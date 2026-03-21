Estados Unidos aprueba la venta de 16.000 millones de dólares en armas y radares militares a Emiratos y Kuwait

La venta se ha justificado como una medida de emergencia que excluye la revisión del Congreso, buscando reforzar la seguridad de aliados clave de EEUU en Oriente Próximo ante las amenazas de Irán.

Kuwait comprará ocho radares LTAMDS, equipos de soporte y servicios asociados por 8.000 millones de dólares, fortaleciendo su defensa aérea y antimisiles.

Emiratos Árabes Unidos adquirirá sistemas antimisiles THAAD, defensas antidrones, misiles aire-aire y bombas guiadas, con un coste superior a 8.400 millones de dólares.

Estados Unidos ha aprobado la venta de armas y radares militares a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait por un valor total de 16.000 millones de dólares.

La guerra en Irán ha puesto de relieve el tablero geopolítico de Oriente Próximo, encabezando a Estados Unidos como proveedor primario de material militar de los países del Golfo Pérsico.

En pleno desgaste armamentístico y habiendo sufrido algunas pérdidas críticas de defensa antiaérea, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han recibido luz verde desde Washington D.C. para adquirir sistemas por 16.000 millones de dólares.

Ha sido el Departamento de Estado de EEUU el encargado de la aprobación de la "posible venta militar" a los Gobiernos de ambos países.

"El Secretario de Estado ha determinado y proporcionado una justificación detallada de que existe una emergencia que requiere la venta inmediata de los artículos", según explican en la documentación.

Además, apuntan a que esta venta "redunda en interés de la seguridad nacional de los Estados Unidos, eximiendo así de los requisitos de revisión del Congreso".

Someterse a la aprobación del Congreso sería la fórmula convencional, donde cada adquisición por un país tercero debe pasar el filtro de la cámara con unos plazos que pueden extenderse de forma importante en el tiempo.

"Esta venta propuesta respaldará la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos al contribuir a mejorar la seguridad de un importante socio en materia de defensa", tal y como explica el Departamento de Estado.

Tanto Emiratos Árabes Unidos como Kuwait son dos de los aliados más importantes de Estados Unidos en la región y son considerados por Washington como estabilizadores políticos y económicos en Oriente Próximo.

Emiratos Árabes Unidos

El contrato de mayor coste de todos los aprobados para Emiratos es el de radares de discriminación de largo alcance con integración de defensa aérea de gran altitud terminal, popularmente conocido por sus siglas en inglés THAAD, y equipos relacionados por 4.500 millones de dólares.

Según la documentación, además del radar integrado en el THAAD, la intención es adquirir 12 enlaces de radares Sentinel A4, dos puestos de mando tácticos de THAAD y dos estaciones de control de lanzamiento de misiles interceptores.

También se incluirán paneles de antenas, sistemas de energía, consolas de visualización, aparatos de climatización, cinco años de apoyo logístico, mantenimiento y capacitación. El contratista principal será Lockheed Martin.

El cielo arde, los almacenes se vacían: la ofensiva sobre Irán acelera el agotamiento de misiles Patriot y THAAD

La segunda posible venta al país oriental, por 2.100 millones de dólares, está protagonizada por un sistema fijo para neutralizar drones —modelo FL-LIDS— desarrollado por RTX Corporation, Northrop Grumman y SRC Corporation; así como equipamiento relacionado.

En particular, se trata de 10 sistemas FS-LIDS, 240 interceptores Coyote, radares, cámara EO/IR y sistemas de mando y control, entre otros equipos y servicios de apoyo, logística y entrenamiento.

La tercera aprobación recibida por parte del Departamento de Estado es para la adquisición de misiles aire-aire AMRAAM por 1.220 millones de dólares.

Los Emiratos Árabes Unidos han solicitado la compra de 400 misiles aire-aire AIM-120C-7 o AIM-120C-8 (AMRAAM) y ocho secciones de guía AIM-120C-8 AMRAAM.

En el contrato se incluyen consumibles, soporte, software y soporte técnico, entre otros. El contratista en este caso es RTX Corporation.

El cuarto y último contrato de intención de compra aprobado, por 644 millones de dólares, está dedicado a la munición. En concreto, Emiratos pretende hacerse con 1.500 bombas guiadas GBU-39, 900 sistemas de guiado del modelo KMU-556 y 300 del KMU-557.

Bombas GBU-39 USAF

También se incluyen algunas unidades de la GBU para entrenamiento, sistemas de comunicaciones Link16, encriptadores, software y otras tecnologías accesorias y soporte.

El subtotal de Emiratos Árabes Unidos, si finalmente se ejecutan todas las compras por el coste aprobado, supera los 8.400 millones de dólares.

Kuwait

Por su parte, el Departamento de Estado de EEUU ha aprobado a Kuwait una única posible venta por 8.000 millones de dólares, una de las más importantes de la historia del país oriental.

Tal y como recogen en la documentación, Kuwait pretende hacerse con 8 radares LTAMDS para defensa aérea y antimisiles, 5 sistemas de suministro de energía y 8 convertidores de frecuencia.

Radar LTAMDS RTX Corporation

La posible venta también incluye encriptadores IFF, vehículos pesados de transporte, mantenimiento, repuestos, simuladores y soporte por parte de las compañías adjudicatarias. En este caso, RTX Corporation se apoyará en contratistas locales que realizarán la integración y sostenimiento durante los próximos 20 años.

"La venta propuesta mejorará la capacidad de Kuwait para hacer frente a las amenazas actuales y futuras", explican desde el Departamento de Estado. Proporcionará "sistemas avanzados de detección de defensa aérea como parte de la adquisición del sistema radar LTAMDS".

"Esta capacidad mejorada protegerá Kuwait y a las fuerzas terrestres aliadas locales", afirma. Al tiempo que mejorará "significativamente" la contribución del país a la defensa aérea y antimisiles integrada en la que también participa Estados Unidos.

Objetivos de Irán

Tras el comienzo de la Operación Furia Épica el pasado 28 de febrero, Irán no se ha limitado a atacar las bases y tropas estadounidenses e israelíes desplazadas a la región; también han sido objetivo de sus misiles Dubái o Catar.

De esta forma, Teherán ha conseguido desbaratar algunos sistemas antiaéreos de estos países del Golfo Pérsico, que ahora afrontan adquisiciones en la industria militar estadounidense.

Además de reforzar los radares de detección, Emiratos ha optado por incorporar 1.500 bombas guiadas y 400 misiles aire-aire para sus cazas, dando un impulso a su arsenal.

La noticia llega al mismo tiempo que los almacenes de munición de Irán, Estados Unidos e Israel pasan por horas bajas.

En poco más de dos semanas de conflicto, Washington ha atacado ya más de 7.000 emplazamientos en Irán utilizando bombas y misiles de crucero. Y las interceptaciones de munición iraní por parte de los sistemas Patriot y THAAD desplegados en la región se cuentan igualmente por miles.

Se trata de una situación que ha encendido todas las alarmas en Europa y en algunos sectores de EEUU críticos con la gestión de la guerra por parte de Trump.

El presidente norteamericano ha apuntado en varias ocasiones que el país cuenta con pulmón suficiente para aguantar el ritmo de lanzamiento de misiles de forma indefinida y ha ordenado incrementar de forma notable la producción de armamento en su país.