Polonia y Lituania serán los primeros en firmar acuerdos de inversión en defensa a través de los préstamos SAFE de la UE

Polonia lidera la lista de solicitudes de fondos con 43.734 millones de euros, mientras que Dinamarca y Grecia son los que menos recursos han pedido.

El Instrumento SAFE de la UE movilizará hasta 150.000 millones de euros en créditos para fortalecer la industria de defensa europea.

Los acuerdos de ambos países superan los 50.000 millones de euros y buscan cerrar brechas críticas de capacidades en el flanco oriental europeo.

Polonia y Lituania serán los primeros países de la UE en firmar acuerdos de préstamos SAFE para reforzar su defensa.

Polonia y Lituania serán los primeros países de la Unión Europea en firmar acuerdos para conseguir préstamos del Instrumento de Acción por la Seguridad de Europa (SAFE) que ofrece la Comisión Europea para financiar mejorar su defensa de una forma más ágil.

Así lo comunicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en sus redes sociales: "Durante los próximos dos días Polonia y Lituania serán los primeros países en firmar acuerdos de préstamos SAFE. Estos dos planes por sí solos superan los 50.000 millones de euros, para cerrar brechas críticas de capacidades y mantener seguro nuestro flanco oriental".

Con esta herramienta, la UE busca fortalecer su industria de defensa "entregando las capacidades que se necesitan" con la movilización de hasta 150.000 millones en créditos concedidos a los países del club comunitario, con el objetivo de reforzar la adquisición coordinada de capacidades de defensa, en el marco del esfuerzo europeo de rearme y preparación militar.

Over the next two days, Poland and Lithuania will be the first countries to sign SAFE loan agreements.



These two plans alone are over €50 billion, to close critical capability gaps and keep our Eastern flank safe.



With SAFE, we are strengthening our defence industry all across… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 7, 2026

El comisario europeo de Presupuesto, Anti Fraude y Administración Pública, Piotr Serafin, anunció en sus redes sociales que se encuentra "de camino a Varsovia y Vilna", junto al comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, para formalizar los créditos.

A principios del pasado mes de diciembre Kubilius, celebró la respuesta de los Estados miembros y destacó que “los 19 han presentado sus planes nacionales de inversión en defensa para SAFE”. Un instrumento movilizará hasta 150.000 millones de euros.

On my way to Warsaw 🇵🇱 and Vilnius 🇱🇹 with @KubiliusA ✍️🇪🇺 https://t.co/OA5S4uMoMX — Piotr Serafin (@Piotr_Serafin) May 7, 2026

Los documentos remitidos por los citados 19 países mostraban una fuerte disparidad en las necesidades de financiación. Dinamarca, con 46,8 millones de euros, y Grecia, con 787,7 millones, se sitúan como los Estados que menos recursos han pedido. Les siguen Finlandia y España, ambos con 1.000 millones de euros —cantidad que Bruselas asignó a Madrid el pasado septiembre—.

En el otro extremo, los mayores solicitantes son Polonia —que encabeza la lista con 43.734 millones—, Rumanía (16.680 millones), Francia (16.216 millones) e Italia (14.900 millones). La elevada demanda refleja el amplio proceso de rearme en marcha en Europa tras el deterioro del entorno de seguridad.