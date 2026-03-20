La US Army recibe el primer helicóptero Black Hawk autónomo y acelera la carrera hacia la aviación sin piloto

El Black Hawk autónomo servirá como banco de pruebas para validar su desempeño en misiones autónomas y apoyar el desarrollo de tecnologías de autonomía escalable.

El H-60Mx sustituye los controles mecánicos por un sistema fly-by-wire, mejorando la estabilidad y reduciendo la carga de trabajo de la tripulación.

El nuevo helicóptero incorpora el sistema MATRIX, que permite operar con o sin piloto, gestionando todas las fases del vuelo de manera autónoma.

El Ejército de EE.UU. ha recibido el primer helicóptero Black Hawk H-60Mx con capacidad de vuelo autónomo y pilotaje opcional.

Concebida como aeronave de pilotaje opcional, inicia una fase de pruebas para evaluar su rendimiento en misiones tripuladas y no tripuladas. Su meta: aumentar la flexibilidad y supervivencia en entornos disputados, reduciendo la exposición de las tripulaciones y preservando las capacidades en condiciones degradadas.

Con este paso, el Ejército de Estados Unidos se sitúa a la vanguardia de la transición hacia aeronaves más inteligentes, modulares y resilientes, una tendencia que marcará la próxima era del combate aéreo.

El helicóptero H-60Mx Black Hawk culmina más de una década de desarrollo en sistemas de vuelo autónomo promovidos por la agencia DARPA mediante el programa ALIAS. En colaboración con Sikorsky, filial de Lockheed Martin, el proyecto ha dado origen al sistema MATRIX, que ha pasado de ser un concepto experimental a una capacidad lista para su evaluación operativa.

El núcleo de la nueva plataforma es el sistema MATRIX, una arquitectura de control de vuelo que permite al helicóptero operar con o sin piloto a bordo.

El helicóptero Black Hawk volando sin piloto Lockheed Martin Omicrono

Actuando como un copiloto digital, puede gestionar de forma autónoma todas las fases del vuelo —desde el despegue hasta el aterrizaje—, así como ejecutar misiones completas o ser supervisado remotamente desde tierra.

Igualmente, la aeronave incorpora el kit ALIAS Optionally Piloted Vehicle (OPV), que incluye el gestor de misión autónomo y un entorno de desarrollo de software abierto. Esta configuración permite integrar sensores y aplicaciones de terceros, facilitando la actualización continua de capacidades y reduciendo los costes de modernización de la flota existente.

Uno de los cambios más relevantes de este helicóptero es la transición a un sistema de control fly-by-wire, que sustituye los mecanismos mecánicos tradicionales por controles electrónicos. Esta mejora incrementa la estabilidad del aparato, especialmente en condiciones de baja visibilidad, y reduce la carga de trabajo de la tripulación.

Pruebas y validación operativa

En los próximos meses, pilotos de pruebas e ingenieros del Ejército estadounidense someterán el H-60Mx a ejercicios que replicarán escenarios operativos complejos. El objetivo es validar su desempeño en modos de vuelo autónomo, remoto e híbrido, además de evaluar su impacto en la seguridad y eficacia en combate.

La aeronave también actuará como banco de pruebas del programa Strategic Autonomy Flight Enabler (SAFE), orientado a desarrollar kits de autonomía escalables para distintas plataformas militares.