Indra, Scania, Daimler, Iveco y Volvo pasan a la siguiente fase del programa de camiones para el Ejército de Tierra

El Ministerio de Defensa también trabaja en el lote 1, valorado en 36 millones de euros, para la compra de 29 camiones 8x8 de 15 toneladas en distintos formatos.

Escribano Mechanical & Engineering y la turca BMC Otomotiv han sido excluidas del proceso por no cumplir con los requisitos de entrega de muestra y documentación.

El lote 2, con un presupuesto de 1.004 millones de euros, contempla la adquisición de 2.201 autobastidores y 74 cabezas tractoras con diferentes carrozados.

Indra, Scania, Daimler, Volvo e Iveco han sido seleccionadas para la siguiente fase del megacontrato de camiones del Ejército de Tierra.

La Junta de Contratación del Ejército de Tierra acaba de publicar la primera criba de compañías dentro del acuerdo marco para la adquisición de camiones medios y pesados de transporte táctico.

Según se refleja en la documentación, el lote 2 del acuerdo marco, con una partida económica de 1.004 millones de euros, ha sido el primero en ser evaluado.

Tras la presentación de los entregables por parte de las compañías participantes, la Junta de Contratación ha permitido continuar en el proceso a Indra —a través de una UTE con las alemanas MAN y Rheinmetall—, Scania, Daimler, Volvo e Iveco Defence Vehicles (IDV).

La lista original la componían otras dos empresas más. Una de ellas era Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), que según el acta "no ha entregado la muestra del lote 2 conforme a lo establecido".

La segunda era la turca BMC Otomotiv, cuyo vehículo se presentó en el Acuartelamiento en una góndola, pero no contaba con la matrícula provisional por no disponer de permiso de circulación.

Tal y como refleja la Junta de Contratación, al no satisfacer los requisitos de los pliegos, se propone excluir a ambas empresas licitantes.

A partir de este momento y con los candidatos ya establecidos, el Ejército de Tierra debe iniciar el proceso de valoración de las muestras entregadas.

El lote número dos es el dedicado a los camiones todoterreno y el que tiene mayor cuantía asignada.

En particular, el Ministerio de Defensa planea adquirir 2.201 autobastidores de diferentes modelos —4x4 y 6x6, con sus respectivos carrozados— y 74 cabezas tractoras junto a semirremolques.

La información económica de este lote indica que contará con 1.004 millones de euros, que se distribuirán de forma casi igualitaria a lo largo de distintas anualidades, desde 2027 hasta 2030.

Entre los modelos y formatos de la larga lista destacan carrozados para el transporte de contenedores, carrozados integrales, grúas, aljibes, cisternas o volquetes. A los que se añaden dentro del mismo lote el apoyo al mantenimiento y la logística.

Desde la Subdirección General de Contratación apuntan que los importes previstos para una anualidad pueden acumularse a los de otra, en caso de producirse algún tipo de retraso en la adjudicación de los lotes.

Otro de los puntos importantes es que las cantidades previstas para su adquisición son orientativas, ya que el número de unidades podría incrementarse si la oferta del adjudicatario fuera inferior al presupuesto base de licitación

Lote 1

De forma paralela, desde el Ministerio de Defensa también se encuentran trabajando en el lote 1, con una asignación económica de 36 millones de euros.

La Junta de Contratación del Ejército de Tierra tiene prevista la adquisición de 29 camiones 8x8 de 15 toneladas, que luego deberán carrozarse en diferentes formatos.

El más numeroso es el carrozado VEMPAR, con 24 de los 29 autobastidores asignados, como plataforma de transporte táctico, tanto de carga en contenedores como de vehículos.

El segundo de la lista es el carrozado para grúa con 4 unidades, sumando entonces a 28 los autobastidores anunciados. La plataforma restante podría dedicarse a un camión de apoyo logístico y completar así el número de vehículos.