerdo entre Telespazio Ibérica y CEiiA

La alianza pretende reforzar la autonomía estratégica europea y será supervisada por un comité directivo conjunto que evaluará posibles estructuras legales y financieras.

La colaboración contempla la participación en proyectos como la Constelación Islas Canarias, la Constelación Atlántica y programas de la Agencia Espacial Europea y la UE.

El acuerdo abarca el desarrollo conjunto de capacidades en observación de la Tierra, operaciones de satélites y servicios basados en datos espaciales.

Telespazio Ibérica y el centro portugués CEiiA han firmado una carta de intenciones para fortalecer la cooperación estratégica en el sector espacial ibérico.

Telespazio Ibérica, filial del grupo Leonardo, y el centro portugués CEiiA han firmado una carta de intenciones para establecer una cooperación estratégica a largo plazo en el sector espacial, con el objetivo de consolidar un ecosistema ibérico más integrado y competitivo y ampliar futuras oportunidades de colaboración a otros países, incluida Italia.

Ambas entidades trabajarán en el desarrollo conjunto de capacidades en observación de la Tierra, operaciones de satélites y servicios basados en datos espaciales.

El acuerdo, suscrito en el Centro Espacial de Fucino (Italia), implica a CEiiA como responsable de la Agenda New Space Portugal, el principal programa espacial del Plan de Recuperación y Resiliencia del país luso.

La colaboración contempla la participación en proyectos clave como la Constelación Islas Canarias y la Constelación Atlántica, así como en programas de la Agencia Espacial Europea (ESA) y de la Unión Europea. Además, incluye el impulso de aplicaciones basadas en datos espaciales, el refuerzo del segmento terreno y de las operaciones de misión, y la posible creación de un marco operativo ibérico para la gestión de satélites.

Carlos Fernández de la Peña, CEO de Telespazio Ibérica, destacó que el acuerdo supone “un hito estratégico” para el crecimiento de la compañía y subrayó que permitirá avanzar hacia “un ecosistema espacial sólido e integrado” con capacidad de competir a escala europea y global.

Por su parte, el CEO de CEiiA, José Rui Felizardo, señaló que la alianza constituye “un paso concreto” hacia la integración de los ecosistemas espaciales del sur de Europa y defendió que contribuirá a reforzar “la autonomía estratégica europea” a través del impulso de la observación de la Tierra.

Telespazio Ibérica y CEiiA ya colaboran en iniciativas europeas de observación de la Tierra y en proyectos vinculados a la Agencia Espacial Española, además de haber avanzado en la integración de capacidades portuguesas en la Constelación Canaria.

La alianza estará supervisada por un comité directivo conjunto que evaluará su evolución y analizará posibles estructuras legales y financieras, incluida la creación de joint ventures.

La rúbrica del acuerdo se formalizó durante la visita de una delegación portuguesa de alto nivel al centro de Fucino, en la que participaron el embajador de Portugal en Italia, Carlos Pereira Marques, y el presidente de la Agencia Espacial Portuguesa, Ricardo Conde.