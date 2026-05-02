El primer acorazado 'clase Trump' de EEUU costará 14.500 millones y estará equipado con misiles nucleares y armas láser

La Marina de EEUU busca evitar errores del pasado asegurando que el diseño esté muy avanzado antes de iniciar la construcción, prevista para 2028.

Su elevado coste se justifica por la integración de tecnologías avanzadas como lanzadores verticales de misiles, cañones electromagnéticos y una enorme capacidad de generación eléctrica.

El primer buque de la clase, el USS Defiant, pesará unas 35.000 toneladas y tendrá una eslora de 268 metros, superando en tamaño y capacidad a los destructores actuales.

EEUU ha presentado el diseño de los nuevos acorazados clase Trump, que costarán hasta 14.500 millones de euros y contarán con misiles nucleares y armas láser.

La Marina de Estados Unidos ha desvelado los detalles técnicos y financieros de los que están llamados a ser sus buques más poderosos de cara a la próxima década: los acorazados clase Trump.

Esta nueva estirpe de gigantes de acero, designada bajo las siglas BBG(X), no sólo recupera una denominación que parecía destinada a los libros de historia, sino que la proyecta hacia el futuro con una combinación de armamento nuclear y tecnologías de energía dirigida que hasta hace poco pertenecían al terreno de la ciencia ficción.

Con un desplazamiento estimado en 35.000 toneladas, los buques clase Trump serán casi tres veces más pesados que los destructores Arleigh Burke más modernos. Sus dimensiones son igualmente imponentes, alcanzando una eslora de hasta 268 metros y una manga que supera los 30 metros, permitiéndole navegar a velocidades que sobrepasan los 30 nudos a pesar de su masiva estructura.

Según el ahora exsecretario de la Marina, John Phelan, la necesidad de estas embarcaciones responde a un entorno global cada vez más volátil donde la disuasión requiere de una presencia física incontestable.

Antes de ser destituido de forma repentina, Phelan enfatizó la relevancia táctica del navío durante sus intervenciones ante la Liga Naval, subrayando que la plataforma ofrece capacidades que los actuales destructores simplemente no pueden albergar debido a limitaciones de espacio y generación de energía. "Creo que es un elemento necesario para la fuerza”, afirmó Phelan y añadió que, en su opinión, este tipo de buques "les brindan una flexibilidad real a la fuerza".

Ilustración del USS Defiant US Navy

La ambición del proyecto viene acompañada de un precio sin precedentes. Aunque el presupuesto intenta promediar costes a largo plazo, la US Navy ha admitido que el primer buque, el USS Defiant, podría alcanzar la friolera de 17.000 millones de dólares (14.500 millones de euros), una cifra que supera incluso el coste de adquisición de los portaaviones de la clase Ford.

Al respecto, Phelan aseguró que se trata de una estimación inicial: "Veremos cuál es la cifra final a medida que avancemos y empecemos a racionalizar algunos de los costos. Así que veamos a dónde llegamos con ese primer barco y luego qué nos permiten las economías de escala a medida que avancemos".

Armamento y características

El desorbitado coste se justifica por la densidad tecnológica y el armamento que integrará el BBG(X). Los sistemas de lanzamiento vertical (VLS) de gran capacidad permitirán al buque portar no sólo misiles convencionales e hipersónicos, sino también proyectiles con capacidad nuclear, convirtiéndolo en un componente crítico de la tríada de disuasión desde la superficie.

Pero el verdadero corazón del acorazado reside en su capacidad de generación eléctrica. Para alimentar armas de energía dirigida por láser y el esperado cañón electromagnético se requiere de una planta de energía masiva.

El almirante Daryl Caudle, Jefe de Operaciones Navales (CNO), ha explicado que la integración de estos sistemas es el mayor desafío de ingeniería del programa, ya que deben funcionar en armonía con los sistemas de defensa cercana y los radares de última generación.

“Hay que diseñar el buque. Así que debo invertir dinero en su investigación y diseño”, señaló recientemente Caudle. El alto mando insistió en la importancia de la fase previa: "Se trata del diseño y de cuánto puedo aprovechar de proyectos anteriores, como los diseños que ya tenemos en marcha para el Arleigh Burke y el DDG(X)".

"Todo esto debe integrarse en un formato que modifique fundamentalmente la capacidad vertical, la planta eléctrica y la generación de energía para futuras armas de energía dirigida a gran escala y otras municiones que requieren mucha potencia, como los cañones electromagnéticos", afirmó el militar.

La sombra de fracasos recientes en la construcción naval planea sobre este nuevo programa, pero la cúpula de la Armada parece haber aprendido la lección sobre la importancia de la madurez del diseño antes de dar el primer paso en el astillero.

En este sentido, Caudle ha sido tajante y ha señalado que la precipitación en proyectos anteriores condujo a retrasos costosos y rediseños sobre la marcha que terminaron por lastrar financieramente las iniciativas.

“Uno de los errores que hemos cometido antes, francamente, es que hemos empezado a construir antes de que el diseño esté lo suficientemente maduro”, ha admitido. En este sentido, la Marina de EEUU busca alcanzar una definición técnica casi total antes de comenzar los trabajos físicos en 2028.

Este rigor metodológico intenta evitar que el USS Defiant sufra las mismas modificaciones constantes que afectaron a la malograda clase Constellation, la cual, a pesar de basarse en un diseño probado como la fragata FREMM europea, sufrió retrasos masivos por no haber finalizado sus planos antes de iniciar la producción.

A pesar del entusiasmo oficial, el camino hacia la operatividad del clase Trump está lleno de retos. Tecnologías como el cañón electromagnético y las armas de láser de alta potencia aún deben demostrar su fiabilidad total en el mar. La US Navy ya ha iniciado diálogos con dos proveedores diferentes sobre la construcción, buscando asegurar que la base industrial sea capaz de absorber un proyecto de tal magnitud.

Con un gasto proyectado de 43.500 millones de dólares (37.200 millones de euros) en los próximos cinco años para el programa, el éxito del acorazado clase Trump es una apuesta total por la supremacía tecnológica.