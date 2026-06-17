Oriente Medio convierte el espacio en un nuevo frente estratégico para la defensa y las comunicaciones

El avance hacia arquitecturas multiórbita y satélites definidos por software marca el futuro de la industria, con Arabia Saudí y Omán impulsando sus propias capacidades espaciales.

La gestión eficiente del espectro de radiofrecuencia y la mitigación de interferencias se consideran retos cruciales para el futuro del sector satelital.

Los satélites son ahora esenciales para la inteligencia, vigilancia, navegación y comunicaciones tanto militares como civiles en la región.

La militarización del espacio y la saturación del espectro radioeléctrico están redefiniendo la defensa y conectividad en Oriente Medio.

La creciente militarización del espacio, la saturación del espectro radioeléctrico y la irrupción de nuevas arquitecturas satelitales están redefiniendo las capacidades de defensa y conectividad en Oriente Medio. El espacio ya no es algo opcional, sino un dominio estratégico.

En una región inestable y en rápida transformación tecnológica, el dominio espacial se consolida como infraestructura crítica para la seguridad nacional. Los satélites sustentan hoy la inteligencia, la vigilancia, la navegación y las comunicaciones.

Esta fue una de las principales conclusiones del Panel sobre Oriente Medio del Partner Summit de Integrasys, donde la industria satelital analizó los retos y oportunidades del sector. Moderado por Miguel Serves, experto en comunicaciones espaciales, el encuentro reunió a Yasir Babiker, director tecnológico de Saudi Netlink, y a Ammar Albadi, gerente sénior de proyectos satelitales de Omansat.

Los ponentes coincidieron en que las capacidades espaciales se han convertido en un elemento indispensable tanto para las operaciones militares como para los servicios civiles.

La convergencia entre aplicaciones civiles y militares incrementa además la importancia de gestionar adecuadamente el espectro radioeléctrico. "Algunas de las comunicaciones militares pueden ir por las bandas comerciales. Así que es muy importante para el doble uso", destacó Serves.

La batalla por el espectro

La gestión del espectro de radiofrecuencia apareció como uno de los grandes desafíos de la próxima década. Para Yasir Babiker, se trata del recurso más valioso de la industria satelital.

"El espectro de RF es la moneda del satélite. Este es el fluido que realmente hace que las cosas sucedan. Y gestionar el espectro es el aspecto más crítico del satélite", explicó.

El directivo saudí advirtió de que la presión sobre este recurso seguirá aumentando conforme crezca el número de terminales conectados. "En el futuro vamos a tener millones de terminales transmitiendo al cielo y todos van a competir en el mismo espectro".

Además, alertó de que las bandas de baja frecuencia se han convertido en un activo especialmente codiciado por operadores comerciales y militares. "El espectro más valioso es el de baja frecuencia y este está siendo disputado por actores comerciales, terrestres, militares y no militares".

Interferencias y resiliencia

Las interferencias y el jamming centraron también parte del debate. Sin embargo, Yasir Babiker destacó que la mayoría de los incidentes no tienen un origen hostil.

"Aunque hay muchos conflictos, hay muchas guerras, básicamente el 85% de las interferencias no son intencionadas", señaló.

Esta situación abre oportunidades para las empresas especializadas en monitorización y mitigación de interferencias. "Hay una gran oportunidad en la monitorización del espectro, la geolocalización de interferencias y básicamente la cancelación y mitigación", afirmó.

Por su parte, Serves destacó el desarrollo de tecnologías anti-jamming para proteger las comunicaciones y los sistemas de navegación. "Estamos haciendo anti-jamming para todo", explicó.

Starlink y las arquitecturas híbridas

La llegada de las constelaciones de órbita baja también está transformando el mercado regional. Ammar Albadi reconoció que operadores como Starlink están obligando a replantear los modelos tradicionales basados exclusivamente en satélites geoestacionarios.

"Veo como un desafío en la región... el elemento de los operadores de satélites no geoestacionarios como Starlink. Starlink llegó a Omán en 2023", señaló.

Lejos de competir frontalmente con estas plataformas, Omansat ha optado por integrarlas en su oferta. "En lugar de simplemente proporcionar servicios GEO, ofrecemos servicios de Starlink a nuestros clientes, especialmente para entretenimiento y casos de uso no críticos o no sensibles".

Según Albadi, los usuarios demandan cada vez más soluciones híbridas. "Nuestros clientes vienen y nos dicen: '¿puedes hacer un balance de enlace para LEO y para tu satélite? ¿Cuál es el caso de uso de tu satélite si LEO está presente?'".

Los participantes coincidieron en que el futuro pasa por arquitecturas multiórbita que combinen la baja latencia de las constelaciones LEO con la cobertura y resiliencia de los satélites GEO.

Soberanía espacial y satélites inteligentes

Otro de los grandes cambios que vive la industria es la transición hacia satélites definidos por software. "El hardware ahora está demostrando ser una mercancía e incluso los satélites se están moviendo hacia SDR, hacia la capacidad de tener estas soluciones definidas por software", afirmó Serves.

Yasir coincidió en que las futuras plataformas serán mucho más flexibles y potentes. "Lo que veo ahora es que los satélites van a ser más potentes, van a hacer muchas cosas a bordo".

El debate también puso de relieve el impulso que Arabia Saudí y Omán están dando a sus capacidades espaciales. Yasir Babiker destacó las iniciativas ligadas a la Visión 2030 saudí para desarrollar satélites propios, mientras que Ammar Albadi confirmó el acuerdo con Airbus para lanzar Omansat-1, el primer satélite de comunicaciones de la compañía omaní.

Lo que quedó claro para los tres ponentes es que la protección del espectro, la resiliencia frente a interferencias, las arquitecturas multiórbita y los satélites definidos por software serán elementos clave para la defensa y las comunicaciones en una región donde el espacio se ha convertido en un nuevo escenario estratégico.