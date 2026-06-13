El guiado de misiles y drones en la guerra moderna: "La doctrina y la táctica cambian demasiado rápido, hay que adaptarse"

La miniaturización y abaratamiento de la tecnología han permitido integrar armamento avanzado en drones de distintos tamaños, cambiando el equilibrio en el campo de batalla.

Existen tres métodos principales para el guiado terminal: láser, radar y sistemas electroópticos, cada uno con ventajas y limitaciones según el entorno de combate.

Los sistemas de guiado combinan navegación satelital, inercial y tecnologías visuales para mantener la precisión ante interferencias electrónicas.

La guerra moderna ha transformado el uso de misiles y drones, obligando a una rápida adaptación de doctrinas y tácticas militares.

Las lecciones tácticas extraídas en Ucrania, Irán, Armenia y Azerbaiyán o Gaza tienen una consecuencia directa en las doctrinas militares de todo el mundo.

Además de los drones, que han demostrado ser sistemas claves de primerísima línea, el armamento presente en cualquier operación también ha visto cómo ha cambiado de forma drástica la forma de proceder.

"La doctrina y la táctica están cambiando prácticamente cada minuto", ha explicado Pedro Becerra, director de Aerospace & Defence de la compañía andaluza Aertec, a EL ESPAÑOL.

Los sistemas de interceptación de amenazas aéreas —donde caben tanto drones como misiles— han evolucionado de forma considerable y la guerra electrónica ha ganado un peso muy importante con el abaratamiento de la tecnología.

Con cada nuevo elemento que demuestra su eficacia en el campo de batalla, el tablero y las reglas de la guerra cambian. "Es una carrera constante en la que nos tenemos que ir adaptando", ha afirmado Pedro Becerra.

"En Ucrania, por ejemplo, los drones de gran tamaño se dejaron de utilizar porque eran muy detectables y su armamento tenía poco alcance", afirma. Lo que se traducía en pérdidas materiales importantes.

De ahí se pasó a sistemas más pequeños y armados, a las plataformas kamikaze y a los drones de igual tamaño pero con armamento más avanzado, permitiendo poder disparar desde zonas seguras.

Lo que vemos es que "existe una firme tendencia y necesidad operativa de integrar armamento en drones más grandes", asegura, sin olvidarse de los otros dos formatos presentes en el campo de batalla.

Navegación híbrida

"En las zonas de conflicto, las señales de posicionamiento satelital, como el GPS, suelen estar muy degradadas o denegadas debido a las perturbaciones producidas por la guerra electrónica", afirma.

Para adaptarse a este entorno hostil, la industria recurre a la hibridación de tecnologías de navegación.

Los misiles y drones equipan, de forma paralela, receptores GNSS con sistemas inerciales cada vez más precisos.

La combinación de estos sistemas se emplea para que, en caso de perder la señal satelital, puedan seguir navegando de forma autónoma con una desviación mínima.

Los sistemas inerciales basan la navegación en acelerómetros y giróscopos, fundamentalmente. Son sistemas mecánicos integrados dentro de la propia plataforma que permiten la navegación totalmente autónoma.

De hecho, los aviones comerciales y militares tripulados emplean este tipo de tecnología como respaldo al GNSS.

El mayor problema de los inerciales es que van acumulando ciertos errores de cálculo de vuelo y la deriva respecto a la trayectoria nominal se incrementa con el tiempo.

Pueden servir, en solitario, para momentos puntuales mientras sobrevuelan áreas con el espectro electromagnético contestado, pero no para una navegación exclusiva.

Con el objetivo de eliminar cualquier error de ruta, los drones y los misiles equipan sistemas GNSS —con conectividad a GPS de grado militar— que son los que mayor precisión proporcionan actualmente.

"También se están incorporando tecnologías más avanzadas y autónomas, como los sistemas de navegación visual", explica Becerra.

Mediante métodos de reconocimiento y mapas precargados, tanto los drones como los misiles que emplean este tipo de sistemas pueden volar de forma autónoma. En este caso, no depende ni de un sistema inercial ni de conectividad satelital.

Guiado terminal

La última fase de un misil y de un dron kamikaze es la del guiado terminal, la encargada de dirigir la munición al objetivo exacto que debe atacar.

Actualmente, existen fundamentalmente tres métodos para ejecutar esta fase: el láser, el radar y el electroóptico.

Dron SIRTAP con la bomba BAT Izan González Omicrono

Comenzando por el primero, es uno de los campos de especialización de la compañía Aertec en todo el mundo. "No existen muchas compañías capaces de diseñar y fabricar buscadores radar", ha indicado Pedro Becerra a este periódico.

El funcionamiento se basa en un designador externo que apunta con un láser al objetivo al que debe dirigirse la munición. Ésta dispone de un buscador semiactivo —seeker— que detecta el reflejo del haz de luz y se dirige a él.

Se trata de uno de los métodos que más precisión proporciona y es igualmente compatible con objetivos móviles.

"Es un sistema que funciona bajo cualquier condición meteorológica", explica Becerra. "Y es prácticamente imposible perturbar mediante guerra electrónica".

Sin embargo, tradicionalmente, ha tenido algunos inconvenientes. El más importante es que necesita de un tercero —un designador— para apuntar el láser.

"En los últimos años se ha simplificado notablemente, los designadores láser son cada vez más pequeños, potentes y baratos".

En la actualidad, pueden emplearse drones designadores de forma que no se expongan vidas humanas, pero sigue necesitando una línea de visión directa con el objetivo.

El siguiente método de guiado terminal es el radar, en sus variantes de activo, semiactivo o pasivo. El activo emite ondas de radio que chocan contra los objetivos y regresan al misil para identificar la posición.

En el método semiactivo emplea, el sistema detecta una emisión realizada por un radar aliado que 'ilumina' al objetivo. Por último, en el radar pasivo se emplea la radiación emitida por el propio objetivo —como puede ser un sistema de detección— para dirigirse a él.

Este sistema cuenta con mayor complejidad técnica, es vulnerable a contramedidas electrónicas y cuenta con una firma electromagnética detectable.

El último sistema de guiado utilizado es el electroóptico e infrarrojo. Se realiza la identificación y el seguimiento del objetivo mediante sensores visuales o térmicos.

Cuentan con una alta precisión terminal, proporcionan autonomía total en la fase final y disponen de capacidad de discriminación de blancos.

El principal inconveniente es la dependencia del contraste en el espectro visual o térmico y que puede estar afectado por condiciones ambientales, así como una mayor complejidad en el procesado.