Militares españoles forman a las fuerzas de élite de Ghana en operaciones especiales ante la presión del terrorismo en África

España consolida su papel como referente en la formación de unidades de élite, contribuyendo a la seguridad regional y a la política de defensa europea.

El adiestramiento se centra en la integración aire-suelo, clave para coordinar operaciones entre unidades terrestres y aéreas en escenarios complejos.

La misión se enmarca en la Iniciativa de Seguridad y Defensa de la Unión Europea para el Golfo de Guinea, que busca dotar de autonomía a los ejércitos locales.

Militares españoles del EZAPAC están formando a fuerzas de élite de Ghana en operaciones especiales para frenar la expansión del yihadismo en África Occidental.

La estabilidad de África Occidental se ha convertido en una prioridad estratégica para la Unión Europea y España ha asumido un rol protagonista en esta arquitectura de seguridad. En un esfuerzo por frenar la expansión del yihadismo desde el Sahel hacia las naciones del Golfo de Guinea, efectivos del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) del Ejército del Aire y del Espacio se encuentran desplegados en Ghana.

Esta misión, lejos de ser una intervención aislada, constituye un pilar fundamental de la Iniciativa de Seguridad y Defensa de la Unión Europea para el Golfo de Guinea (EU SDI GoG), un marco de cooperación que busca dotar de herramientas propias a los ejércitos locales para que lideren su propia defensa contra el terrorismo.

Desde los primeros días de abril, el contingente español, operando bajo la dirección del Mando de Operaciones, ha centrado su labor en el adiestramiento de 30 integrantes del Escuadrón de Operaciones Especiales (SOS, por su siglas en inglés) de la Fuerza Aérea de Ghana. El núcleo de esta formación técnica se basa en las misiones de integración aire-suelo.

Se trata de maniobras críticas en el combate moderno ya que permiten una coordinación quirúrgica entre las unidades de élite en tierra y los activos aéreos, garantizando que el apoyo desde el cielo sea preciso, eficaz y capaz de neutralizar amenazas en terrenos complejos donde las fuerzas convencionales suelen encontrar mayores dificultades.

La respuesta de los soldados ghaneses ha superado las expectativas iniciales de los instructores del EZAPAC. Según los mandos desplazados a la zona, el nivel de compromiso y la capacidad de aprendizaje de los alumnos han sido sobresalientes, lo que permite vislumbrar una unidad de operaciones especiales altamente operativa en el corto plazo.

Soldados de Ghana durante una instrucción de tiro con militares españoles

El objetivo final es que estas unidades no solo adquieran destrezas individuales, sino que desarrollen una capacidad autónoma de planeamiento estratégico. De este modo, Ghana podrá ejecutar misiones de alta sensibilidad con personal propio plenamente capacitado para gestionar la complejidad que exige la guerra asimétrica actual.

La participación de España en la iniciativa EU SDI GoG se ha consolidado rápidamente como un modelo de éxito en la cooperación internacional. A diferencia de otros despliegues pasados, esta misión se adapta específicamente a los intereses y necesidades de cada país anfitrión.

Mientras que en Ghana el foco se ha puesto en la integración aire-suelo a través del EZAPAC, en Benín y Costa de Marfil, por ejemplo, los programas se han moldeado según las prioridades de sus respectivos ejércitos.

Con esta presencia, España reafirma su papel como referente en la formación de unidades de élite, contribuyendo de manera directa a la paz regional y a la seguridad global en un área geográfica de vital importancia para los intereses europeos.

En este sentido, el despliegue español en Ghana no es sólo una cuestión de instrucción técnica sino un ejercicio de diplomacia de defensa profundamente arraigado en la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea.

La Decisión 2023/1599 estableció las bases de este compromiso, que España ha respaldado con determinación desde su puesta en marcha operativa en octubre de 2024. La estrategia europea reconoce que la seguridad de las fronteras meridionales del continente es indisociable de la estabilidad en países como Ghana, Costa de Marfil, Togo y Benín.

Al fortalecer las capacidades de sus fuerzas armadas, se construye un muro de contención frente a los grupos armados terroristas que buscan desestabilizar la región y expandir su influencia hacia las rutas comerciales del Atlántico.