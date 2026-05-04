Así es el cazaminas Fulda, el buque que Alemania envía al Mediterráneo ante una posible misión en el estrecho de Ormuz

El despliegue ocurre en un contexto diplomático tenso, tras el anuncio de la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania.

El buque destaca por su avanzado equipo de detección y neutralización de minas, incluyendo robots submarinos y sonar de casco.

El 'Fulda' se integrará en una unidad de contraminas de la OTAN y cuenta con 45 militares, incluidos buzos especialistas en desminado.

Alemania ha desplegado el cazaminas 'Fulda' hacia el Mediterráneo oriental ante la amenaza de minas en el estrecho de Ormuz.

Desde el pasado 28 de febrero, con el comienzo del ataque de EEUU e Israel a Irán, el estrecho de Ormuz se ha convertido en una de las zonas más críticas de todo el planeta. Desde Teherán, la orden que dieron a sus efectivos navales fue la de desplegar minas en toda la masa acuática y, ahora, suponen un peligro para los buques petroleros y gasísticos.

Ante esta situación, Alemania acaba de anunciar que un buque cazaminas se encuentra ya navegando en demanda del Mediterráneo más oriental ante una posible misión de neutralización de los explosivos marítimos.

El elegido para la ocasión es el 'Fulda', según ha indicado el propio ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

El dragaminas, que ha partido este mismo lunes desde la base naval de Kiel, tiene como objetivo posicionar al buque en una zona avanzada. "Permanecerá cerca del área potencial de operaciones en el estrecho de Ormuz", han afirmado desde el Ministerio Federal de Defensa.

Las autoridades alemanas han declarado que cualquier misión futura cerca del estrecho de Ormuz requeriría la aprobación del Bundestag y una base jurídica sólida, que podría incluir la luz verde de Naciones Unidas.

Sin embargo, por el momento, el 'Fulda' se integrará en una unidad de contraminas de la OTAN posicionada en el Mediterráneo.

A bordo de la embarcación hay unos 45 militares, entre los que se incluye un grupo de buzos especializados en labores de desminado.

Cazaminas 'Fulda' Matthias Süßen Wikimedia

El 'Fulda' es un buque perteneciente a la clase Frankenthal de cazaminas (Tipo 332, según la designación alemana) que lleva en servicio desde 1998. De hecho, el segundo más nuevo de su clase, que comenzó a operar en 1992 con la embarcación que da nombre a la familia.

Cuenta con un desplazamiento de 650 toneladas que se reparten en una eslora de 54,4 y una manga de 9,2 metros. De la propulsión se encargan dos motores MTU de combustión acompañados por otros dos propulsores eléctricos especialmente diseñados para las maniobras.

Sin embargo, donde destaca realmente la embarcación es en el equipo integrado para sus labores de cazaminas.

Dispone de un sonar de casco y sistemas de procesamiento de señales para la localización de los explosivos navales. Asimismo, cuenta con dos robots submarinos para las labores de desminado.

La embarcación también dispone de armamento a bordo. Destaca un cañón de 27 milímetros y dos lanzadores de misiles antiaéreos Stinger. La panoplia se completa con un sistema de lanzamiento de señuelos como contramedidas.

El despliegue del 'Fulda' llega en un momento muy delicado para Alemania desde el punto de vista diplomático. Hace unos días, el presidente de EEUU, Donald Trump, informó de la retirada de 5.000 soldados americanos de las bases que tiene en el país europeo.

Durante la misma comparecencia, el propio Pistorius matizó que Berlín todavía no ha recibido información oficial sobre la cifra ni sobre el calendario o las condiciones del repliegue de EEUU.