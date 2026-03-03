Rutte destaca la contribución de España a la OTAN y su "apoyo habilitador" tras la polémica de las bases de Rota y Morón

El secretario general de la OTAN advierte que la Alianza defenderá cada centímetro del territorio aliado ante posibles amenazas iraníes.

Washington no ha solicitado formalmente el apoyo de la OTAN para su campaña militar contra Irán, liderada por EEUU e Israel.

Rutte subraya la importancia del sistema Patriot español en Turquía, que lleva una década defendiendo intereses clave de Estados Unidos.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, destaca el compromiso de España con la Alianza y su apoyo logístico, pese a no ceder las bases de Rota y Morón para la ofensiva contra Irán.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha reivindicado el compromiso de España con la seguridad aliada después de que Madrid rechazara el lunes ceder el uso de las bases de Rota y Morón para la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Rutte, que evitó valorar de forma directa la decisión del Gobierno español, subrayó no obstante el “apoyo habilitador clave” que España y otros socios están proporcionando a Washington pese a no participar directamente en la campaña militar.

“Lo que estamos viendo es que muchos aliados están proporcionando un apoyo habilitador clave que no forma parte de la campaña, pero que tiene que ver con el acceso logístico. Por ejemplo, el sistema Patriot español en Turquía”, indicó Rutte durante una rueda de prensa en Skopje.

Recordó que esa batería antiaérea española "ya lleva diez años defendiendo intereses clave de Estados Unidos en Turquía, a través del sistema Patriot".

El político neerlandés también ha destacado el "amplio apoyo" que percibe de los países europeos a la misión iniciada por Estados Unidos contra Teherán.

"He hablado por teléfono con muchos líderes (europeos) durante el fin de semana y también a principios de esta semana, y he percibido claramente que la eliminación de la capacidad nuclear, de la capacidad de misiles balísticos y también del (ayatolá Alí) Jamenei es algo que muchos de mis colegas en la OTAN aplauden", ha explicado.

Washington no ha pedido el apoyo de OTAN

En otro orden de cosas, Rutte ha asegurado que Washington no ha pedido a la OTAN que se sume a su ofensiva contra Irán, que ha descrito como una campaña “claramente” liderada por Estados Unidos e Israel.

También ha aludido a las advertencias de Francia, Alemania y Reino Unido, dispuestos a atacar “en origen” lanzaderas de misiles y drones iraníes para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo.

“Muchos aliados están proporcionando un apoyo clave de facilitación. Eso no significa formar parte de la campaña”, ha señalado el ex primer ministro neerlandés.

Rutte ha defendido además la operación de la Casa Blanca al afirmar que Irán “está cerca” de lograr capacidad nuclear y misiles balísticos, “una enorme amenaza” no solo para la región, sino también para Europa.

“Irán, como exportador de caos, lleva décadas detrás de atentados terroristas e intentos de asesinato. Lo sé por experiencia en mi propio país, donde miembros de la diáspora iraní han vivido bajo la amenaza del régimen”, ha dicho. “Me refiero al régimen, no al pueblo iraní. El problema es el régimen”, ha remachado para justificar su apoyo a los ataques contra Teherán.

Ante un posible contraataque, el secretario general ha advertido de que la OTAN defenderá “cada centímetro del territorio aliado” y ha subrayado que sus mandos militares “trabajan día tras día en ello”.