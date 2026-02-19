Nick Thomas-Symonds: "No puede haber seguridad británica sin Europa ni seguridad europea sin Reino Unido"

El gobierno británico muestra apertura a colaborar en programas europeos de defensa, aunque selecciona su grado de implicación según el interés estratégico e industrial.

Reino Unido mantiene una posición central en la seguridad europea, participando en la OTAN y en iniciativas como la Fuerza Expedicionaria Conjunta.

El secretario británico destaca la importancia del pragmatismo en la estrategia común, alejándose de decisiones ideológicas y priorizando desafíos compartidos.

Nick Thomas-Symonds aboga por una cooperación reforzada en seguridad y defensa entre Reino Unido y la UE, ante amenazas como la guerra en Ucrania y la vulnerabilidad de infraestructuras críticas.

El secretario de Estado británico para las Relaciones con la Unión Europea, Nick Thomas-Symonds, abogó este jueves por profundizar la cooperación en seguridad y defensa entre el Reino Unido y la UE, al advertir de que el actual contexto geopolítico obliga a “trabajar juntos” frente a amenazas comunes como la guerra en Ucrania, las amenazas híbridas y la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas.

Durante su intervención, Thomas-Symonds fue contundente al afirmar que “no puede haber seguridad británica sin Europa ni seguridad europea sin Reino Unido”, una idea que, recordó, también ha sido reiterada por el primer ministro británico en foros internacionales recientes.

De lo que se trata, ha incidido, es de "construir una nueva estrategia que no esté basada en la ideología, que no esté basada en decisiones simplemente por tomar decisiones", sino que se sustente en lo que ha definido como "pragmatismo despiadado", en el que ambos puedan avanzar porque se enfrentan a los mismos desafíos.

Así lo ha defendido durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que el dirigente británico destacó los avances logrados tras la cumbre Reino Unido-UE celebrada el pasado mayo.

“Hemos logrado progresos muy importantes. El acuerdo alcanzado con la Unión Europea hará crecer nuestras economías, reforzará nuestras fronteras y ayudará a que todo el continente sea más seguro”, aseguró.

En este contexto, defendió que el Reino Unido desempeña un papel “absolutamente central” en la arquitectura de seguridad europea, tanto a través de la OTAN como mediante iniciativas como la Fuerza Expedicionaria Conjunta.

Financiación de defensa

Preguntado por iniciativas financieras como un eventual banco vinculado a la OTAN para reforzar la resiliencia y la inversión en defensa, el secretario de Estado evitó comprometer el respaldo británico.

Señaló que el Gobierno “siempre considera las diferentes iniciativas”, pero debe evaluar “la relación calidad-precio” y la capacidad de movilizar recursos con rapidez.

“Estamos abiertos a participar en diferentes programas”, señaló, en referencia a los instrumentos europeos de cooperación en defensa, aunque admitió que fue “decepcionante” no haber logrado un acuerdo completo en el programa SAFE.

No obstante, puntualizó que las empresas británicas pueden participar en proyectos SAFE “hasta un 35% del contenido” y celebró que existan oportunidades de colaboración en otros marcos vinculados al apoyo a Ucrania.

“Estamos abiertos a participar en diferentes programas”, afirmó, dejando claro que Londres evaluará cada iniciativa en función de su interés estratégico y retorno industrial.

Este posicionamiento confirma una estrategia británica de cooperación selectiva: mantener autonomía política, pero integrarse en cadenas de valor y proyectos cuando resulten ventajosos desde el punto de vista operativo e industrial.

Cooperación industrial y programas militares

Sobre la fragmentación de los grandes programas industriales europeos —en especial los proyectos de aviación de combate de nueva generación—, el responsable británico evitó avivar comparaciones.

Sobre el programa impulsado por Reino Unido junto a Italia y Japón (GCAP), se limitó a señalar que, en el actual contexto estratégico, “habrá diferentes contratos y diferentes contratistas en toda Europa”.

A su juicio, la coexistencia de iniciativas no es una anomalía, sino el reflejo de “la naturaleza del mercado de adquisiciones de defensa” y de las distintas estrategias industriales nacionales.

Thomas-Symonds subrayó que “lo importante no es la convergencia de programas, sino la coordinación política al más alto nivel para garantizar que las capacidades resultantes se integren de forma coherente en la arquitectura de seguridad europea”.

A su juicio, lo esencial es “asegurar que, a nivel político, trabajamos juntos para que nuestras fuerzas colectivas se utilicen de manera estratégica y coordinada”.

Thomas-Symonds tiene previsto mantener contactos con las autoridades españolas durante su visita a Madrid, incluido con responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores, y también participará en una mesa redonda en la CEOE.