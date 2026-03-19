Rheinmetall modernizará las minas antitanque MATS de Italia a la versión MK2

La modernización comenzará en los próximos 12 meses, generando empleo y fortaleciendo la industria de defensa italiana.

La nueva versión MATS MK2 incorporará mejoras en seguridad, sistema de activación y diseño estructural para aumentar su rendimiento en combate.

El proyecto será ejecutado por RWM Italia y AID, y permitirá extender la vida útil de cientos de miles de minas, adaptándolas a los estándares actuales de seguridad y eficacia.

Rheinmetall y la Agencia de Industrias de Defensa italiana han firmado un acuerdo para modernizar las minas antitanque MATS del Ejército italiano a la versión MATS MK2.

Rheinmetall y la Agencia de Industrias de Defensa italiana (AID) han firmado un acuerdo para la modernización de las minas antitanque MATS en servicio con el Ejército italiano, que serán transformadas en la nueva versión MATS MK2.

Esta alianza, según ha destacado la compañía alemana este jueves a través de un comunicado, reforzará las capacidades antitanque de Italia mediante la actualización de uno de los sistemas de defensa terrestre más emblemáticos del país.

El proyecto será ejecutado por RWM Italia S.p.A., la filial transalpina de Rheinmetall, y la propia AID, perteneciente al Ministerio de Defensa italiano. Ambas entidades colaborarán en la extensión de la vida útil de cientos de miles de minas MATS actualmente almacenadas, modernizándolas para adaptarlas a los estándares contemporáneos de seguridad, fiabilidad y eficacia.

La MATS original, desarrollada en Italia, goza de una sólida reputación por su sencillez, fiabilidad y bajo coste de mantenimiento. Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho necesaria su actualización para cumplir con las exigencias operativas del entorno moderno.

El nuevo modelo MATS MK2 incorporará mejoras en seguridad, sistema de activación y diseño estructural, con el objetivo de aumentar su rendimiento táctico y su resistencia en diferentes condiciones de combate.

RWM Italia asumirá el papel de Autoridad de Diseño del MATS MK2 y coordinará junto con AID todo el proceso de renovación. Según los planes actuales, las labores de modernización comenzarán en los próximos 12 meses, generando nuevos puestos de trabajo en ambas instituciones y fortaleciendo la industria de defensa nacional.

"Con el MATS MK2, mejorado para el combate, nuestra empresa puede aportar su experiencia como centro nacional de excelencia en minas, minas marinas, bombas, cargas explosivas y ojivas de todo tipo", ha destacado Fabio Sgarzi, director general de RWM Italia.

Por su parte, Fiammetta Salmoni, directora general de la AID, ha subrayado que la iniciativa representa "un paso más en la reactivación de las capacidades industriales de defensa públicas, estratégicas para Italia".