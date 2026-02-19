Salou aspira a convertirse en "la capital del aire de España" con la nueva edición del festival aéreo 'Festa al Cel'

Presentación del festival aéreo 'Fest al Cel' este jueves en Madrid Ayuntamiento de Salou

Las claves nuevo Generado con IA Salou celebrará la segunda edición del festival aéreo 'Festa al Cel' del 18 al 20 de septiembre, con el objetivo de consolidarse como "la capital del aire de España y del sur de Europa". El evento contará con exhibiciones nocturnas mejoradas, integrando iluminación, rayos láser, pirotecnia y vuelos coordinados de drones y aviones. Participarán aeronaves civiles y militares, incluyendo Eurofighter, HA-220 Super Saeta, Patrulla Aspa, helicópteros Tigre y Chinook, así como equipos acrobáticos internacionales. Se espera superar los 400.000 asistentes y habrá actividades complementarias para promover la cultura aeronáutica y despertar vocaciones entre los jóvenes.

Salou (Tarragona) volverá a mirar al cielo el próximo mes de septiembre con una ambición muy clara: consolidarse como “la capital del aire de España y del sur de Europa” gracias a una nueva edición del festival aéreo ‘Festa al Cel’, que celebrará su segunda convocatoria entre el 18 y el 20 de septiembre en el litoral de la Costa Dorada.

Así lo ha asegurado el alcalde de la ciudad, Pere Granados, durante la presentación oficial del festival, que ha tenido lugar este jueves en el Museo del Aire y del Espacio, en Madrid.

Durante el evento, Granados ha resaltado "la configuración geográfica" del frente marítimo de Salou, que garantiza una exhibición segura, cómoda para el público y de alta calidad visual.

Tras el éxito del año pasado, la organización ha diseñado un programa más ambicioso para esta segunda edición, con especial énfasis en las exhibiciones nocturnas. El director del festival, Daniel Ventura, ha explicado que el objetivo es crecer en calidad y sorprender al público con propuestas más complejas. "Cuando se ponga el sol, comienza otro tipo de festival", ha asegurado.

En la edición anterior ya se ofreció un montaje inédito en Europa, combinando vuelos de drones, aviones y pirotecnia en un único espectáculo coordinado, que se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana.

De izquierda a derecha, el director de 'Fest al Cel', Daviel Ventura, el alcalde de Salou, Pere Granados, y el director del Museo del Aire y del Espacio, coronel Félix Manjón Ayuntamiento de Salou

No obstante, este año se quiere ir un paso más allá con un show más potente, que incorporará iluminación específica, rayos láser y nuevos efectos especiales, y que incluirá al menos cinco exhibiciones nocturnas dentro de un total de ocho horas de actividad distribuidas en las tres jornadas del festival.

El Ayuntamiento y la organización confían en que este gran espectáculo aeronáutico supere la barrera de los 400.000 asistentes, una cifra que permitiría mejorar con holgura los más de 300.000 visitantes que ya se reunieron en la primera edición.

Aeronaves civiles y militares

La ‘Festa al Cel’ volverá a combinar aeronaves civiles y militares, con una mezcla de aviones históricos y modernos que permitirá recorrer buena parte de la historia reciente de la aviación.

Entre los aparatos de combate más actuales figuran los Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio, que compartirán protagonismo con dos unidades del HA-220 Super Saeta, el primer reactor militar desarrollado en España, cuya presencia servirá para conmemorar el 75º aniversario de este emblemático modelo.

Caza Eurofighter de España Ejército del Aire y del Espacio

En el ámbito internacional, el litoral salouense recibirá a equipos acrobáticos de distintos países europeos, como el Baltic Bees Jet Team (Letonia), el Flying Dragon Paramotor Team (Polonia) o Scandinavian Airshows (Suecia), que ofrecerán maniobras de alta precisión y espectáculos que integran pirotecnia y láser.

En la parte militar también están confirmados la Patrulla Aspa, con sus helicópteros ‘Colibrí’; un avión de transporte A-400M; un hidroavión ‘Canadair’ de lucha contra incendios; además de los efectivos de la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire (PAPEA).

Las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) también dirán presentes en Salou, a través de helicópteros de ataque 'Tigre' y de transporte 'Chinook'.

El programa civil y comercial incluirá al piloto acrobático Cástor Fantoba, uno de los nombres de referencia de la acrobacia en España, así como al equipo Aerosparx, especializado en coreografías que combinan acrobacia aérea, drones y efectos pirotécnicos.

Exhibición paracaidista durante el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Oviedo Efe

A ellos se sumarán aeronaves históricas como el OV‑10B Bronco y aviones de línea moderna, entre ellos un A330 de la aerolínea Level y un A320 de Vueling, que mostrarán al gran público maniobras y pasadas poco habituales en su operativa cotidiana.

Por contra, no estará nueva formación Mirlo -sucesora de la desactivada Patrulla Águila- dado que todavía no está plenamente operativa para exhibiciones, aunque la organización mantiene contactos con otras grandes patrullas internacionales para completar un cartel de máximo nivel.

En paralelo, la organización desplegará en el paseo marítimo y zonas adyacentes un amplio programa de actividades complementarias, con exposiciones, stands de escuelas de aviación y presencia de unidades militares que facilitarán el contacto directo con pilotos, técnicos y profesionales del sector.

El objetivo, han afirmado los organizadores, es reforzar la cultura aeronáutica, despertar vocaciones entre los más jóvenes y lograr que el festival deje huella más allá del recuerdo del espectáculo aéreo en sí.

"España es uno de los mejores países para volar de todo el mundo, pero, desgraciadamente, tenemos muy poquita cultura aeronáutica", ha lamentado Ventura. Salou intentará revertir eso.