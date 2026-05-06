Tufan y Kilic, los dos nuevos drones navales de la turca Aselsan para operaciones de ataque y de inteligencia

Ambos sistemas pueden operar de forma independiente o en enjambre, ampliando las capacidades de operaciones marítimas multidominio con despliegue flexible en distintos escenarios.

El dron de superficie Tufan combina alta velocidad, maniobrabilidad y autonomía avanzada, orientado a misiones ofensivas y de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

La familia Kilic está diseñada para operaciones de ataque encubiertas y asimétricas, destacando por su portabilidad, baja detectabilidad y alta precisión.

Aselsan ha presentado en la feria Saha Expo de Estambul dos nuevos drones navales: uno de superficie (Tufan) y otro submarino (familia Kilic).

Con los drones aéreos como absolutos protagonistas de las últimas guerras, la rama naval de este tipo de sistemas ha comenzado a coger un peso importante en las doctrinas militares mundiales.

Como consecuencia, en la feria Saha Expo que se celebra estos días en Estambul, la compañía turca Aselsan ha presentado dos nuevas embarcaciones —una de superficie y otra submarina— diseñadas para "dar apoyo en operaciones autónomas, distribuidas y asimétricas".

En el dominio submarino, Aselsan ha mostrado por primera vez la familia Kilic de sistemas de ataque con diferentes versiones planteadas para su uso en guerra asimétrica y operaciones encubiertas.

Esta familia de sistemas combina capacidad de "portabilidad, baja detectabilidad y alta precisión en la fijación de objetivos", explican desde la compañía.

"Ofrecen opciones de despliegue flexible a través de un amplio rango de escenarios de misión" gracias a sus sistemas de sensórica, comunicaciones y navegación.

La familia de drones submarinos Kilic "puede operar de forma independiente o como parte de estructuras de enjambre combinadas, apoyando operaciones marítimas multidominio".

En la parte de superficie, Aselsan ha presentado el vehículo naval no tripulado Tufan en la misma feria turca. Está diseñado para realizar misiones tanto ofensivas como de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).

Presentación de los drones Kilic y Tufan

La plataforma "combina alta velocidad y maniobrabilidad con autonomía avanzada", explican.

Estas características le proporcionan un "despliegue efectivo en aguas litorales o en mar abierto" y abren la puerta a una arquitectura de operación en enjambre, lo que permitirá operaciones coordinadas.

Este tipo de despliegue proporciona apoyo a misiones simultáneas como de reconocimiento, vigilancia y fijación de objetivos de precisión.

"Asegurar más allá de los límites del dominio naval requiere un nuevo nivel de autonomía, integración y flexibilidad operativa", ha declarado Ahmet Akyol, presidente y CEO de Aselsan.

"A medida que la seguridad marítima gana una importancia creciente en el entorno operativo actual, estamos aprovechando nuestras ventajas geográficas para mejorar nuestras capacidades en el mar e introducir nuestra nueva generación de sistemas navales no tripulados".

Asimismo, Akyol ha explicado que estas soluciones "reflejan el compromiso de Aselsan de ofrecer tecnologías integradas y preparadas para el futuro" y en las que aplican la experiencia en el ramo de los vehículos aéreos no tripulados.