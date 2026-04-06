Israel acelera la producción de interceptores Arrow para reforzar su escudo antimisiles en plena guerra con Irán

Israel Aerospace Industries lidera la producción, junto a Elbit Systems y Rafael, para asegurar la continuidad operativa y fortalecer la defensa multicapa del país.

El sistema Arrow, desarrollado con Estados Unidos, ha mostrado alta eficacia contra misiles lanzados desde Irán y Yemen.

El plan, aprobado por el Ministerio de Defensa, implica aumentar el ritmo de fabricación y las reservas disponibles del sistema Arrow.

Israel acelera la producción de interceptores Arrow para reforzar su defensa antimisiles durante la guerra con Irán.

En medio de la guerra contra Irán, el Ministerio de Defensa de Israel ha dado luz verde a un ambicioso plan para acelerar de forma significativa la producción de interceptores del sistema Arrow, en un movimiento destinado a reforzar su arquitectura de defensa aérea frente a amenazas balísticas crecientes.

La decisión, aprobada por el comité ministerial de adquisiciones, contempla un aumento tanto del ritmo de fabricación como de las reservas disponibles.

Se trata de una iniciativa impulsada por el ministro de Defensa, Israel Katz, y el director general del ministerio, Amir Baram, quienes prevén formalizar en breve el acuerdo con la industria.

El sistema Arrow, desarrollado conjuntamente con la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos, está concebido para interceptar misiles balísticos en las capas superiores de la atmósfera, incluso en el espacio exoatmosférico.

En el actual conflicto, el sistema ha demostrado una alta eficacia frente a lanzamientos procedentes de Irán y Yemen, consolidando su papel como escudo estratégico de Israel ante amenazas de largo alcance.

Su producción involucra a varios actores clave del sector defensa israelí, encabezados por Israel Aerospace Industries (IAI) como contratista principal, junto a Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems y otros socios industriales.

Katz destacó el impacto inmediato de la medida, puesto que "La aceleración a gran escala de la producción de interceptores Arrow ya está impulsando un aumento significativo en la producción mensual, fortaleciendo la capa superior de defensa de Israel frente a amenazas balísticas de Irán y sus proxies”.

Asimismo, el ministro subrayó que el país dispone actualmente de suficientes interceptores, pero que el objetivo es garantizar la continuidad operativa.

Y aseguró, en un mensaje dirigido contra Teherán, que “El régimen de los ayatolás debe saber: Israel es resiliente y fuerte, preparado para sostener la campaña el tiempo que sea necesario, y continúa mejorando sus capacidades defensivas y ofensivas mientras combate”.

Lecciones operativas

El director general destacó que el Ministerio ha intensificado sus esfuerzos para aumentar la producción en todos los niveles de su sistema de defensa multicapa. “Durante el último año —y con mayor intensidad desde la operación 'Rugido del león'.— el Ministerio ha operado en régimen de emergencia para aumentar los ritmos de producción en nuestros sistemas de defensa multicapa, en primer lugar el Arrow”, afirmó.

Baram añadió que la aprobación del comité permitirá consolidar estos avances: “La aprobación del Comité nos permitirá financiar las medidas ya en marcha y reforzar la preparación para los próximos meses”.

Por su parte, desde el ámbito industrial, el presidente y consejero delegado de Israel Aerospace Industries (IAI), Boaz Levy, ha destacado la relevancia del interceptor Arrow 3 en el contexto actual: “Con Israel en plena operación 'Rugido del león' y enfrentando una amenaza balística activa, la necesidad del Arrow 3 —capaz de interceptaciones a gran altitud con tecnología precisa, avanzada y altamente fiable— es más evidente que nunca”.