Navantia apuesta por Dinamarca y Croacia mientras aguarda la inminente decisión de Suecia sobre sus fragatas

El astillero español destaca por su capacidad para entregar los buques a tiempo y adaptar sus ofertas a los requisitos de cada país.

Navantia es candidata destacada en el programa sueco de fragatas, valorado en 5.000 millones de euros, compitiendo contra Naval Group y Babcock.

La delegación española ha presentado en Copenhague sus capacidades tecnológicas, como el gemelo digital y la industria 5.0, y el programa F-110 de la Armada.

Navantia busca cerrar acuerdos navales en Dinamarca y Croacia, presentando propuestas de colaboración y nuevas fragatas Alfa 4000 y Alfa 3000.

El astillero Navantia sale fuera de España en busca de nuevos acuerdos comerciales, con la vista puesta en los próximos programas navales de Dinamarca y Croacia y en la inminente decisión de Suecia sobre su próxima fragata.

Una delegación de la compañía española ha presentado en Copenhague una propuesta de cooperación estratégica en el ámbito naval, así como sus capacidades para garantizar una entrega rápida y fiable a partir de 2030.

El ofrecimiento de la compañía pública pasa por la colaboración con la industria nacional danesa, donde se incluye el apoyo al ciclo de vida de los buques y formación con el apoyo de la Armada.

La presentación se ha celebrado coincidiendo con la visita a Copenhague de la fragata de la Armada F105, ‘Cristóbal Colón’, que se encuentra participando en el ejercicio OTAN ‘Steadfast Dart 26’ en el mar Báltico.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, al frente del grupo de representación del astillero español, ha recibido al contralmirante Soren Kjeldsen, Jefe de la Marina danesa, que visitó la fragata.

Por la parte institucional, el segundo AJEMA, almirante Gonzalo Sanz Alisedo, y el comandante de la F-105, Gabriel Pita da Veiga Subirats, recibieron a los invitados a bordo del buque de guerra español.

"La F105 es la quinta y más moderna fragata de la serie F100, considerada una de las más avanzadas de la OTAN por sus capacidades antiaéreas, alta interoperabilidad con las fuerzas aliadas y potente sistema de combate", recalcan desde la compañía.

Asimismo, la visita a Dinamarca "refleja el apoyo a la propuesta de Navantia por parte de la Armada, que ha explicado el modelo de cooperación entre ambas, desde la fase de definición de requisitos de los buques hasta el apoyo al ciclo de vida".

El astillero ha presentado a las autoridades danesas el programa F-110 de la Armada, que se encuentra actualmente en ejecución y cumpliendo los hitos programados según el calendario, y la fragata ligera Alfa 4000, diseñada por Navantia Australia.

Alfa 4000 Navantia

También ha puesto especial atención a sus innovaciones tecnológicas como el gemelo digital, la sensorización y las capacidades industriales 5.0 que le permiten una "mayor fiabilidad y rapidez en el diseño y la construcción de buques".

"Navantia, con el apoyo de la Armada y el gobierno español, está lista para actuar como un socio estratégico de largo plazo para la Defensa danesa", ha señalado Ricardo Domínguez, presidente de Navantia.

"Podemos proporcionar a Dinamarca unas capacidades navales de última generación adaptadas a los actuales desafíos, con un modelo de colaboración flexible y aportando capacidades que garanticen una rápida entrega", ha declarado.

Croacia y Suecia

Además de la parada en Dinamarca, Navantia tiene previsto recalar en Croacia esta próxima semana para presentar la Alfa 3000, un buque de guerra ligero.

De esta forma, el astillero español ha organizado un Industry Day el próximo 5 de marzo con el objetivo de participar en el programa naval del país y tender puentes hacia una potencial cooperación industrial.

De regreso al norte de Europa, Suecia debe anunciar en los próximos días o semanas el candidato para su programa de fragatas, en la que Navantia se encuentra participando con la embarcación Alfa 4000.

El programa sueco es el que está más avanzado respecto al croata y al danés, y el contrato está valorado en unos 5.000 millones de euros.

Fuentes del programa consultadas por EL ESPAÑOL aseguran que la propuesta de Navantia es una de las mejor posicionadas para Suecia.

La compañía española "es la única capaz de proporcionar los cuatro buques a tiempo y cumpliendo todas las especificaciones", afirman las mismas fuentes.

En este sentido, el pasado diciembre, la empresa llevó a cabo un encuentro en Suecia con la industria local. Durante esa cita, Navantia rubricó una carta de intención con los astilleros Stockholm Repairyard y Oresund Drydocks para explorar la colaboración conjunta dentro del proyecto.

Asimismo, la compañía naval española cuenta con una amplia experiencia en la integración de sistemas fabricados por Saab en sus navíos; por ejemplo, en los dos buques logísticos entregados a la Marina Real Australiana en 2020 y 2021.

Francia, con su compañía de cabecera Naval Group, también se erige como uno de los candidatos del programa. Las fuentes consultadas por este periódico indican que la propuesta de París puede llegar a tiempo, pero cuenta con muchos límites a la hora de que Suecia intervenga en sistemas críticos de las embarcaciones. "Es una solución cerrada", explican.

La británica Babcock es la tercera en disputa y firmó hace unos meses un acuerdo con la sueca Saab, la compañía de defensa de referencia del país escandinavo.

Sin embargo, la propuesta de Babcock vuelve a estar por detrás, al menos sobre el papel, de la española. "Su fragata se alinea con todos los requisitos técnicos, pero los plazos de entrega no los pueden cumplir", aseguran las mismas fuentes.

Esto deja a la Alfa 4000 española en una posición con cierta ventaja respecto al resto, aunque solo se trata de una aproximación cualitativa que deberá determinar la Marina de Estocolmo.