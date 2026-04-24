Por qué Trump no puede echar a España de la OTAN por mucho que insista: el artículo 13 sólo permite la salida voluntaria

Si España abandonara la OTAN, perdería la protección colectiva del artículo 5 y su peso estratégico y político en la región se vería afectado.

Las bases militares de Rota y Morón son estratégicas para la OTAN y su uso está regulado por acuerdos bilaterales entre España y Estados Unidos.

Estados Unidos ha mostrado frustración por la negativa de España a permitir el uso de sus bases y espacio aéreo en operaciones contra Irán, sugiriendo posibles represalias simbólicas.

El Tratado de la OTAN no contempla la expulsión forzada de ningún país miembro; sólo se permite la salida voluntaria según el artículo 13.

El presidente de EEUU, Donald Trump, pretende ir más allá de las amenazas contra los países de la OTAN que le han desairado durante su ofensiva contra Irán. La agencia Reuters ha accedido a un correo interno del Pentágono que plantea represalias específicas contra países miembros. En concreto, contempla expulsar a España de la Alianza Atlántica.

El texto recoge la "frustración" de la administración estadounidense por el hecho de que algunos estados miembros hayan restringido el uso de sus bases aéreas o el tránsito por su espacio aéreo de los aviones implicados en la operación 'Furia Épica' contra Irán. Según el autor, esos derechos de uso son la "base de la OTAN".

El correo pasa a continuación a hablar de castigos como "suspender" del ejercicio de "puestos de importancia o de prestigio" dentro de la Alianza Atlántica a los "países difíciles". La medida, asegura el autor, reduciría la "soberbia" (entitlement) de los países europeos.

La posibilidad de expulsar a España es abordada en el documento. El Pentágono argumenta que prescindir de nuestro país tendría un "impacto poco significativo" en las operaciones militares estadounidenses pero un "fuerte impacto simbólico". Sin embargo, no menciona el cierre de bases o la retirada de efectivos de Estados Unidos.

No obstante, el autor no menciona qué mecanismos habilitarían a Washington para lograr que España deje de formar parte de la OTAN. El Tratado del Atlántico Norte no contempla la expulsión de países miembros. Únicamente se contempla la retirada voluntaria, regulada en su artículo 13.

Trump ha amenazado en varias ocasiones con apartar a España de la OTAN por no alcanzar el 5% del gasto en Defensa. Desde su choque con Pedro Sánchez en la cumbre de La Haya el pasado verano, el expresidente ha llegado a hablar de "expulsar" a España o de que el país sería "merecedor probablemente de represalias económicas y arancelarias".

Ahora, el mensaje interno desvelado por Reuters refleja la frustración de Washington por la supuesta negativa de algunos aliados a conceder acceso a bases y derechos de sobrevuelo para la operación contra Irán, según un funcionario que habló bajo condición de anonimato.

Pedro Sánchez y Donald Trump. Europa Press | Reuters

En ese documento se subraya que el sobrevuelo es “el mínimo imprescindible para la OTAN” y que las distintas opciones se analizan en los niveles más altos del Pentágono.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia a la amenaza a su llegada a la reunión informal de líderes europeos en Chipre: "Desde nuestro punto de vista, no hay debate: cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal, estamos comprometidos, desplegados en muchísimas áreas y por tanto absoluta tranquilidad". Además, subrayó que el Ejecutivo trabaja únicamente "sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga el Gobierno estadounidense".

Desde el Gobierno insisten en que España es "un miembro clave de la OTAN" y que cumple sus compromisos, contribuyendo "de forma destacada" a la defensa europea.

Los estatutos de la OTAN

La carta fundacional de la OTAN no contempla ningún mecanismo legal para expulsar a un país miembro.

El Tratado de Washington de 1949, piedra angular de la Alianza Atlántica, carece de artículos que prevean la salida forzada de un Estado, ya sea fundador o incorporado posteriormente. Únicamente el Artículo 13 establece que cualquier miembro puede retirarse de manera voluntaria, siempre que lo comunique con al menos un año de antelación.

Así lo ha aclarado también este viernes en declaraciones a Europa Press un portavoz de la Alianza Atlántica al ser cuestionado sobre el asunto. "El Tratado Fundacional de la OTAN no contiene ninguna disposición relativa a la suspensión de la condición de miembro de la OTAN, la expulsión o la participación limitada", ha indicado

La única posibilidad de que un Estado miembro pueda dejar de forma parte de la Alianza Atlántica es a voluntad propia, tal y como recoge el artículo 13 del Tratado de Washington, que explica que "cualquiera de las partes podrá dejar de ser parte" un año después de "haber notificado su denuncia al Gobierno de Estados Unidos".

Desde la Asociación Atlántica Española, su presidenta, Ana Botella, subraya a EL ESPAÑOL que "la posibilidad de que España —u otro Estado miembro— sea expulsado de la OTAN carece de base jurídica en el Tratado del Atlantico Norte".

Asimismo, advierte de que "En un escenario global marcado por tensiones crecientes, la fragmentación de alianzas militares, políticas y económicas iría en contra de los intereses estratégicos compartidos".

"En consecuencia, circular o dar pábulo a la hipótesis de una expulsión no solo no es creíble, sino contraria a la lógica de cohesión que sustenta el vínculo euroatlántico. Más bien, este tipo de debates apuntan a la necesidad de reforzar la unidad y la cooperación en un momento especialmente sensible para la seguridad internacional", afirma.

Botella recuerda que "los países aliados de la OTAN están cumpliendo en todo momento escrupulosamente los objetivos de defensa colectiva frente a amenazas comunes que marca la Alianza". Y concluye señalando que "la prioridad estratégica no es la fragmentación, sino el refuerzo de la unidad y las alianzas como pilares de estabilidad y seguridad".

Hipotéticas consecuencias

En un escenario hipotético en el que España abandonara o fuera expulsada de la OTAN -algo que no puede ocurrir- y que los expertos consultados por EL ESPAÑOL descartan, se tendrían que afrontar una serie de consecuencias en distintos ámbitos, desde la seguridad y la política exterior hasta la economía y su posición estratégica en el panorama internacional.

El general de brigada en la reserva Miguel Ángel Ballesteros, experto en geopolítica y estrategia de seguridad, asegura a EL ESPAÑOL que pese a las tensiones políticas, no hay razones para temer por las bases: “EEUU no se va a dar un tiro en el pie”.

Y respecto a las bases españolas de Rota y Morón, el general también es claro. “Aunque el uso de las bases y los destructores en Rota se rige por acuerdos bilaterales y no por la OTAN, Estados Unidos está invirtiendo ahora en esas instalaciones. Si alguien planea irse, no reforma la casa. Cambiar Rota o Morón por otras ubicaciones no creo que les interese”

En este sentido, subraya que “España cumple con la OTAN en despliegues y compromisos. Las Fuerzas Armadas cooperan de forma constante con EEUU, especialmente la Armada. El nivel de interoperabilidad, adiestramiento y tecnología compartida es alto. Más allá de presupuestos, España es un aliado leal y comprometido”, puntualiza.

Eso sí, concluye que, "por otro lado sería bueno entenderse diplomáticamente con la Casa Blanca ya que la seguridad de Europa sigue basándose en el esfuerzo militar que EEUU realiza en nuestro continente".

Pactos de Madrid

Desde hace 72 años las fuerzas armadas de Estados Unidos están presentes en nuestro país, en las bases militares de Rota y Morón. Lo están gracias a los «Pactos de Madrid» de 1953, que establecieron la citada presencia en suelo español.

Unas instalaciones de suma importancia para la estrategia naval de Estados Unidos que conforman su puerta al mar Mediterráneo.

El acuerdo ha sido sucesivamente reformulado, la última vez con el Convenio de Cooperación para la Defensa de 1988 y posteriores actualizaciones.

Este convenio permite el despliegue de material bélico y personal estadounidense, haciendo de Rota, por ejemplo, una pieza clave del sistema antimisiles de la OTAN y un puerto estratégico para la proyección de fuerza en el Atlántico. No solo para Estados Unidos, sino para toda la OTAN. Y ahí está el quid de la cuestión.

Las bases son un enclave estratégico para la Alianza. Y tal y como reconoce el citado Convenio, se trata de un acuerdo bilateral, de “cooperación mutua” en materia de defensa y seguridad, firmado por ambos países, en virtud de que “ambos forman parte del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”, tal y como figura en el preámbulo del Convenio

Sin protección

Además de la citada situación de las bases militares de Rota y Morón, y también en el ámbito de la defensa, si España saliera de la OTAN, tal como establece el Artículo 5 de la Alianza, quedaría fuera de la protección colectiva que ofrecen los miembros de la Alianza.

Eso conllevaría que para garantizar su seguridad, tendría que incrementar notablemente el gasto militar y asumir en solitario la vigilancia de sus fronteras.

Igualmente, perdería el peso estratégico que actualmente ostenta en las rutas comerciales del Atlántico y el Mediterráneo.

Si nos fijamos en la política exterior, el país se vería comercialmente aislado de potencias como Estados Unidos, aunque no en el ámbito europeo, dado que seguiría formando parte de la Unión Europea.

Sin embargo, su influencia en decisiones relacionadas con la seguridad global se reduciría de forma significativa, y su capacidad para participar en operaciones militares internacionales se vería seriamente limitada.