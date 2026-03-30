EEUU evaluará el tanque M1E3 Abrams con la transmisión de SAPA este verano con miras a iniciar la producción en 2027

El M1E3 está diseñado para operar junto a sistemas autónomos y drones, y será más eficiente, ligero y adaptable a escenarios de guerra modernos.

El tanque integrará una torreta sin tripulación, sistemas automáticos de carga y sensores avanzados para mejorar la protección y la conciencia situacional.

El M1E3 incorpora una transmisión española SAPA, motor diésel Caterpillar y una reducción de peso de casi 20 toneladas respecto al modelo anterior.

El Ejército de EEUU probará este verano el nuevo tanque M1E3 Abrams, que podría entrar en producción en 2027.

El mítico carro de combate Abrams, emblema de la potencia blindada estadounidense durante más de cuatro décadas, se prepara para un salto generacional. El Ejército de Estados Unidos (US Army) someterá este verano a pruebas operativas a la nueva versión del tanque, el M1E3, un modelo profundamente rediseñado que promete ser más ligero, eficiente y adaptable que cualquier versión anterior.

Si supera las evaluaciones de campo previstas, su producción podría comenzar en 2027. Así lo ha asegurado Brent Ingraham, subsecretario del Ejército para Adquisiciones, Logística y Tecnología, durante un encuentro con la prensa especializada estadounidense.

Lejos de ser una simple actualización, el M1E3 constituye una reinterpretación completa del concepto Abrams, diseñada para responder a un escenario de guerra en rápida evolución. El campo de batalla moderno exige vehículos con mayor movilidad, menor demanda logística y capaces de integrar sensores inteligentes y sistemas autónomos.

El nuevo Abrams, presentado a comienzos de año en Detroit, busca precisamente eso: mantener la potencia de fuego y la protección características del modelo original, pero en una plataforma optimizada para la guerra en red y la movilidad estratégica.

Para el Pentágono, el reto consiste en validar que las innovaciones técnicas funcionan bajo las duras condiciones de una unidad de combate real. El proyecto está liderado por General Dynamics, fabricante histórico del Abrams, pero esta vez con una red internacional de socios que refleja la globalización de la industria militar moderna.

Las pruebas se desarrollarán dentro de la iniciativa del US Army Transforming in Contact, que busca desplegar prototipos con unidades operativas para acelerar el aprendizaje y ajustar los diseños a partir de experiencias reales, no solo de simuladores o laboratorios.

Uno de los cambios más importantes respecto al Abrams actual es la sustitución de la turbina de gas –símbolo de potencia pero también de alto consumo– por un motor diésel Caterpillar C13D de seis cilindros, conectado a la transmisión ACT1075LP de la española SAPA, una pieza que desempeñará un papel clave en la eficiencia mecánica del tanque.

Detalle del carro de combate M1E3 US Army

Esta configuración híbrida promete reducir el consumo de combustible en hasta un 50%, lo que se traducirá en mayor autonomía y menor carga logística en campaña.

La mejora no es solo energética: un motor diésel convencional resulta más fácil de mantener y requiere menos soporte especializado, lo que puede marcar la diferencia en despliegues prolongados o en teatros de operaciones con infraestructura limitada.

Otro de los objetivos centrales del M1E3 es reducir drásticamente su peso, que pasará de las 78 toneladas del M1A2 a cerca de 60 toneladas.

Para conseguirlo, se han empleado materiales más ligeros, orugas de nueva generación desarrolladas por Rheinmetall y un sistema de suspensión hidroneumática que permite ajustar la altura del chasis en movimiento.

Esa flexibilidad no solo mejora la conducción sobre terrenos difíciles, sino que también permite modificar el perfil del vehículo para reducir su silueta ante los sensores enemigos o estabilizar el disparo del cañón.

Un tanque más ligero y con suspensión ajustable es también más fácil de desplegar por aire o por mar, una capacidad decisiva en escenarios de respuesta rápida, ya sea en Europa del Este o en el Indo-Pacífico.

Sensores y protección activa

El M1E3 también cambia su filosofía de diseño interior. Por primera vez, el Abrams adoptará una torreta sin tripulación, trasladando a los tres miembros del equipo a un compartimento protegido dentro del casco.

Este enfoque, que elimina la posición del cargador en favor de un sistema automático de carga para el cañón de 120 mm, mejora la supervivencia de la tripulación y reduce el espacio interno necesario.

Detalle del M1E3 US Army

Además, refuerza la transición hacia operaciones automatizadas y asistidas, un rasgo común en los programas de carros de combate de nueva generación.

De hecho, las futuras capacidades autónomas –desarrolladas por las empresas Anduril y Applied Intuition– apuntan a disminuir la carga cognitiva de las tripulaciones y agilizar la toma de decisiones en entornos saturados de información.

El nuevo Abrams incorpora un conjunto de sensores de última generación, encabezado por el sistema de puntería DRS (S3) de Leonardo, que combina cámaras electroópticas e infrarrojas para identificar objetivos a larga distancia incluso en condiciones adversas.

A ello se suma una visión panorámica de 360º, que permite conducir y combatir con las escotillas cerradas, sin perder visibilidad del entorno.

La protección, un sello distintivo del Abrams, también evoluciona. El vehículo integrará el sistema de protección activa Iron Fist de Elbit Systems, capaz de interceptar misiles guiados y granadas propulsadas antes del impacto.

Esta combinación de defensas activas y blindaje pasivo mejorado demuestra cómo el diseño del M1E3 intenta anticiparse a la densidad de amenazas de precisión que caracterizan los conflictos contemporáneos, desde Ucrania hasta Oriente Próximo.

Más que un simple reemplazo de motor o una actualización tecnológica, el M1E3 Abrams simboliza la intención del Ejército estadounidense de redefinir el papel de los carros de combate en la era digital.

Menos dependiente del combustible, con electrónica avanzada y una arquitectura modular, está diseñado para operar junto a drones, vehículos no tripulados y sistemas de inteligencia artificial que multipliquen la efectividad táctica de las brigadas.

Las pruebas que comenzarán en verano de 2026 serán decisivas. Si los resultados confirman las expectativas, especialmente en movilidad, fiabilidad y resistencia, el programa podría avanzar con rapidez hacia la producción a lo largo del próximo año, marcando el comienzo de una nueva generación de blindados estadounidenses.