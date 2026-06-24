Airbus entrega al Ejército del Aire el primer avión C295 en configuración de búsqueda y rescate y vigilancia marítima

El Gobierno ha adquirido 16 aeronaves C295, distribuidas en versiones SAR y de patrulla marítima, con el objetivo de reforzar la seguridad y defensa nacional.

El nuevo C295 SAR destaca por su tecnología avanzada y polivalencia, mejorando las capacidades de búsqueda, rescate y vigilancia marítima.

La entrega se ha realizado en Sevilla y supone el inicio de la renovación de la flota, sustituyendo a los veteranos CN-235 VIGMA.

El Ejército del Aire ha recibido el primer avión C295 en configuración de búsqueda y rescate (SAR), fabricado por Airbus Defence and Space.

El Ministerio de Defensa y la compañía aeronáutica Airbus Defence and Space han formalizado una entrega clave para la modernización de las Fuerzas Armadas españolas con la recepción oficial del primer avión C295 en configuración de búsqueda y rescate (SAR).

Este importante hito se materializa apenas dos años y medio después de la rúbrica del contrato original, en diciembre de 2023, marcando el inicio de una renovación estratégica fundamental para el control y la salvaguarda del espacio marítimo y terrestre nacional.

El acto formal de entrega se ha desarrollado en las instalaciones de Airbus situadas en Sevilla, donde también se ha llevado a cabo el ensamblaje completo de la aeronave. La ceremonia ha contado con la presencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el presidente de Airbus en España, Francisco Javier Sánchez Segura, quienes estuvieron acompañados por diversas autoridades civiles y militares.

Durante el transcurso del evento, se procedió a la firma de la cédula de entrega oficial por parte del director general de Armamento y Material y del responsable del programa MPA/SAR de Airbus, validando formalmente la incorporación del aparato.

En los próximos días, la aeronave emprenderá su vuelo de traslado hacia su base operativa definitiva, el Ala 46 en la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria.

"Con este primer C295 SAR, ponemos a disposición del Ejército del Aire y del Espacio una plataforma de salvamento marítimo a la vanguardia tecnológica, diseñada para responder a los desafíos de seguridad más exigentes", ha afirmado Sánchez Segura.

"Cumplir con los plazos de entrega en un programa de esta complejidad técnica reafirma nuestro compromiso con la autonomía estratégica de España y nuestra capacidad para transformar la innovación industrial en ventajas operativas reales", ha añadido.

Primer avión C295 SAR entregado por Airbus al Ejército del Aire Airbus

Por su parte, Valcarce ha destacado que este primer C295 SAR abre "una nueva etapa" para las capacidades de búsqueda y rescate y vigilancia marítima del Ejército del Aire y del Espacio.

Asimismo, la número dos del Ministerio de Defensa ha puesto en valor que su recepción se haya formalizado "con antelación respecto al compromiso" previsto en las planificaciones iniciales, lo cual demuestra la capacidad de todos los actores implicados para trabajar "con eficacia, coordinación y responsabilidad" en un programa estratégico para España.

Reemplazo de los CN-235

Este nuevo modelo se constituye como el sustituto natural de la veterana flota de aviones CN-235 VIGMA, aeronaves que venían prestando un servicio ininterrumpido en la fuerza aérea española desde 2008.

La llegada del C295 SAR representa un salto cualitativo en lo relativo al alcance operativo y las capacidades tecnológicas. La plataforma destaca por su polivalencia para llevar a cabo de manera eficaz tanto operaciones marítimas como terrestres, cubriendo un amplio espectro que abarca desde la lucha contra el contrabando, la inmigración irregular y el narcotráfico, hasta el cumplimiento de misiones nacionales e internacionales de búsqueda y rescate.

Este avión forma parte del ambicioso programa MPA/SAR, impulsado por el departamento que lidera la ministra Margarita Robles con la clara meta de recuperar la capacidad de Patrulla Marítima y Guerra Antisubmarina, garantizando a su vez la continuidad integral de las capacidades de Búsqueda y Rescate y Vigilancia Marítima de medio y largo alcance.

Para consolidar este objetivo, el Gobierno ha adquirido un total de 16 aeronaves C295, distribuidas equitativamente en ocho unidades en versión de patrulla marítima (MPA) y otras ocho en la mencionada versión de búsqueda y rescate (SAR).

Primer avión C295 SAR entregado por Airbus al Ejército del Aire Airbus

La hoja de ruta para los próximos meses contempla que Airbus entregará también este mismo año dos C295 de búsqueda y rescate adicionales, avanzando en la consecución del total de ocho previstos, así como los dos primeros C295 dedicados exclusivamente al transporte correspondientes al pedido complementario por 18 aviones que fue realizado por Defensa, en 2025.

Con respecto a la entrega del primer C295 de patrulla marítima, considerada la versión más compleja y sofisticada de este vector aeronáutico, su planificación temporal se mantiene fijada para el año 2028.

La incorporación paulatina de estas 34 nuevas aeronaves, que se coordinarán con los C295 de transporte que actualmente están operativos, permitirá al Ejército del Aire gestionar y operar una flota global de 46 aeronaves C295.

Para satisfacer el incremento en la demanda internacional del C295, Airbus se encuentra inmersa en un proceso de aceleración de la producción dentro de su Línea de Ensamblaje Final (FAL) de Sevilla, para aumentar su cadencia industrial de 10 a 13 aviones anuales.

En la actualidad, el C295 se posiciona como el líder indiscutible en su segmento a nivel global, ostentando un 85% de la cuota del mercado mundial y acumulando un histórico de 335 pedidos en firme procedentes de 39 naciones distintas.