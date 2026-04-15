Indra mantiene conversaciones con Iveco Defence Vehicles para el PEM de blindados anfibios de la Infantería de Marina

El proyecto incluye vehículos de transporte de tropas, mando y control, recuperación y ambulancia, así como apoyo logístico, formación y simulación.

El modelo preferido por la Armada es el ACV-30, desarrollado por Iveco Defence Vehicles y BAE Systems, que podría sustituir a los antiguos AAV-P7.

El programa, adjudicado a una UTE formada por Indra y EM&E, cuenta con 306 millones de euros para fabricar 34 vehículos en diferentes versiones.

Indra está en conversaciones con Iveco Defence Vehicles para el Programa Especial de Modernización (VACIM) de blindados anfibios para la Infantería de Marina.

Durante su intervención en el Wake Up! Spain Wake Up! Europe, el consejero delegado y primer ejecutivo de Indra, José Vicente de los Mozos, ha mencionado algunos de los próximos pasos de la compañía en cuanto a programas de defensa.

De los Mozos ha hecho mención a un "acuerdo con Iveco para los vehículos anfibios", que fuentes de Indra han confirmado posteriormente a EL ESPAÑOL que se encuentran en conversaciones con la compañía italiana como "socio tecnológico".

A lo que se ha referido el directivo de Indra es al Programa Especial de Modernización VACIM, como se conoce al Sistema Integral de Proyección Anfibia Eficiente, que fue designado por Defensa como una de las prioridades de su Plan Industrial del 2025.

La licitación fue adjudicada a finales del pasado diciembre a una UTE formada por Indra y EM&E y cuenta con una dotación económica de 306 millones de euros (antes de impuestos) para la fabricación de 34 vehículos en diferentes versiones y configuraciones.

Según lo definen desde el Ministerio de Defensa, el VACIM tiene como finalidad dotar a la Armada de un vehículo blindado anfibio de última generación en el que se basará el principal vector de proyección por superficie de la Fuerza Anfibia.

José Vicente de los Mozos, CEO y primer ejecutivo de Indra Group David Morales

Dentro de los modelos actualmente disponibles en el mercado, fuentes de la Armada y de Infantería de Marina apuntan a EL ESPAÑOL su preferencia absoluta por el ACV-30, un blindado desarrollado por Iveco Defence Vehicles, la misma compañía con la que Indra mantiene conversaciones, y BAE Systems.

Si bien no existe, por el momento, un acuerdo entre ambas compañías —IDV pertenece al grupo italiano Leonardo—, el hecho de ser el modelo preferente para la Armada allana de forma notable el camino para sustituir a los anticuados AAV-P7 con más de medio siglo de servicio por el blindado de origen italiano.

El alcance del proyecto incluye las versiones de vehículo de transporte de tropas con 28 unidades, dos vehículos mando y control, otros dos de recuperación y dos más de ambulancia.

Además de estos 34 vehículos, contará con el correspondiente Apoyo Logístico Inicial, programas de formación, sistemas de simulación e infraestructuras asociadas.

Uno de los puntos clave impuestos por el Ministerio de Defensa es que el programa VACIM deberá garantizar un importante contenido industrial y transferencia de valor para las compañías españolas.

El sistema "está a un nivel superior en cuanto a vehículos blindados anfibios sobre ruedas se refiere", afirman.

Destacando su capacidad de operación en mar abierto en estado de la mar 3 (marejada) e incluso 4 (fuerte marejada), durante horas hasta alcanzar la costa.

"Esta característica lo hace único, a nivel mundial, resultando fundamental para la realización eficaz de operaciones anfibias, garantizando la inserción segura y rápida de las fuerzas".

Sustituto de los Piraña

Asimismo, la Armada también está evaluando la sustitución de los VCI Piraña IIIC, que comenzarán a retirarse en 2028, por el mismo modelo italiano ACV-30.

"Si la operación en tierra del ACV ofreciera las funcionalidades que se exigen al VCI en dotación en la Armada, parecería lógico, a priori, normalizar las plataformas en servicio para ambos sistemas", según apuntó el teniente coronel de Infantería de Marina Miguel Hernández Suárez-Llanos, en la Revista General de Marina.

Quien afirmó "que tanto los AAV como los Piraña fueran sustituidos en el corto y medio plazo por la misma plataforma ACV”.

"Gracias a su diseño modular, el ACV está listo para brindar a los marines de todo el mundo la flexibilidad necesaria para asumir nuevas funciones en la misión e integrar tecnologías futuras", indican en este caso desde Iveco.