Estados Unidos niega que Irán derribara un caza F-15 de su Fuerza Aérea

Irán también aseguró haber impactado un F-16 israelí días antes, aunque Israel negó que sus aviones hayan sido dañados.

Medios y fuentes militares iraníes afirmaron haber interceptado un F-15 estadounidense en el sur de Irán, pero Washington calificó la información de falsa.

El Comando Central de EEUU aseguró que ninguno de los más de 8.000 vuelos de combate de la operación Furia Épica ha sido alcanzado por fuerzas iraníes.

Estados Unidos desmintió que un caza F-15 de su Fuerza Aérea fuera derribado por Irán cerca del estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) desmintió este domingo que un caza F-15 de su Fuerza Aérea haya sido derribado por Irán en las cercanías del estrecho de Ormuz, tal como afirmaron medios y fuentes militares iraníes.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el CENTCOM calificó de “falsos” los rumores sobre el supuesto derribo y precisó que ninguno de los 8.000 vuelos de combate desplegados por EEUU desde el inicio de la operación Furia Épica ha sido alcanzado por fuerzas iraníes.

Pocas horas antes, el Ejército iraní había asegurado haber detectado e interceptado un F-15 “enemigo” en el espacio aéreo del sur del país, en la zona de la isla de Ormuz.

🚫 FALSE: Rumors claim the Iranian regime recently shot down a U.S. F-15 over Iran.



✅ TRUE: U.S. forces have flown more than 8,000 combat flights during Operation Epic Fury. No U.S. fighter aircraft have been shot down by Iran. pic.twitter.com/GzwyY2WktC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 22, 2026

Según un comunicado difundido por la agencia Tasnim, el aparato fue “atacado por los sistemas de defensa antiaérea tierra-aire de la Fuerza de Defensa Aérea del Ejército”.

El anuncio se produjo un día después de que la Guardia Revolucionaria informara que había logrado impactar un caza F-16 israelí en el centro de Irán, el tercero que, según Teherán, habría sido derribado en los últimos 22 días de enfrentamientos. Israel, sin embargo, negó que alguno de sus aviones resultara dañado.