Lituania alcanza un hito estratégico: 500 vehículos JLTV para blindar el flanco oriental de la OTAN

Lituania culmina la adquisición de 500 vehículos blindados Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) y se consolida como principal operador mundial de este vehículo táctico 4x4 de alta movilidad fuera de Estados Unidos.

La llegada de las dos últimas unidades de estos blindados certifica uno de los programas de modernización más ambiciosos del país báltico, decisivo para la construcción de su futura división nacional y para reforzar la disuasión en el flanco oriental de la OTAN.

La modernización acelerada de las Fuerzas Armadas lituanas alcanza así un hito de primer orden estratégico.

El contrato, firmado en 2019 con el Gobierno estadounidense, se ejecutó en dos fases —200 vehículos en la primera, 300 en la segunda—, con la producción a cargo de Oshkosh Defense, uno de los principales suministradores del Pentágono en el ámbito de la movilidad táctica protegida.

Para el ministro de Defensa Nacional, Robertas Kaunas, la culminación del programa supone “la finalización de una etapa estratégica en el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas lituanas”, con impacto directo en el desarrollo de la futura división nacional y en la credibilidad disuasoria del país.

Lithuania has received the final batch of US-made JLTV armoured vehicles, bringing its fleet to 500, the largest in the world. Part of these modern vehicles are integrated with RBS70 NG air defence systems, strengthening our air defence & @LTU_Army national division development. pic.twitter.com/GHEmx593u1 — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) February 18, 2026

El vehículo táctico ligero blindado desarrollado para el Ejército de Tierra y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos como sustituto parcial del Humvee, con mayor protección y carga útil.

Los 500 JLTV adquiridos por Lituania proporcionan altos estándares de protección balística y contra artefactos explosivos improvisados, además de una movilidad superior en terrenos complejos, un factor crítico en el entorno geográfico báltico.

La plataforma está destinada a misiones de reconocimiento, apoyo de fuegos, mando y control y otras funciones tácticas clave.

En línea con la prioridad otorgada a la defensa antiaérea, parte de los vehículos adquiridos están preparados para operar con el sistema de corto alcance RBS70 NG, reforzando la protección de unidades desplegadas frente a amenazas aéreas de baja cota.

Interoperabilidad con la OTAN

Desde la perspectiva estadounidense, la culminación de las entregas tiene un valor político y estratégico añadido. La embajadora de Estados Unidos en Vilna, Kara C. McDonald, subrayó que, con 500 unidades operativas, Lituania se convierte en el mayor operador de JLTV fuera de Estados Unidos, lo que calificó de “logro histórico”.

Más allá de la cifra, el mensaje apunta a la interoperabilidad y al reparto de cargas en el seno de la Alianza Atlántica.

La adopción masiva de una plataforma estándar en fuerzas estadounidenses facilita la integración en ejercicios, despliegues y operaciones conjuntas en el flanco oriental, donde la rapidez de respuesta y la cohesión aliada son determinantes.

Lituania figura entre los aliados que destinan un mayor porcentaje de su PIB a defensa, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la creciente militarización del entorno regional. La inversión en movilidad protegida se inscribe en una estrategia más amplia de modernización sostenida.

Horizonte 2030

El programa de Vehículo Táctico Ligero Conjunto es uno de los mayores y más coherentes proyectos recientes de modernización de las Fuerzas Armadas lituanas.

Su importancia se multiplica en el marco del objetivo de desarrollar plenamente una división nacional para 2030, pieza central del nuevo modelo de fuerzas del país.

Para este ejercicio, aproximadamente el 60% del presupuesto de defensa se destina a programas de modernización, lo que evidencia la prioridad otorgada a la adquisición de capacidades frente a los desafíos de seguridad regional y a la necesidad de cumplir los estándares OTAN.

Con 500 vehículos blindados de última generación ya en servicio, Lituania consolida un pilar esencial de su arquitectura terrestre: movilidad, protección y capacidad de integración aliada. En el flanco más expuesto de la Alianza, la logística y la industria también cuentan.