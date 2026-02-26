Grupo Oesía asiste al MWC de Barcelona presentando sus soluciones para la digitalización de sectores críticos

La empresa reivindica el valor de la tecnología española para reforzar la resiliencia y sostenibilidad de sectores estratégicos.

El enfoque de Oesía busca garantizar eficiencia operativa, autonomía digital y seguridad en infraestructuras esenciales mediante tecnologías críticas.

La compañía expondrá innovaciones en redes privadas 5G, salud digital, protección de entornos IT, virtualización y analítica avanzada de datos.

Grupo Oesía participará en el Mobile World Congress de Barcelona presentando soluciones para la digitalización de sectores críticos.

En el Mobile World Congress que se celebra la semana que viene en Barcelona también hay espacio para las tecnologías militares y duales. Entre las compañías que asistirán a la cita internacional se encuentra Grupo Oesía, que exhibirá en la Fira de la ciudad condal su apuesta por la innovación y el diseño de capacidades críticas.

La edición de este año está marcada por el concepto The IQ Era, por la que el MWC sitúa la inteligencia —humana, artificial y distribuida— como motor de la transformación digital.

Se trata de una visión que conecta de forma directa con la estrategia del Grupo Oesía de impulsar la innovación tecnológica propia y ejercer autoridad de diseño en tecnologías clave.

Tal y como explican, con el fin de "crear una base para una transformación digital segura, resiliente y capaz de generar valor económico y social".

Para la compañía, presidida por Luis Furnells, la innovación no es únicamente un vector de competitividad, sino una "responsabilidad estratégica".

"En un contexto donde los datos, la conectividad y la IA sostienen infraestructuras esenciales, procesos industriales y servicios públicos, disponer de conocimiento experto y autoridad de diseño sobre tecnologías críticas se convierte en un elemento determinante", aseguran.

Con este enfoque se pretende "garantizar eficiencia operativa, autonomía digital y seguridad", como los tres pilares fundamentales.

"La autoridad de diseño permite no solo desarrollar soluciones, sino evolucionarlas, integrarlas y adaptarlas con rapidez a entornos cambiantes de alta exigencia", afirman.

A partir de este enfoque, Grupo Oesía mostrará en la feria barcelonesa sus capacidades en redes privadas 5G, administración electrónica, salud digital, virtualización de infraestructuras, protección de entornos IT, arquitecturas cloud y edge computing, integración tecnológica end-to-end e inteligencia artificial y analítica avanzada.

Asimismo, según explican, enseñarán cómo todas esas tecnologías convergen en una propuesta única: "diseñar, integrar y proteger infraestructuras digitales críticas bajo un modelo seguro y con eficiencia probada".

En un entorno global en el que la inteligencia y la conectividad "definen la competitividad de organizaciones y países, la compañía reivindica el valor de la tecnología desarrollada en España como palanca para reforzar la resiliencia de sectores estratégicos, acelerar la digitalización y contribuir a un futuro más eficiente, seguro y sostenible".