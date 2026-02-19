Kongsberg escoge a la malagueña Mades para la producción de subsistemas de los misiles NSM en España

Las claves nuevo Generado con IA Kongsberg Defence & Aerospace ha seleccionado a la empresa malagueña Mades para producir subsistemas críticos del misil Naval Strike Missile (NSM) en España. El acuerdo representa un impulso para la industria nacional de defensa y consolida a Málaga como polo tecnológico aeroespacial y electrónico. La colaboración a largo plazo entre Kongsberg y Mades favorecerá el desarrollo industrial, la generación de empleo cualificado y la innovación tecnológica en Andalucía. El misil NSM, con alcance de 200 km y avanzada tecnología de guiado, será integrado en las fragatas F-110 y F-100 de la Armada, con posible extensión a los submarinos S-80.

La empresa noruega Kongsberg Defence & Aerospace, uno de los principales proveedores europeos de sistemas y productos de defensa, ha seleccionado a la compañía española Mades (Málaga Aerospace, Defence and Electronics Systems) para la producción de subsistemas críticos destinados al misil Naval Strike Missile (NSM).

Este contrato representa un importante impulso para la industria nacional de defensa y refuerza la posición de Málaga como centro de referencia tecnológica en el ámbito aeroespacial y electrónico.

El acuerdo entre Kongsberg y Mades establece los cimientos de una colaboración a largo plazo orientada al desarrollo industrial, garantizando carga de trabajo continua y un impacto positivo en el tejido productivo español.

Aunque el contrato inicial está enfocado en atender los requerimientos específicos del programa NSM en España, también abre oportunidades de cooperación internacional, ya que el misil ha sido adoptado por más de 14 países como uno de los sistemas de ataque naval más avanzados del mundo.

"Estamos orgullosos de haber sido seleccionados por Kongsberg tras un proceso tan exhaustivo y exigente. Este contrato valida nuestro historial y refuerza nuestro compromiso con la excelencia industrial", ha destacado Cristóbal Subires, director general de Mades.

Celebración acuerdo entre Kongsberg y Mades KDA

Subires también ha subrayado que el acuerdo supone "el punto de partida de una colaboración a largo plazo que permitirá un crecimiento sostenido y el desarrollo continuo de capacidades".

Se prevé que esta alianza fortalezca la presencia industrial de Mades en el sector de defensa y contribuya al crecimiento en competencias técnicas y empleo altamente cualificado.

Además, potenciará el desarrollo tecnológico en Málaga y Andalucía, consolidando la región como polo de excelencia en sistemas electrónicos avanzados aplicados a proyectos aeroespaciales y de defensa.

Con la implicación de Mades en el programa NSM, España refuerza su participación en una cadena de suministro global que impulsa la innovación y la cooperación europea en materia de defensa avanzada.

El misil noruego

La Armada incorporará el misil NSM tanto en las próximas fragatas F-110 como en las actuales F-100, una vez que estas últimas se sometan a su modernización de media vida. Además, Navantia estudia actualmente la viabilidad de su instalación en los submarinos S-80, lo que ampliaría significativamente las capacidades de proyección ofensiva de la flota nacional.

El NSM dispone de un alcance aproximado de 200 kilómetros y puede alcanzar velocidades de hasta Mach 0,9. Integra un sistema de guiado inteligente con sensor infrarrojo capaz de reconocer y discriminar objetivos, así como de evadir obstáculos o contramedidas enemigas durante su trayectoria. Esta tecnología le confiere un elevado porcentaje de acierto y supervivencia en entornos altamente disputados.

Lanzamiento de misil NSM US Navy

El diseño del misil destaca por su gran maniobrabilidad, producto de un fuselaje optimizado y una alta relación empuje-peso, lo que le permite realizar rutas de vuelo complejas y mantener un perfil a muy baja cota sobre el mar.

Su arquitectura furtiva, basada en materiales absorbentes de radiación y una aerodinámica de baja firma, incrementa notablemente la dificultad de detección y neutralización, garantizando que el adversario apenas disponga de margen de reacción.

A esta capacidad de sigilo se suma un alto poder destructivo, gracias a una cabeza de combate de alto explosivo envuelta en una robusta carcasa de titanio, junto con una espoleta programable de última generación que permite ajustar el nivel de penetración según el tipo de blindaje o el efecto deseado en el objetivo.