Patria entrega los primeros cinco blindados CAVS 6x6 a las Fuerzas Armadas de Alemania

La compañía finlandesa Patria ha completado la entrega de los primeros cinco vehículos blindados CAVS 6x6 a la Bundeswehr (las Fuerzas Armadas alemanas), marcando un nuevo paso en la modernización de las capacidades de movilidad protegida del ejército germano.

La ceremonia de entrega tuvo lugar la semana pasada en Zeithain (Alemania) y constituye la primera fase de los acuerdos firmados en diciembre de 2025 entre Patria y el Gobierno alemán, dentro del programa multinacional del Sistema Común de Vehículos Blindados (CAVS, por sus siglas en inglés).

Según ha destacado Jussi Järvinen, vicepresidente ejecutivo del área de Movilidad Protegida de Patria, esta entrega representa "un hito importante" tanto para la empresa como para el conjunto del programa internacional.

"A medida que Alemania avanza hacia el suministro a gran escala, junto con nuestros socios industriales FFG, JWT y KNDS, garantizamos una sólida seguridad de suministro y proporcionamos a la Bundeswehr todos los vehículos y capacidades necesarios", ha subrayado Järvinen.

El programa CAVS, liderado por Finlandia, ya reúne a siete países miembros: Finlandia, Letonia, Suecia, Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Noruega. Además, los vehículos están siendo operados en Ucrania en el contexto de la guerra, lo que ha permitido validar su fiabilidad y versatilidad en condiciones reales de combate.

Alemania y Suecia dotarán más de 300 blindados Patria 6x6 con la torreta Protector RS4 de Kongsberg por 140 millones

Cada nación participante contribuye con su industria local al proceso de fabricación e integración de los vehículos, fortaleciendo la autonomía estratégica europea y la seguridad del suministro. En el caso de Alemania, empresas como FFG, JWT y KNDS participan activamente en la producción y soporte técnico de la flota CAVS 6x6.

Con más de cuatro décadas de experiencia en el desarrollo de vehículos blindados, Patria lidera el diseño y la evolución de esta plataforma modular, concebida para satisfacer las necesidades de transporte y protección de las fuerzas terrestres aliadas. Hasta la fecha, la compañía ha recibido pedidos por casi 2.000 unidades, de las cuales más de 300 ya han sido entregadas a distintos países.

Torreta 'Protector RS4'

A principios de mes, Alemania y Suecia dieron a conocer que planean equipar más de 300 de sus blindados CAVS con la torre Protector RS4 de la empresa noruega Kongsberg.

La estación de armas remota Protector RS4 de Kongsberg se presenta como uno de los sistemas más desplegados y fiables del mundo, con más de 24.000 unidades de la familia Protector entregadas globalmente y más de dos décadas de experiencia operativa en combate.

Desarrollada a partir de 30 años de uso operacional y ensayos rigurosos, la RS4 ofrece un producto maduro pero a la vez de última generación, diseñado para mantener altos niveles de seguridad y eficacia en todo tipo de condiciones.

El sistema alcanza una tasa de disponibilidad operativa del 99%, subrayando su énfasis en la fiabilidad y la calidad industrial.