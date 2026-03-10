España aumenta sus ventas de armas casi un 7% en cinco años pero peligra su permanencia en el Top 10 mundial

El comercio global de armas creció un 9,2% en cinco años, impulsado principalmente por la alta demanda europea debido a la guerra en Ucrania.

Arabia Saudí, Turquía y Bélgica fueron los principales compradores de armas españolas en el último lustro.

El país desciende al décimo puesto mundial en exportaciones de armamento, superado por Corea del Sur e Israel en los últimos años.

España aumentó un 6,7% sus exportaciones de armas en los últimos cinco años, alcanzando el 2,3% del total mundial.

España ha incrementado sus exportaciones de armas un 6,7% en los últimos cinco años respecto al lustro anterior, según un informe difundido por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).

Las ventas españolas supusieron el 2,3% del total mundial (una décima menos que en 2016-20), lo que sitúa a España como el décimo exportador.

Esta posición supone un descenso respecto al informe elaborado por el SIPRI en 2024, en el que nuestro país ostentaba el noveno puesto con el 3% de todas las ventas internacionales.

Esa ubicación en la clasificación ahora la ocupa Corea del Sur, que ha experimentado un crecimiento del 24% de sus exportaciones en el último lustro. Actualmente, justo por detrás de España se halla Turquía, que acumula el 1,8% de las transacciones internacionales tras crecer un 122% en cinco años.

De esta manera, España continúa con su caída en la clasificación de los mayores exportadores de armamento del mundo. En 2023, el instituto sueco posicionó a la industria de defensa española en el octavo lugar, pero al año siguiente fue superada por Israel.

De hecho, hasta 2020 España supo ostentar la séptima posición de la lista, la cual perdió como consecuencia del exponencial crecimiento experimentado por la industria italiana a lo largo de los últimos años.

El ranking continúa liderado por Estados Unidos (42%), seguido de lejos por Francia (9,8%), Rusia (6,8%), Alemania (5,7%) y China (5,6%). El Top 10 lo completan Italia (5,1%), Israel (4,4%), Reino Unido (3,4%) y Corea del Sur (3%) y España (2,3%).

Los clientes de España

Arabia Saudí (28%), Turquía (16%) y Bélgica (12%) fueron los principales compradores de armas españoles en el último lustro.

España ocupa el puesto 39 en la lista de compradores mundiales, con el 0,6% del total, más del doble que cinco años atrás.

La mayoría de las compras españolas proceden de Estados Unidos (49%), seguido por Suiza (25%) y Francia (9,1%).

El informe destaca que el comercio mundial de armas creció un 9,2% el último lustro, en comparación con el anterior, debido al aumento de la demanda en Europa, por la guerra en Ucrania y el refuerzo de la defensa propia.

Los países europeos triplicaron sus importaciones de armas en el periodo 2021-25 con respecto a 2016-20, lo que hizo que las transferencias a nivel mundial experimentaran la mayor subida en una década.

En este sentido, las importaciones conjuntas de los 29 miembros europeos de la OTAN crecieron un 143% de un lustro a otro. De ese total, Estados Unidos suministró el 58%, seguido por Corea del Sur (8,6%), Israel (7,7%) y Francia (7,4%).