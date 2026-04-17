EEUU refuerza su alcance operativo de transporte pesado con otros seis nuevos Chinook Block II de Boeing

El Chinook, con más de 60 años de servicio, sigue siendo clave en operaciones multidominio y en la resiliencia industrial aeronáutica de Estados Unidos.

La entrega de la primera unidad con capacidad operativa inicial está prevista para mediados del año fiscal 2028, consolidando la estrategia de modernización logística del Ejército estadounidense.

El CH-47F Block II cuenta con mejoras como mayor capacidad de carga, autonomía y resistencia, además de una estructura reforzada y transmisión nueva.

EEUU ha adjudicado a Boeing un contrato de 324 millones de dólares para la compra de seis helicópteros CH-47F Block II Chinook, elevando a 24 el total adquirido.

El Ejército de Estados Unidos ha dado un nuevo impulso a su programa de modernización logística con la adjudicación a Boeing de un nuevo contrato por 324 millones de dólares para la compra de seis helicópteros CH‑47F Block II Chinook.

Con esta adjudicación, Washington eleva a 24 el número total de CH‑47F Block II del contrato del legendario Chinook, consolidando la estrategia del Pentágono para reforzar capacidades críticas y asegurar mayor alcance operativo en escenarios cada vez más complejos y dispersos.

El nuevo pedido se enmarca en la política de adquisiciones del Ejército estadounidense orientada al rapid fielding, un enfoque que prioriza la rápida incorporación de sistemas maduros frente a desarrollos prolongados. Este contrato sigue a otros dos adjudicados en 2025, incluido el primero bajo este modelo.

Según los planes actuales, la primera unidad equipada con el CH-47F Block II alcanzará la capacidad operativa inicial a mediados del año fiscal 2028, una vez completadas las entregas correspondientes a los lotes previos.

Boeing ya ha entregado seis unidades de esta variante, consolidando una cadencia de producción estable que respalda tanto las necesidades internas como el potencial exportador del programa.

Un vector logístico clave

Desde la compañía, la responsable del programa de cargas destacó que los contratos recurrentes reflejan la confianza del Ejército en el Chinook como plataforma esencial para operaciones multidominio.

El CH‑47F Block II representa una evolución sustancial del emblemático Chinook, con mejoras centradas en potenciar su capacidad de carga, autonomía y resistencia en operaciones exigentes.

Entre los principales avances destacan el refuerzo estructural y la nueva transmisión, que permiten incrementar el peso máximo de despegue en más de 1.800 kilos (4.000 libras).

Además, el rediseño del sistema de combustible amplía de forma notable su radio de acción, facilitando desplazamientos más largos sin necesidad de reabastecimiento, según la compañía.

El CH‑47F Block II, una configuración que permite aumentar la capacidad de carga y mejorar el alcance en prácticamente todos los perfiles de misión. Boeing

La aeronave también incorpora una arquitectura optimizada que simplifica las labores de mantenimiento y reduce los costes de futuras modernizaciones, garantizando una vida operativa más prolongada y eficiente.

Estas capacidades resultan especialmente relevantes en escenarios de alta intensidad, donde la logística distribuida —incluyendo reabastecimiento, transporte de artillería o movilidad de tropas— se convierte en un factor decisivo.

Implicaciones estratégicas

El refuerzo del programa Chinook se interpreta como una señal clara de que el Ejército estadounidense seguirá confiando en plataformas probadas para cubrir el segmento de transporte pesado, incluso mientras avanza en iniciativas de nueva generación como Future Vertical Lift.

En este contexto, el Block II actúa como solución puente, asegurando capacidad inmediata y mejorada frente a amenazas actuales, sin asumir los riesgos tecnológicos y temporales de programas aún en desarrollo.

Además, la continuidad de pedidos sostiene la base industrial aeronáutica estadounidense, un aspecto clave en la competencia estratégica global, donde la resiliencia de la cadena de suministro y la producción sostenida son consideradas capacidades en sí mismas.

Legendario Chinook

Pocos helicópteros pueden presumir de una historia tan extensa y polifacética como la del legendario Chinook. Nacido en la década de 1960, este coloso del aire se ha ganado un lugar destacado en la historia de la aviación militar.

Su inconfundible silueta de doble rotor en tándem ha surcado los cielos de más de veinte fuerzas armadas en todo el mundo —entre ellas, la española— y ha estado presente en misiones que van desde la guerra de Vietnam hasta las operaciones en Afganistán.

Durante más de seis décadas, el Chinook ha demostrado una fiabilidad inquebrantable y una capacidad de carga que lo convierten en un pilar esencial del transporte táctico y logístico, capaz de adaptarse a los desafíos de cada época sin perder su esencia de potencia y resistencia.