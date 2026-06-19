Ucrania abre a sus socios el acceso a tecnología militar rusa obtenida del armamento capturado

La plataforma ofrecerá documentación, análisis y la posibilidad de realizar estudios físicos sobre equipos rusos recuperados del campo de batalla.

El acceso a TrophyLab facilitará el desarrollo de contramedidas y reforzará la cooperación internacional en defensa de Ucrania.

La iniciativa permitirá a empresas, centros de investigación y gobiernos analizar en detalle componentes y vulnerabilidades de sistemas militares rusos.

Ucrania ha creado la plataforma TrophyLab para compartir información técnica de armamento ruso capturado con sus aliados internacionales.

El Ministerio de Defensa de Ucrania anunció este viernes la creación de una plataforma de acceso abierto que permitirá a sus socios internacionales analizar tecnologías militares rusas extraídas de equipos capturados en el campo de batalla. La iniciativa busca acelerar el conocimiento sobre las capacidades y vulnerabilidades del arsenal de Moscú.

“Cada unidad de equipo militar ruso capturada no es solo un trofeo, sino una fuente de conocimiento sobre el funcionamiento del armamento enemigo”, afirmó el ministro de Defensa, Mijailo Fedórov, en su cuenta de Telegram.

Desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, fuerzas ucranianas, junto a instituciones científicas y centros de investigación, han examinado sistemáticamente el material recuperado para estudiar sus componentes, soluciones tecnológicas y posibles puntos débiles. Según Fedórov, este trabajo ha permitido a Kiev desarrollar contramedidas con mayor rapidez y eficacia.

El conocimiento acumulado se canalizará ahora a través de “TrophyLab”, una plataforma que ofrecerá a usuarios verificados acceso a información técnica sobre armamento ruso moderno. Empresas, centros de investigación y gobiernos de países aliados podrán analizar en detalle sistemas como misiles y otros equipos militares.

El ministro subrayó que esta iniciativa contribuirá a acelerar la identificación de soluciones frente a las capacidades rusas y a reforzar la cooperación internacional en apoyo a Ucrania. “Lo que debía ser una ventaja secreta del enemigo se está convirtiendo en información abierta para quienes defienden la democracia”, sostuvo.

Según Kiev, la plataforma proporcionará documentación técnica, resultados de investigación y análisis detallados, así como la posibilidad de realizar estudios físicos de muestras capturadas previa solicitud.

Estos trabajos podrán incluir desde evaluaciones técnicas hasta el desmontaje completo o incluso la destrucción controlada de los sistemas.

Fedórov destacó que este enfoque permite a los ingenieros probar sus desarrollos directamente sobre equipos reales del adversario, reduciendo de forma significativa los ciclos de desarrollo de nuevas tecnologías de contramedida.